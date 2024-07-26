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Началось бета-тестирование VirtualBox 7.1.0

26.07.2024 09:58

Спустя полтора года с момента формирования прошлой значительной ветки компания Oracle представила первый бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 7.1. Релиз ожидается осенью. Сборки с бета-версией VirtualBox 7.1 подготовлены для RHEL 7/8/9, Fedora 35/36/40, openSUSE 15.3, Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Debian 10/11/12, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Модернизирован графический интерфейс. Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных и продвинутых пользователей - в режиме для обычных пользователей часть расширенных функций интерфейса скрыта. GUI переведён на новую версию библиотеки Qt.
  • Добавлен новый движок для трансляции адресов (NAT), поддерживающий IPv6.
  • В дополнениях для гостевых систем и хостов на базе Linux реализована возможность использования совместного буфера обмена в графических окружениях на базе протокола Wayland.
  • Повышена производительность создания скринкастов.
  • Для EFI добавлены новые сертификаты Microsoft DB/KEX, применяемые в новых виртуальных машинах.
  • В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) реализованы функции для клонирования и сброса экземпляров виртуальных машин. В информационную панель добавлены данные о потреблении ресурсов локальными виртуальными машинами.
  • В VRDE (Virtual Remote Desktop Extension), расширении для удалённого подключения к виртуальной машине с использованием протокола RDP, реализовано применение и поддержание в актуальном виде самоподписанных сертификатов для TLS, если пользователь явно не добавил собственный сертификат.
  • В хост окружениях с macOS, развёрнутых на системах с процессорами на базе архитектуры ARM, обеспечено использование доступных в ARM расширений для виртуализации при запуске виртуальных машин с Linux и BSD-системами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.0.20
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61613-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Где использование хостового ГПУ внутри гостя?
     
     
  • 2.12, Аноним на удлёнке (?), 11:03, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот согласен! Вроде кто-то что пишет про т что как то можно пробрасывать. говорят что в платном VMWare можно. Но платный я купить не могу (дорого слишком), а в коробке в этой как  то сложно. Но для работы конечно хватает за глаза, если видео не смотреть правда :)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:06, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В варе тоже низя пробрасывать (только esxi, workstation не умеет). Qemu-KVM наше все.
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:11, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но можно же кракнуть.
     
     
  • 4.48, Анониим (?), 15:46, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кря!
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:44, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему qemu не устраивает? Стрёмные поделки ни к чему, если есть лишняя видеокарта. С virgl вроде пока всё ещё сложности возникают, так что нельзя пока универсально рекомендовать qemu в качестве замены vmware.
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:55, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VMWare Workstation Pro теперь бесплатный для некоммерческого использования
     
  • 2.53, Аноним (53), 16:52, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В QEMU.
     

  • 1.2, Аноним (-), 10:10, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Опа, ну наконец поддержка вяленного, жду не дождусь когда технологии 1970 года уйдут из нашего линукса и мы все будем сидеть на современном kwin wayland.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:27, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ведь ваш линукс — это и есть технологии 1970 года.
     
     
  • 3.10, Аноним (18), 10:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ведь полупроводники технология 1970 года.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 11:01, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:42, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Технология 1947 года. Ужас-ужас, какое луддитство!
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 13:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А колесу с осью 6000 лет.

    Вот только это никоим образом не является поводом для клоунады, так полюбившейся современным линуксоидам

    У колеса и полупроводников нет соспоставимых или превосходящих по характеристикам аналогов, а у линукса есть

    Единственная причина существования линукса - деньги, которые надо потратить на переход на вменяемые ОС, но это не делает его менее убогим

     
     
  • 6.59, Аноним (59), 17:50, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    " а у линукса есть"

    например?

     
  • 4.34, Аноним324 (ok), 13:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полупроводник это материал, это не технология.
     
  • 4.40, WhitePower1488 (?), 14:43, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На ведь полупроводники технология 1970 года.

    Ахахах... не пиши сюда больше никогда

     

  • 1.19, scriptkiddis (?), 11:26, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > использования совместного буфера обмена в графических окружениях на базе протокола Wayland

    А ни у кого нет линка на тмкет или форум? Хочется глянуть как они этого добились. А то была тема что никогда и точка.

