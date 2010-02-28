Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки

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|1.1, Аноним (1), 10:42, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Господа анонимы, а расскажите:
– Есть ли дистрибутивы, в которых управление пакетами основано на GNU Stow?
– Оно может сосуществовать с уже существующим в системе пакетным менеджером?
– Что там с репозиториями, они есть вообще?
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|2.2, Аноним (2), 10:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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gnu stow – это не пакетный менеджер, а менеджер символьных ссылок.
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|2.12, Аноним (12), 11:30, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GNU Guix может сосуществовать со штатными для дистров пакетными менеджерами. Они сами об этом говорят.
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|3.13, Аноним (13), 11:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, только причём здесь он? Guix и Stow – это совершенно разные вещи.
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|4.16, Аноним (12), 12:16, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я обратного и не утверждал. Может ему важен сам факт возможности сосуществование какого-нибудь пакетного менеджера.
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|2.15, fi (ok), 12:11, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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написано же:
> Stow может оказаться полезен для установки и интеграции в систему программ, собранных из исходных текстов.
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|2.18, Аноним (-), 14:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Формально там не stow но Dragora использует точно такой же подход
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|1.9, Аноним (9), 11:14, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно, сколько там бэкдоров спрятать при желании можно. В цпане регулярно находят 15 летние "уязвимости" в пакетах, которые совершенно случайно пропихнуты редхатом на все машины.
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