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|1.1, Аноним (1), 21:03, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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звезды, потом убывающие звезды, карма, лайки. ну вы поняли.
к черту все это, работать надо, а не херней страдать.
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|2.18, tcpip (??), 01:15, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты как дед из прошлого века, который против новых технологий.
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|3.22, нейм (?), 08:14, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Твой тейк имел бы смысл, если бы обсуждалась какая-либо полезная функциональность в разрезе разработки.
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|2.7, Frestein (ok), 21:42, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Опубликован инструмент для отслеживания убывающих звёзд на GitHub"
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|2.8, Аноним (8), 21:47, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну можно примерно представить что это за звезды и зачем за ними следить.
Но "имитация результатов" ??? Для этого никакого скрипта не надо
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|3.9, Барак (?), 21:55, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имитация - это просто задокументированный хак ПО, (побочная функция). Упомянут он для того, чтобы проверить работу скрипта и получить отчеты с изменениями, например, если репозиторий мертвый или "стабильный", то есть звезды не прибавляются и не убавляются, у юзера будет подозрение, что скрипт не работает? Вот тогда и запускай имитацию.
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|2.20, WE (?), 05:09, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подумал что это астрофизики выложили компьютерное зрение и теперь в телескоп можно анализировать пульсирующую яркость звёзд. А это про лайки.
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|2.10, Барак (?), 22:03, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Shotstars бинарник на Windows 7 в два клика запускается в прямом смысле слова без каких-либо-зависимостей. На bash так не сделать.
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|4.13, Барак (?), 22:32, 26/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Конечно.
Причем тут импорт?
Все упаковано в один exe файл, либы и сам Python для запуска не требуются.
Бинарники приложены, и скрины тоже.
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|3.15, Аноним (3), 00:02, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно упаковать bash/wget/jq в 1 файл для извращенцев с вендой, будет не хуже и меньше размером.
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|1.14, Аноним (14), 23:19, 26/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот бы автор новости удосужился написать, что такое звёзды на гитхуб.
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|2.26, Аноним (24), 08:27, 27/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а тебе зачем? ты туда сроди ничего не публиковал, только тут лужи газируешь
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