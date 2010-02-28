Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки

Спустя почти 5 лет с момента прошлого выпуска представлен релиз системы управления символическими ссылками GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки для разделения по отдельным каталогам содержимого программ и связанных с ними данных. Stow может оказаться полезен для установки и интеграции в систему программ, собранных из исходных текстов, или для управления файлами конфигурации. Код Stow написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.

В Stow используется простой и не похожий на традиционные пакетные менеджеры подход к размещению приложений: все связанные с программой компоненты устанавливаются штатными средствами в отдельной поддиректории в каталоге /usr/local/stow (например, /usr/local/stow/emacs). Задача Stow при этом сводится к расстановке символических ссылок в иерархии системных каталогов /usr/local и выполнению контроля за их целостностью.

При удалении пакета производится удаление всех связанных символических ссылок. Внутри директории /usr/local/stow файлы установленных программ всегда остаются неизменными, Stow оперирует только символическими ссылками. Кроме управления системными пакетами предоставляется возможность управления программами и файлами конфигурации (~/.bashrc, ~/.zshrc и т.п.) в домашнем каталоге пользователя.

В новом выпуске: