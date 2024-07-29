В подсистеме Linux VFS обнаружены проблемы, которые могут привести к повреждению данных и уязвимостям

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:09, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну нет же сейчас прибегут скажут виновата сишка.

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:10, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Про пространства имён ты прав. Сейчас в эпохувиртуализации без них не обойтись. А вот к чему ты Невидию приплёл к VFS? Тем более, что у полрвины анонимов AMD Video.

3.7 , Аноним ( 2 ), 09:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там блоб повреждение в btrfs недавно вызывал на рк ядрах, из того, что я понял по описаниям. Теперь это любимая тема. Насчёт половины не уверен, в половину с интелом я ещё поверю.

3.14 , Аноним ( - ), 13:58, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Невидию приплёл к VFS? Тем более, что у полрвины анонимов AMD Video. Нвидия прославилась тем что грохала файлухи, разрушая память толи левыми обращениями ядерного модуля, толи кривым DMA. Я видел несколько тушек у которых XFS и EXT4 резко и внезапно сдохли. А потом какой-то btrfs'ник вывел этот треш на чистую воду, заметив что с модулем нвидии ор про csum error, а без - нет. Ну и вот тут уже и ежику понятно "почему дохнут файлухи". Ну а нвидии поюс в карму за такое, соответственно. Это так, к вопросу о пользе чексум в ФС. Иногда они отлавливают очень странные вещи.

2.13 , Аноним ( - ), 13:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сейчас местные объяснят, что это всё из-за нвидиевских блобов. И вообще неймспейсы

> надо сразу отключать, а то что они нужны песочницам, так под рутом удобнее работать,

> зачем ещё какие-то песочницы суперпользователю? Как ни странно - одно другому не мешает. В этой лотерее вы проигрываете от ЛЮБОГО из факапов :). И так то хорошо быть казино - но в этом случае вам оно не светит.

