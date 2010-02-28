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Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки

08.04.2024 10:34

Спустя почти 5 лет с момента прошлого выпуска представлен релиз системы управления символическими ссылками GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки для разделения по отдельным каталогам содержимого программ и связанных с ними данных. Stow может оказаться полезен для установки и интеграции в систему программ, собранных из исходных текстов, или для управления файлами конфигурации. Код Stow написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.

В Stow используется простой и не похожий на традиционные пакетные менеджеры подход к размещению приложений: все связанные с программой компоненты устанавливаются штатными средствами в отдельной поддиректории в каталоге /usr/local/stow (например, /usr/local/stow/emacs). Задача Stow при этом сводится к расстановке символических ссылок в иерархии системных каталогов /usr/local и выполнению контроля за их целостностью.

При удалении пакета производится удаление всех связанных символических ссылок. Внутри директории /usr/local/stow файлы установленных программ всегда остаются неизменными, Stow оперирует только символическими ссылками. Кроме управления системными пакетами предоставляется возможность управления программами и файлами конфигурации (~/.bashrc, ~/.zshrc и т.п.) в домашнем каталоге пользователя.

В новом выпуске:

  • Обеспечена возможность использования опции "--dotfiles" вместе с директориями, а также в сочетании с опцией "--compat".
  • Улучшена логика удаления пакетов (unstowing) и убраны ложные предупреждающие сообщения.
  • Улучшен отладочный вывод при использовании опции "-v" ("--verbose").
  • Проведена чистка кодовой базы и внесены внутренние изменения, не заметные для пользователя.
  • Улучшен процесс формирования релизов и внесены изменения для упрощения сопровождения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.3
  3. OpenNews: Возрождение системы управления пакетами GNU Stow
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 23.11, использующего пакетный менеджер Nix
  5. OpenNews: Первый выпуск пакетного менеджера Deck
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз децентрализованной системы установки приложений Zero Install
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60947-stow
Ключевые слова: stow
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Господа анонимы, а расскажите:
    – Есть ли дистрибутивы, в которых управление пакетами основано на GNU Stow?
    – Оно может сосуществовать с уже существующим в системе пакетным менеджером?
    – Что там с репозиториями, они есть вообще?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    gnu stow – это не пакетный менеджер, а менеджер символьных ссылок.
     
     
  • 3.3, Дмитрий (??), 10:56, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nix -0пакетныйменеджер а stow нет?
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 11:03, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:09, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рядом с nix встанет без проблем.
     
  • 2.8, mos87 (ok), 11:11, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бред какой-то.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:30, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU Guix может сосуществовать со штатными для дистров пакетными менеджерами. Они сами об этом говорят.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, только причём здесь он? Guix и Stow – это совершенно разные вещи.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 12:16, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я обратного и не утверждал. Может ему важен сам факт возможности сосуществование какого-нибудь пакетного менеджера.
     
  • 2.15, fi (ok), 12:11, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написано же:

    > Stow может оказаться полезен для установки и интеграции в систему программ, собранных из исходных текстов.

     
  • 2.18, Аноним (-), 14:53, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формально там не stow но Dragora использует точно такой же подход
     

  • 1.5, mos87 (ok), 11:04, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужная весчь в линуксах, увы.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно, сколько там бэкдоров спрятать при желании можно. В цпане регулярно находят 15 летние "уязвимости" в пакетах, которые совершенно случайно пропихнуты редхатом на все машины.
     
  • 1.10, Аноним (12), 11:22, 08/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:01, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть уже Distr1, и он - лучше.
     
  • 1.17, Карлос Сношайтилис (ok), 13:42, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде, концептуально, nix позволяет закрыть цели stow.
    Или я не туда думаю?
     

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