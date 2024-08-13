Доступны браузеры Pale Moon 33.3 и Firefox 129.0.1

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|2.32, Аноним (-), 00:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И насколько она работает? Discord она потянет на третьем пне, или помрёт?
Так-то я и links могу использовать, чтобы открывать только статические сайты.
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|3.36, Аноним (36), 00:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Найс покормили. Я думаю третий пень он видел разве что на картинках.
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|3.43, Аноним (1), 01:20, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И насколько она работает
внезапно на все возможности 3 пня, например, музыку или аудиокнижку с интернетов дает возможность послушать...
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|3.44, Аноним (-), 01:24, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Discord она потянет на третьем пне, или помрёт?
Причины по которым оно может не потянуть? Открыл, прогрузил чат в своп минут 20, но сообщения же оно вполне способно принимать и отправлять.
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|1.2, Аноним (2), 22:31, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Мой рейтинг браузеров (рубрика "Держу в курсе"):
1) Хром/Хромиум -- хороший, быстрый, безопасный. Стучит гуглу, но можно отключить. Исправят 0.0.0.0 на следующей неделе.
2) Файрфокс -- так себе браузерок, сплошное разочарование. Но видимо кто-то в нем что-то для себя находит. 0.0.0.0 не исправят, так как не могут.
3) Все остальные браузеры, когда либо созданные человечеством, кроме палемуна.
...
9999) Палемун. Известен распространением вирусни из официальных бинарников. Аффтар ходит по гитхабу и угрожает всем судом, то есть совсем не адекватен пацанчик. Браузер является дремучей версией файрфокса, то есть бесконечно хуже его современной версии. Наличие XUL -- ни разу не преимущество, файрфоксу отсутствие XUL никак не мешает.
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|2.5, Nochi (?), 22:41, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Почему Firefox, сплошное разочорование?
Он же безопасный, он же с открытым кодом, он же настраеваемый, он же на собственном движке, а не клон хромиума, он с хорошими шрифтами
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|3.21, Аноним (21), 23:48, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не обращай внимание. Фф полноценно работает и настраивается (в отличие от). Сливы отключаются, с хромиумом единственный вариант васянский ангуглед скачивать и он слишком монструозный. Теперь ещё м наиболее эффективный блокировщик не сможет оставаться эффективным и блокировать в хромиуме (во всяком случае без патчей опять же).
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|2.9, Аноним (9), 22:49, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> 1) Хром/Хромиум -- хороший, быстрый, безопасный. Стучит гуглу, но можно отключить. Исправят 0.0.0.0 на следующей неделе.
Не работает Ublock Origin, интерфейс никак не настраивается, гигантские отступы в интерфейсе
> 2) Файрфокс -- так себе браузерок, сплошное разочарование. Но видимо кто-то в нем что-то для себя находит. 0.0.0.0 не исправят, так как не могут.
Работает Ublock Origin, быстрее Хрома/Хромиума, через userChrome.css интерфейс настраивается как душе угодно
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|3.12, Аноним (12), 22:58, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Ublock Origin
Какая разница? Есть 500 других адблокеров не хуже этого
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|4.13, JackONeill (?), 23:19, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не важно, манифест в хромятине отменят старый, все блокировщики рекламы станут мусором.
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|5.22, Аноним (22), 23:50, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ublock lite рекламы не замечал. Пока не замечал. В крайнем случае есть рекламорезки на уровне ос.
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|5.27, Аноним (27), 00:07, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё ториум есть, будет продолжать поддерживать второй манифест. Хороший браузер с оптимизациями для новых цп.
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|3.20, Аноним (2), 23:48, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не работает Ublock Origin
У меня работает. Не читай перед обедом советских газет. Отключение второго манифеста -- это все еще будущее время, причем не очень определенное.
> интерфейс никак не настраивается
Цвета настраиваются, этого достаточно. А что ты там еще хочешь настроить и действительно ли тебе это нужно? Скорее всего ты просто привык к какому-то своему сетапу в файрфоксе, но изменить привычку -- дело трех недель.
> гигантские отступы в интерфейсе
Давай сравним: https://imgur.com/a/Opz3Gug -- как видим, у хрома табы компактнее, а вместе с адресной строкой верхняя панель всего на один пиксель больше, чем у файрфокса. Так что твое заявление всего-навсего ложь.
