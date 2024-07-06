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Выпуск GNU Mes 0.27, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

06.07.2024 23:54

Опубликован выпуск инструментария GNU Mes 0.27, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC и позволяющего добиться замкнутого цикла пересборки из исходных текстов. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора, а бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

Интерпретатор языка Scheme очень компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей. Проект также развивает Си-библиотеку Mes C, которой достаточно для сборки glibc 2.2.5, binutils 2.20.1 и gcc 2.95.3, необходимых для развёртывания дистрибутива Guix для платформ i686-linux, x86_64-linux, armhf-linux и aarch64-linux, используя только исходные тексты (Full Source Bootstrap).

В новом выпуске возобновлена поддержка запуска Mes в окружении GNU Hurd. Добавлены новые модули: rnrs (побитовая арифметика) и srfi (srfi-39). Для совместимости с Guile модуль srfi загружается по умолчанию. Добавлены новые функции: pair-for-each и with-fluids*. В компиляторе MesCC реализована возможность работы с модулями для генерации парсеров и лексических анализаторов NYACC версий с 0.99.0 по 1.09.4. Удалена возможность использования устаревших модулей в стиле mes для NYACC и MesCC.

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  5. OpenNews: Доступен язык программирования GNU Guile 3.0.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61501-mes
Ключевые слова: mes, init
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Bottle (?), 00:10, 07/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Интересно то, как они решают вопрос компиляции современных версий GCC старым компилятором. Неужели нужно будет повторять цикл компиляции нового GCC старым по несколько раз, чтобы избежать ошибок?
     
     
  • 2, Аноним (2), 01:40, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну а как еще? вся цепочка бутстрапинга выглядит именно так: более слабый компилятор компилит компилятор понавороченнее, и вот так раз десять-двадцать. ЕМНИП hex0 компилит hex1, hex1 компилит hex2, hex2 компилит cc_x86, cc_x86 компилит M2-Planet, и далее по списку. Где-то в цепочке tinyCC компилит самого себя аж три или четыре раза. GCC тоже.
     
  • 3, cheburnator9000 (ok), 01:47, 07/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип достаточно GCC 4.8 для сборки GCC 12. А уже потом GCC 12 пересобрать уже собранным GCC 12. Нафига пересобирать GCC 12 аж четыре раза я хз.
     
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