The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован инструмент для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

26.05.2024 20:59

Доступен скрипт shotstars, решающий проблему с отслеживанием исчезновения "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+. Готовые сборки, не требующие наличия в системе Python, доступны для GNU/Linux, Windows и Android (Termux).

Идея скрипта "shotstars" состоит в следующем: В самом начале пользователь выбирает чей репозиторий он хочет отслеживать. Далее скрипт будет парсить звезды на предмет их убывания и прибавления за определённый пользователем промежуток времени, формируя список различий между предыдущим сканированием и текущем состоянием. Регистрация в GitHub, авторизация и токен для работы скрипта не требуются. Поддерживается парсинг звёзд с проверками на ошибки и ограничения, имитация результатов, отчёты в CLI и HTML в том числе с расчётами дат. Работа shotstars рассчитана на средние и небольшие проекты, имеющие до 6000 звёзд (лимит API GitHub в 6K звезд/час).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sho...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitHub Enterprise Server, дающая права администратора без аутентификации
  3. OpenNews: GitHub намерен запретить размещение сомнительных проектов для создания дипфейков
  4. OpenNews: GitHub включил по умолчанию систему защиты от утечек токенов к API
  5. OpenNews: На GitHub выявлено более 100 тысяч репозиториев с вредоносным кодом
  6. OpenNews: В публичном коде найден GitHub-токен от внутренних репозиториев Мерседес
Автор новости: snooppr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61250-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:03, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    звезды, потом убывающие звезды, карма, лайки. ну вы поняли.
    к черту все это, работать надо, а не херней страдать.
     
     
  • 2.18, tcpip (??), 01:15, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты как дед из прошлого века, который против новых технологий.
     
     
  • 3.22, нейм (?), 08:14, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой тейк имел бы смысл, если бы обсуждалась какая-либо полезная функциональность в разрезе разработки.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 08:27, 27/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Витюшка (?), 21:03, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зачем?
     
     
  • 2.7, Frestein (ok), 21:42, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Опубликован инструмент для отслеживания убывающих звёзд на GitHub"
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:47, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можно примерно представить что это за звезды и зачем за ними следить.
    Но "имитация результатов" ??? Для этого никакого скрипта не надо
     
     
  • 3.9, Барак (?), 21:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имитация - это просто задокументированный хак ПО, (побочная функция). Упомянут он для того, чтобы проверить работу скрипта и получить отчеты с изменениями, например, если репозиторий мертвый или "стабильный", то есть звезды не прибавляются и не убавляются, у юзера будет подозрение, что скрипт не работает? Вот тогда и запускай имитацию.
     
  • 2.20, WE (?), 05:09, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подумал что это астрофизики выложили компьютерное зрение и теперь в телескоп можно анализировать пульсирующую яркость звёзд. А это про лайки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:16, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Однострочник на баше не лучше для таких задач?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:30, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тогда питонистам будет нечего делать.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 04:51, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, тешь себя своими же доводами
     
     
  • 4.23, нейм (?), 08:15, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причина тряски?
     
  • 2.10, Барак (?), 22:03, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Shotstars бинарник на Windows 7 в два клика запускается в прямом смысле слова без каких-либо-зависимостей. На bash так не сделать.
     
     
  • 3.12, iiiypuk (?), 22:26, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > from rich.console import Console

    Да конечно.

     
     
  • 4.13, Барак (?), 22:32, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Конечно.

    Причем тут импорт?

    Все упаковано в один exe файл, либы и сам Python для запуска не требуются.

    Бинарники приложены, и скрины тоже.

     
  • 3.15, Аноним (3), 00:02, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно упаковать bash/wget/jq в 1 файл для извращенцев с вендой, будет не хуже и меньше размером.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 08:26, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будет не хуже

    не будет

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:19, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот бы автор новости удосужился написать, что такое звёзды на гитхуб.
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:05, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Развод на классы!
     
  • 1.21, Аноним (21), 07:51, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    тиктоки когда завезут в гитхаб?
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 08:27, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а тебе зачем? ты туда сроди ничего не публиковал, только тут лужи газируешь
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру