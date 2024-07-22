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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.40

22.07.2024 17:35

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.40, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 68 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.40 улучшений можно отметить:

  • В заголовочный файл math.h добавлены новые экспоненциальные и логарифмические функции, определённые в стандарте C23: exp2m1, exp10m1.log2p1, log10p1 и logp1. Функции доступны в вариантах для типов float, double, long double, _FloatN и _FloatNx.
  • Добавлен макрос _ISOC23_SOURCE, определяющий использование возможностей, предложенных в стандарте C23 (в настоящее время в Glibc реализованы лишь часть возможностей C23). Использование C23 также можно включить при компиляции через указание в GCC опций -std=c23, -std=gnu23, -std=c2x или -std=gnu2x.
  • Добавлена настройка "glibc.rtld.enable_secure", позволяющая при проведении тестирования запускать программу так, как если бы она имела флаг смены идентификатора пользователя (setuid).
  • На платформе Linux заголовочный файл epoll.h обновлён для поддержки новых ioctl и структур epoll, появившихся в ядре Linux 6.9.
  • Функциональность для выявления возможных переполнений буфера и связанных с безопасностью ошибок во время выполнения функций работы со строками и управления памятью ("_FORTIFY_SOURCE") адаптирована для сборки Glibc при помощи компилятора Clang.
  • В библиотеке с векторными математическими функциями (libmvec) предложены реализации функций acosh, asinh, atanh, cbrt, cosh, erf, erfc, hypot, pow, sinh и tanh для архитектуры Aarch64.
  • На системах x86 для ускорения записи больших наборов данных в функции memset предоставлена возможность отключения использования временных буферов. Оптимизация активируется при помощи настройки "x86_memset_non_temporal_threshold".
  • Макросы в заголовочном файле stdbit.h, работающие с различными типами (type-generic), при использовании GCC 14 переведены на использование встроенных функций __builtin_stdc_bit_ceil для поддержки операндов с типами __int128 и _BitInt(N).
  • Поля с эпохальным счётчиком времени в структурах lastlog, utmp и utmpx переведены с использования 32-разрядного знакового типа на беззнаковый тип, что позволяет продлить максимальное адресуемое счётчиком время с 2038 года до 2106 года.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2024-2961 - переполнение буфера при преобразовании специально оформленных строк в кодировке ISO-2022-CN-EXT функцией iconv(). На практике уязвимость может быть использована для удалённой атаки на PHP-приложения, приводящей к выполнению кода.
    • CVE-2024-33599 - переполнение буфера в коде для работы с кэшем netgroup в процессе nscd (Name Service Cache Daemon). Уязвимость может быть эксплуатирована через отправку клиентом специально оформленного запроса.
    • CVE-2024-33600 - разыменование нулевого указателя в процессе nscd, которое может привести к аварийному завершению при обработке определённых запросов.
    • CVE-2024-33601 - ошибка при работке с кэшем netgroup может привести к аварийному завершению процесса nscd из-за сбоя при выделении памяти.
    • CVE-2024-33602 - повреждение памяти при работе с кэшем netgroup в процессе nscd.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.39 и набора утилит GNU Binutils 2.42
  4. OpenNews: Уязвимость в glibc, позволяющая получить root-доступ в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая получить права root в большинстве дистрибутивов Linux
  6. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61594-glibc
Ключевые слова: glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:01, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > Устранены уязвимости:
    > - CVE-2024-2961 - переполнение буфера ...
    > - CVE-2024-33599 - переполнение буфера ...
    > - CVE-2024-33600 - разыменование нулевого указателя ...
    > - CVE-2024-33601 - ошибка при работке с кэшем ... из-за сбоя при выделении памяти
    > - CVE-2024-33602 - повреждение памяти при работе с кэшем ...

    Срочно писать письмо разрабам с требованием переписать Glibc на Rust!

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 18:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Срочно писать письмо разрабам с требованием переписать Glibc на Rust!

    Вот ты и попался любитель Раста!
    СИшка это лучшее что изобрело человечество!
    Эти все ошибки только потому, что уровень программистов опустился на дно.
    Настоящий СИ программист всегда проверяет входные данные, выделяет столько памяти сколько нужно и правильно ее освобождает.


     
     
  • 3.24, Аноним (24), 19:59, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тонко, тонко... Но одного единственного на всю планету настоящего си-программиста Дэниэла Бернштейна на все программы мира не хватит
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 22:02, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Против нуль на расте это чистая победа сишки при чём в сухую.
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Срочно писать письмо разрабам с требованием переписать Glibc на Rust!

    Вот тут-то точно случится Stable and unstable ABI is nonsence.

     
  • 2.20, Аноним (20), 19:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не проверяли, что из этого написано "дидами" четаерть века назад, а что новой порослью?
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:09, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Единственное с чем ассоциируется у меня  libc это с отсутствием обратной совместимости...
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 18:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Единственное с чем ассоциируется у меня  libc это с отсутствием обратной
    > совместимости...

    Потому что как завещал Самый Главный - stable api is nonsense.
    Ну и усе остальное стабль тоже нонсенс.
    Ведь пользователи как радостно прыгают, когда версия приложения работает только с определеннной версией ядра.

     
     
  • 3.16, Аноним (19), 19:04, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главный про ядро говорил. Также говорил, что поломки юзерспейса не допустит.
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:25, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > stable api is nonsense

    у тебя есть конкретные возражения к тому документу?

     
  • 3.29, Аноним (28), 22:04, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь обратное утверждение. Это поддерживать Легаси тысячилетиями. Из двух зол Легаси или отсутствие стабильности нормальный человек выберет второе.
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно десяток примеров, когда libc ломает обратную совместимость?
     

  • 1.6, Аноним (-), 18:12, 22/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.11, Аноним (11), 18:48, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Функциональность для выявления возможных переполнений буфера и связанных с безопасностью ошибок во время выполнения функций работы со строками и управления памятью ("_FORTIFY_SOURCE") адаптирована для сборки Glibc при помощи компилятора Clang.

    Давно собираю с _FORTIFY_SOURCE=3 clangом, проблем не видел.

     
  • 1.14, Аноним (-), 18:53, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > На системах x86 для ускорения записи больших наборов данных в функции memset предоставлена возможность отключения использования временных буферов. Оптимизация активируется при помощи настройки "x86_memset_non_temporal_threshold".

    Пугающее улучшение.
    В СИшке с одним бушером разобраться за 40 лет не могут, а тут еще будут временные.
    Это же сколько возможностей выйти за пределы открывается.

     
     
  • 2.17, Аноним (19), 19:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >одним бушером

    При чём здесь Иран?

     

  • 1.25, Аноним (-), 20:03, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрите, есть такая замечательная штука, как libstdc++_nonshared. Как она работает? Вот установлен у тебя в системе GCC 4.8. Рядышком стоит GCC 9. Ты собираешь проги при помощи GCC 9... И готовые бинари требуют GCC 4.8, а не GCC 9!

    Я не знаю, как ред хат его готовит, однако эта библиотека есть только в репозитории devtoolset.

    А теперь внимание, вопрос! Как собрать бинарник в системе, в которой установлен Glibc 2.32, таким образом, чтобы бинарник хотел Glibc 2.17? Чтобы было аналогично случаю выше, только не с C++, а с обычным C.

     
     
  • 2.26, Аноним (19), 20:30, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опция -L/путь/к/каталогу/с/другой/Glibc при сборке
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это будет работать? Может все таки надо собирать компилятор для старой glibc?
     

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