     
     
  • 2.21, Аноним (29), 11:48, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема?
     

  • 1.20, crypt (ok), 11:29, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Модернизирован графический интерфейс. Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных и продвинутых пользователей - в режиме для обычных пользователей часть расширенных функций интерфейса скрыта.

    Они сохраняли один и тот же вполне удобный для обычных пользователей интерфейс в 2,3,4,5ой версии. Продвинутые операций можно было осуществить из команд-лайна по объемному мануала.

    А после 6ой началось...

     
  • 1.25, Аноним (28), 12:02, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных и продвинутых пользователей - в режиме для обычных пользователей часть расширенных функций интерфейса скрыта.

    Не, не так надо было сформулировать мысль: Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных пользователей и пользователей GNOME - в режиме для пользователей GNOME часть расширенных функций интерфейса скрыта.

     
     
  • 2.31, 12yoexpert (ok), 12:55, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычные пользователи как раз пользуются гномом и про виртуалки не слышали. им подавай vivaldi browser (a.k.a. яндэкс браузер) и подписку на ютyб премиум и ещё 20 разных "сервисов" напрокат
     
     
  • 3.41, RANDOMIZE USR 15616 (?), 14:49, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пользователям гнома vivaldi browser с его 100500 фичами и десятью страницами настроек для них? Гномоводам же разорвет межушное пространство от такой сложности.
     
     
  • 4.43, 12yoexpert (ok), 15:26, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.32, anonnn (?), 13:23, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сабж одновременно с kvm/libvirt можно юзать?
     
     
  • 2.37, Аноним (33), 13:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть форк VirtualBox-KVM
     
     
  • 3.55, Аноним (53), 17:24, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот форк - поделка. Был бы нужен - попал бы в дистры и апстрим. А они даже поддержку компов без XSAVE реализовать не потрудились.
     
  • 2.57, Admino (ok), 17:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускать две машины одновременно нельзя. Хотя может, от процессора зависит, я не пробовал. Запускать машины KVM из-под VB или наоборот в режиме вложенной виртуализации, от процессора зависит, иногда можно, иногда нельзя. Просто поставить рядом и запускать по мере необходимости - без проблем.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:58, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня у одного сочетание слов IPv6 и NAT вызывает когнитивный диссонанс?
     
     
  • 2.44, 12yoexpert (ok), 15:27, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:32, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня у одного сочетание слов IPv6 и NAT вызывает когнитивный диссонанс?

    У любого здравого человека.

     
  • 2.51, Аноним (51), 16:44, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, только у тебя, потому что не все хотят светить MAC адрес, даже виртуальный, в сети.
     
  • 2.58, Admino (ok), 17:27, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. NAT в IPv6 появился давно, изучи матчасть.
     

  • 1.38, Аноним (38), 14:16, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/cyberus-technology/virtualbox-kvm/blob/dev/README.intel-sri
     
  • 1.39, WhitePower1488 (?), 14:42, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это всё хорошо но когда вернёте 3D ускорение для Windows XP? Ведь именно для этого используют эту виртуалку - старые игры.
     
     
  • 2.42, Аноним (5), 15:01, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    VirtualBox для игр? Вы смеётесь? По сравнению с VMWare в этом плане и рядом не стоял.
     
     
  • 3.45, 12yoexpert (ok), 15:27, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 16:14, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.46, Аноним (47), 15:31, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот именно что для игр; а вмваря — это уже серьезный инструмент.
     
     
  • 4.49, Аноним (29), 16:02, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    VMware именно для эмуляции игр в венде предпочтительнее, по сути, выбор между qemu с отдельной видеокартой, и эмулированной видеокартой vmware, других опций для игр и нет.
     
  • 2.56, Microsoft (?), 17:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Это нарушает наши проприетарные интересы. Покупайте Windows 11.
     

  • 1.52, Аноним (51), 16:44, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потестировал - тьма багов, ждём Beta 2.

    Все на их форуме.

     
  • 1.54, kaiwas (ok), 16:54, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верните USB устройства в виндовый хост, супостаты! )
     

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