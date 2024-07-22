Выпуск системной библиотеки Glibc 2.40

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|1.2, Аноним (2), 18:01, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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> Устранены уязвимости:
> - CVE-2024-2961 - переполнение буфера ...
> - CVE-2024-33599 - переполнение буфера ...
> - CVE-2024-33600 - разыменование нулевого указателя ...
> - CVE-2024-33601 - ошибка при работке с кэшем ... из-за сбоя при выделении памяти
> - CVE-2024-33602 - повреждение памяти при работе с кэшем ...
Срочно писать письмо разрабам с требованием переписать Glibc на Rust!
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|2.7, Аноним (-), 18:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Срочно писать письмо разрабам с требованием переписать Glibc на Rust!
Вот ты и попался любитель Раста!
СИшка это лучшее что изобрело человечество!
Эти все ошибки только потому, что уровень программистов опустился на дно.
Настоящий СИ программист всегда проверяет входные данные, выделяет столько памяти сколько нужно и правильно ее освобождает.
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|3.24, Аноним (24), 19:59, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тонко, тонко... Но одного единственного на всю планету настоящего си-программиста Дэниэла Бернштейна на все программы мира не хватит
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|2.19, Аноним (19), 19:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Срочно писать письмо разрабам с требованием переписать Glibc на Rust!
Вот тут-то точно случится Stable and unstable ABI is nonsence.
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|2.20, Аноним (20), 19:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не проверяли, что из этого написано "дидами" четаерть века назад, а что новой порослью?
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|1.4, Аноним (4), 18:09, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Единственное с чем ассоциируется у меня libc это с отсутствием обратной совместимости...
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|2.8, Аноним (-), 18:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Единственное с чем ассоциируется у меня libc это с отсутствием обратной
> совместимости...
Потому что как завещал Самый Главный - stable api is nonsense.
Ну и усе остальное стабль тоже нонсенс.
Ведь пользователи как радостно прыгают, когда версия приложения работает только с определеннной версией ядра.
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|3.16, Аноним (19), 19:04, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главный про ядро говорил. Также говорил, что поломки юзерспейса не допустит.
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|3.21, Аноним (21), 19:25, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> stable api is nonsense
у тебя есть конкретные возражения к тому документу?
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|3.29, Аноним (28), 22:04, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь обратное утверждение. Это поддерживать Легаси тысячилетиями. Из двух зол Легаси или отсутствие стабильности нормальный человек выберет второе.
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|2.18, Аноним (18), 19:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно десяток примеров, когда libc ломает обратную совместимость?
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|1.11, Аноним (11), 18:48, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Функциональность для выявления возможных переполнений буфера и связанных с безопасностью ошибок во время выполнения функций работы со строками и управления памятью ("_FORTIFY_SOURCE") адаптирована для сборки Glibc при помощи компилятора Clang.
Давно собираю с _FORTIFY_SOURCE=3 clangом, проблем не видел.
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|1.14, Аноним (-), 18:53, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> На системах x86 для ускорения записи больших наборов данных в функции memset предоставлена возможность отключения использования временных буферов. Оптимизация активируется при помощи настройки "x86_memset_non_temporal_threshold".
Пугающее улучшение.
В СИшке с одним бушером разобраться за 40 лет не могут, а тут еще будут временные.
Это же сколько возможностей выйти за пределы открывается.
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|1.25, Аноним (-), 20:03, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Смотрите, есть такая замечательная штука, как libstdc++_nonshared. Как она работает? Вот установлен у тебя в системе GCC 4.8. Рядышком стоит GCC 9. Ты собираешь проги при помощи GCC 9... И готовые бинари требуют GCC 4.8, а не GCC 9!
Я не знаю, как ред хат его готовит, однако эта библиотека есть только в репозитории devtoolset.
А теперь внимание, вопрос! Как собрать бинарник в системе, в которой установлен Glibc 2.32, таким образом, чтобы бинарник хотел Glibc 2.17? Чтобы было аналогично случаю выше, только не с C++, а с обычным C.
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|3.27, Аноним (27), 21:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И это будет работать? Может все таки надо собирать компилятор для старой glibc?
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