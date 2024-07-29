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В подсистеме Linux VFS обнаружены проблемы, которые могут привести к повреждению данных и уязвимостям

29.07.2024 08:02

Кристиан Браунер (Christian Brauner), лидер проектов LXC и Incus, один из сопровождающих glibc и участник разработки systemd, обнаружил в коде подсистемы ядра Linux VFS (Virtual File System) проблемы, которые могут привести к краху, повреждению данных или проблемам с безопасностью. После обнаружения проблемы, которая оставалась незамеченной 5 лет, разработчик Сет Форши (Seth Forshee) из компании Digital Ocean исправил ошибку, допускавшую выход за пределы оригинального пространства имён, в котором производилось монтирование, что потенциально могло привести к проблемам безопасности. К счастью, для эксплуатации этого класса уязвимостей пользователь должен быть привилегированным, что сильно снижает пользу от этой ошибки для атакующих на практике.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4
  3. OpenNews: Обновление OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2 с устранением ошибки, приводящей к повреждению файлов
  4. OpenNews: В ядре Linux 6.3 всплыла проблема, приводящая к повреждению метаданных ФС XFS
  5. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  6. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61620-kernel
Ключевые слова: kernel, vfs, crash, corrupt, namespace
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:12, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сейчас местные объяснят, что это всё из-за нвидиевских блобов. И вообще неймспейсы надо сразу отключать, а то что они нужны песочницам, так под рутом удобнее работать, зачем ещё какие-то песочницы суперпользователю?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:09, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну нет же сейчас прибегут скажут виновата сишка.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:10, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про пространства имён ты прав. Сейчас в эпохувиртуализации без них не обойтись. А вот к чему ты Невидию приплёл к VFS? Тем более, что у полрвины анонимов AMD Video.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 09:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там блоб повреждение в btrfs недавно вызывал на рк ядрах, из того, что я понял по описаниям. Теперь это любимая тема. Насчёт половины не уверен, в половину с интелом я ещё поверю.
     
  • 3.14, Аноним (-), 13:58, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Невидию приплёл к VFS? Тем более, что у полрвины анонимов AMD Video.

    Нвидия прославилась тем что грохала файлухи, разрушая память толи левыми обращениями ядерного модуля, толи кривым DMA.

    Я видел несколько тушек у которых XFS и EXT4 резко и внезапно сдохли. А потом какой-то btrfs'ник вывел этот треш на чистую воду, заметив что с модулем нвидии ор про csum error, а без - нет. Ну и вот тут уже и ежику понятно "почему дохнут файлухи". Ну а нвидии поюс в карму за такое, соответственно.

    Это так, к вопросу о пользе чексум в ФС. Иногда они отлавливают очень странные вещи.

     
  • 2.13, Аноним (-), 13:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас местные объяснят, что это всё из-за нвидиевских блобов. И вообще неймспейсы
    > надо сразу отключать, а то что они нужны песочницам, так под рутом удобнее работать,
    > зачем ещё какие-то песочницы суперпользователю?

    Как ни странно - одно другому не мешает. В этой лотерее вы проигрываете от ЛЮБОГО из факапов :). И так то хорошо быть казино - но в этом случае вам оно не светит.

     

  • 1.3, Аноним (4), 09:09, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Потенциально в лабораторных условиях, никогда не эксплуатировалась. Но переписать на сами знаете что надо. Это музыка будет вечной.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    На Electron
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:57, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:25, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь Шишкин им говорил...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:58, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А ведь Шишкин им говорил...

    Шишкин ничего не говорил. Он максимум лишь сказал, что "если название ФС не равно РейзерФС, то это плохая ФС". Больше ничего конкретного не сказал. А, ну еще назвал школьниками тех, у кого стабильно работает не-РейзерФС файлуха.

     
  • 2.15, Аноним (-), 14:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ведь Шишкин им говорил...

    Что Шишкин мог кому-то сказать - про VFS? И вообще какой смысл там что-то говорить? Talk is cheap, show us code.

     

  • 1.10, Дядюшка Ляо (?), 10:39, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

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