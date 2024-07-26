Началось бета-тестирование VirtualBox 7.1.0

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|2.12, Аноним на удлёнке (?), 11:03, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот согласен! Вроде кто-то что пишет про т что как то можно пробрасывать. говорят что в платном VMWare можно. Но платный я купить не могу (дорого слишком), а в коробке в этой как то сложно. Но для работы конечно хватает за глаза, если видео не смотреть правда :)
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|3.16, Аноним (16), 11:06, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В варе тоже низя пробрасывать (только esxi, workstation не умеет). Qemu-KVM наше все.
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|3.29, Аноним (29), 12:44, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему qemu не устраивает? Стрёмные поделки ни к чему, если есть лишняя видеокарта. С virgl вроде пока всё ещё сложности возникают, так что нельзя пока универсально рекомендовать qemu в качестве замены vmware.
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|3.33, Аноним (33), 13:55, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VMWare Workstation Pro теперь бесплатный для некоммерческого использования
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|1.2, Аноним (-), 10:10, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Опа, ну наконец поддержка вяленного, жду не дождусь когда технологии 1970 года уйдут из нашего линукса и мы все будем сидеть на современном kwin wayland.
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|5.35, Аноним (35), 13:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А колесу с осью 6000 лет.
Вот только это никоим образом не является поводом для клоунады, так полюбившейся современным линуксоидам
У колеса и полупроводников нет соспоставимых или превосходящих по характеристикам аналогов, а у линукса есть
Единственная причина существования линукса - деньги, которые надо потратить на переход на вменяемые ОС, но это не делает его менее убогим
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|1.19, scriptkiddis (?), 11:26, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> использования совместного буфера обмена в графических окружениях на базе протокола Wayland
А ни у кого нет линка на тмкет или форум? Хочется глянуть как они этого добились. А то была тема что никогда и точка.
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|1.20, crypt (ok), 11:29, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Модернизирован графический интерфейс. Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных и продвинутых пользователей - в режиме для обычных пользователей часть расширенных функций интерфейса скрыта.
Они сохраняли один и тот же вполне удобный для обычных пользователей интерфейс в 2,3,4,5ой версии. Продвинутые операций можно было осуществить из команд-лайна по объемному мануала.
А после 6ой началось...
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|1.25, Аноним (28), 12:02, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных и продвинутых пользователей - в режиме для обычных пользователей часть расширенных функций интерфейса скрыта.
Не, не так надо было сформулировать мысль: Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных пользователей и пользователей GNOME - в режиме для пользователей GNOME часть расширенных функций интерфейса скрыта.
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|2.31, 12yoexpert (ok), 12:55, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обычные пользователи как раз пользуются гномом и про виртуалки не слышали. им подавай vivaldi browser (a.k.a. яндэкс браузер) и подписку на ютyб премиум и ещё 20 разных "сервисов" напрокат
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|3.41, RANDOMIZE USR 15616 (?), 14:49, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем пользователям гнома vivaldi browser с его 100500 фичами и десятью страницами настроек для них? Гномоводам же разорвет межушное пространство от такой сложности.
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|3.55, Аноним (53), 17:24, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот форк - поделка. Был бы нужен - попал бы в дистры и апстрим. А они даже поддержку компов без XSAVE реализовать не потрудились.
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|2.57, Admino (ok), 17:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускать две машины одновременно нельзя. Хотя может, от процессора зависит, я не пробовал. Запускать машины KVM из-под VB или наоборот в режиме вложенной виртуализации, от процессора зависит, иногда можно, иногда нельзя. Просто поставить рядом и запускать по мере необходимости - без проблем.
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|1.36, Аноним (36), 13:58, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня у одного сочетание слов IPv6 и NAT вызывает когнитивный диссонанс?
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|2.47, Аноним (47), 15:32, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня у одного сочетание слов IPv6 и NAT вызывает когнитивный диссонанс?
У любого здравого человека.
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|2.51, Аноним (51), 16:44, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, только у тебя, потому что не все хотят светить MAC адрес, даже виртуальный, в сети.
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|1.39, WhitePower1488 (?), 14:42, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это всё хорошо но когда вернёте 3D ускорение для Windows XP? Ведь именно для этого используют эту виртуалку - старые игры.
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|2.42, Аноним (5), 15:01, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VirtualBox для игр? Вы смеётесь? По сравнению с VMWare в этом плане и рядом не стоял.
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|3.46, Аноним (47), 15:31, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот именно что для игр; а вмваря — это уже серьезный инструмент.
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|4.49, Аноним (29), 16:02, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VMware именно для эмуляции игр в венде предпочтительнее, по сути, выбор между qemu с отдельной видеокартой, и эмулированной видеокартой vmware, других опций для игр и нет.
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