> быстрее Хрома/Хромиума
Трудно сказать, я на нормальном железе, у меня ни фф, ни хром не тормозят. Кидай бенчмарки, но не от команды маркетологов мозиллушки.
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|4.23, Аноним (9), 23:53, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давай сравним: https://imgur.com/a/Opz3Gug -- как видим, у хрома табы компактнее, а вместе с адресной строкой верхняя панель всего на один пиксель больше, чем у файрфокса. Так что твое заявление всего-навсего ложь.
это дефолт, а через userChrome.css я могу их хоть в 1px сделать
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|5.25, Аноним (2), 00:00, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так бы сразу и сказал, что у тебя моник со спичечный коробок, а не хотя бы fullhd, так что тебе приходится каждый пиксель отстаивать. При пользовании важен комфорт, в том числе возможность не целиться по мельчайшим элементам интерфейса, тем более часто используемым. У обоих браузеров отличные дефолты, подходящие большинству пользователей.
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|3.24, Аноним (22), 00:00, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На современном мониторе хром норм выглядит. Минималистично, ничего лишнего. И поддержка у него лучше и технологии. Форков до кучи.
Фаерфоксу давал шансы, но он везде медленней работает, почему?
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|4.29, Аноним (29), 00:14, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Убого а не минималистично. Так же убого как и в момент выхода и даже ещё хуже.
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|2.39, Аноним (39), 00:59, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно пост под которым много минyсoв говорит о том, что автор выдает базу. Прочитав его я полностью согласен. Особенно в контекста оценки ментального здоровья автора пале муна.
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|1.4, Аноним (4), 22:37, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "ответвившегося [...] для обеспечения более высокой эффективности работы"
Это когда половина интернета не открывается, а другая тормозит так, что пользоваться не возможно, то тебе таки приходится начать делать работу, а не в фейсбучке котиков смотреть?
Может это и есть решение для "для обеспечения более высокой эффективности работы" )))
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|2.6, Nochi (?), 22:42, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До сих пор не понимаю, ну что им мешает, сделать браузер на основе современного Firefox, но хорошо его оптимизировать, и сделать классический дизайн?
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|4.19, Аноним (18), 23:31, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наличие раст
Тут что-то религиозное?
> и необходимость в жирнющем LLVM
Ну пусть им пользователи на пару новых ПК скинутся.
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|3.28, Аноним (4), 00:09, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сделать браузер на основе современного Firefox
Им важен HUL. Это "уникальная фича" паленки и без него в ней вообще нет смысла.
Не то чтобы с ним смысл сильно был, через столько-то лет... но тут вообще дырка от бублика.
А старый хул на новом ФФ не заведется архитектурно - он был однопоточным и без изоляции.
> но хорошо его оптимизировать
Вот это самое :)
Тут нужно не просто хорошо оптимизировать, а оптимизировать лучше чем сделали разработчики ФФ.
Для этого нужны знания и умения. А автор паленки на такое не способен.
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|1.14, Свобода по Эскобару (?), 23:19, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я как раз зашёл с типичным линукс-вопросом о комфортном броузинге на Pentium III, а тут прямо первым коментарием сразу ответ. Спасибо.
Тогда ещё вопрос. Rutube тянет?
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|2.17, Аноним (1), 23:26, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rutube тянет?
смотреть видео в браузере на третьем пне... ты прикалываешься?
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|3.35, Любитель старого железа (-), 00:47, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно довольно комфортно если предварительно скачать в 480p. У меня такой комп использовался до позапрошлого года в гараже для фонового кинца.
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|4.42, Аноним (1), 01:15, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"предварительно скачать" в вопросе не было.
а так в браузере открыть чтоб найти нужное и получить ссылку - можно.
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|1.34, Любитель старого железа (-), 00:45, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.3.0
Единственное достоинство сабжа заключалось в возможности отображать современный вэб из под на Windows XP. Без этой фичи, наличие данного браузера требует серьезного научного обоснования.
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|2.40, Аноним (39), 01:02, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Win 7 в 2024 примерно как WinXP в 2014 (когда это было актуально). Не благодарите.
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