Опубликован SANE 1.3 с поддержкой новых моделей сканеров

|
|1.1, Аноним (1), 10:28, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В последнее время покупаю сканеры и не заморачиваюсь - всегда все работает из коробки.
|
|
|
|2.2, нейм (?), 10:32, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Ну вот и знаешь кому чашку кофе отправить за это
|
|2.6, AlexYeCu_not_logged (?), 11:37, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В последнее время покупаю сканеры и не заморачиваюсь - всегда все работает из коробки.
Значит, у тебя не Debian.
|
|
|
|
|
|3.13, IdeaFix (ok), 12:10, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вуескану при этом частенько нужен драйвер установленный или даже всё оригинальное ПО от сканера :)
|
|
|
|4.20, Аноним (20), 14:26, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А еще у них есть пачка своих дров, которые позволяют использовать всякие древние сканеры под современными ОС.
|
|
|
|5.22, InuYasha (??), 14:34, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это такая проприетарная утиль, за которую просят 9000 денег? щща гляну...
$79.95
Enable Film/Slide Scanners
купил сканер с насадкой для слайдов - должен страдать?
|
|2.5, Аноним (5), 11:34, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этом фреймворке всё юзерспейсное. Поэтому можно попробовать собрать в среде Msys2.
|
|1.7, Аноним (7), 11:40, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Салютирую трижды самурайским мечом всем тем кто занимается поддержкой сканеров/МФУ в Linux!
Сам выбросил все девайсы для бумаги много лет назад, тупо нет времени героически решать кучу проблем.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 11:48, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Сам выбросил все девайсы для бумаги много лет назад
Почему бросать? Сдай в комок.
|
|2.12, Аноним (11), 12:08, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты прав ты не должен иметь средств производства. Капитализм одобряет.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 12:33, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сомнительное производство. Скорее поощрение государственного бюрократического аппарата.
|
|
|
|4.16, BeLord (ok), 12:44, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бумага спокойно лежит 50 лет,а прекрасные ИТ системы теряют данные, у меня есть две справки, одна 90-года, вторая 2022 года, у второй часть данных утеряна.
|
|
|
|5.23, InuYasha (??), 14:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня и перфоленты лежат, вот только не факт что их можно будет где-нибудь прогнать чтоб не порвались )
А печатное - да. Даже декодировать не надо. Любовь и радость.
|
|2.15, Аноним (4), 12:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Молодец, а теперь добро пожаловать во взрослую жизнь.
Тут заколебался в больнице бумажки из одного окошка в другое носить (а потом за 300 км возить). А если открыть хотя бы какое-то жалкое ИП…
|
|1.17, Аноним (17), 13:21, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Купил МФУ HP-4220e, подключил к WiFi, поставил Skanlite, запустил, выбрал сканер - всё работает. Зачем мне SANE, если там про это МФУ ничего не написано?
|
|
|
|2.19, Аноним (11), 13:49, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К тому что через три года или пойдешь за новым МФУ или будешь сидеть на древнешинде чтобы у тебя были хоть какие-то нормальные дрова для него.
|