Началось бета-тестирование VirtualBox 7.1.0

Вот только это никоим образом не является поводом для клоунады, так полюбившейся современным линуксоидам

У колеса и полупроводников нет соспоставимых или превосходящих по характеристикам аналогов, а у линукса есть

Единственная причина существования линукса - деньги, которые надо потратить на переход на вменяемые ОС, но это не делает его менее убогим

