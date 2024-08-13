Доступны браузеры Pale Moon 33.3 и Firefox 129.0.1

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.3.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Основные изменения: Для работы сборок для архитектуры x86_64 теперь требуется процессор с поддержкой инструкций AVX (для старых систем сообществом возможно будут формироваться неофициальные сборки, которым достаточно поддержки SSE).

Для формирования сборок для Linux задействован компилятор GCC 11, что может привести к появлению несовместимости с библиотеками старых дистрибутивов.

В CSS добавлена частичная поддержка каскадных слоёв, определяемых при помощи правила @layer.

Добавлена поддержка HTTP-заголовков Sec-Fetch-*, предназначенных для отправки дополнительных метаданных о характере запроса для принятия на сервере мер для защиты от некоторых типов атак;

На платформе Linux добавлена поддержка FFmpeg 7.0 и libavcodec 61.

Включён упреждающий DNS-резолвинг имён хостов, упоминаемых в ссылках на странице. Для отключения в настройках сети добавлена соответствующая опция.

Реализована блокировка обращений к IP-адресу 0.0.0.0.

Параметры выравнивания и точности в функциях класса toFixed приведены к соответствию спецификации.

Добавлен атрибут navigator.webdriver, который для Pale Moon всегда принимает значение false.

Улучшена обработка полей с паролями в web-формах.

Библиотека NSS обновлена до версии 3.90.4.

Шрифт с emoji обновлён до версии 15.1.2.

Удалён код, связанный с экспериментом FoxEye, прекращена поддержка LibAV и проведена чистка использования макросов в коде CSS. Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 129.0.1, в котором предложено два исправления: устранена проблема с воспроизведением видео, защищённого DRM (проявляется, например, на вещательной платформе Hulu); исправлено аварийное завершение при перетаскивании мышью видеофайла на некоторые сайты (например, при публикации на x.com/twitter.com).



