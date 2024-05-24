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Опубликован SANE 1.3 с поддержкой новых моделей сканеров

24.05.2024 10:18

Опубликован релиз пакета sane-backends 1.3.1, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, фоновый процесс saned для организации сканирования по сети и библиотеки с реализацией SANE-API. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Выпуск 1.3.0 был пропущен из-за проблем в сборочной инфраструктуре.

Пакетом поддерживается 1804 (в прошлой версии 1747) моделей сканеров, из которых 825 (815) имеют статус полной поддержки всех функций, для 825 (780) уровень поддержки оценён как хороший, для 130 (129) - приемлемый, а для 24 (23) - минимальный. Дополнительно для 499 (464) устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Нереализованной остаётся поддержка 478 (470) сканеров.

Ключевые изменения:

  • Добавлен новый бэкенд lexmark_X2670 для поддержки сканеров серии Lexmark X26xx.
  • Добавлена поддержка новых моделей сканеров и МФУ:
    • Epson ES-C220, DS-C330 и DS-C490.
    • Ricoh FI-8040 и FI-70F.
    • Plustek OpticFilm 7500i и Plustek OpticFilm 8100.
    • Pixma TS8630, XK110, GX3000, GX4000, G3070, G2070, G4070, G3030, G2030, TC-20M, TC-5200M, TR4500, TS8700, XK120, GX1000, GX2000, TS6630, TS7700, TS7600i, TS6730, TR7800, TS7700i, TS7700A series, GX6500 и i-SENSYS MF750.
    • Dell 1135n (клон Samsung SCX-4623F).
    • Xerox WorkCentre 3335.
  • Улучшена поддержка сканеров: HP LaserJet M1005, Agfa ARCUS 1200, Xerox WorkCentre 3225, Samsung SCX-4521F.
  • Внесены улучшения и исправления в бэкенды avision, escl, pixma, hpljm1005, snapscan, xerox_mfp:
  • Во фоновом процессе saned и утилите scanimage размер буфера сканирования по умолчанию увеличен до 1 МБ. Для изменения размера буфера предложена опция "-B".
  • В scanimage решены проблемы с генерацией PDF и обработкой ввода.
  • В утилиту sane-find-scanner добавлены недостающие имена устройств SCSI.
  • Обеспечена совместимость с Clang 16.
  • Решены проблемы при сборке во FreeBSD и macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://alioth-lists.debian.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск SANE 1.1 с поддержкой новых моделей сканеров
  3. OpenNews: Доступен PAPPL 1.3, фреймворк для организации вывода на печать
  4. OpenNews: Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0
  5. OpenNews: Уязвимость в принтерах Canon, позволяющая узнать пароли Wi-Fi после сброса
  6. OpenNews: Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61240-sane
Ключевые слова: sane, scanner
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В последнее время покупаю сканеры и не заморачиваюсь -  всегда все работает из коробки.
     
     
  • 2.2, нейм (?), 10:32, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ну вот и знаешь кому чашку кофе отправить за это
     
  • 2.6, AlexYeCu_not_logged (?), 11:37, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В последнее время покупаю сканеры и не заморачиваюсь -  всегда все работает из коробки.

    Значит, у тебя не Debian.

     

  • 1.3, OperaPrestoFan (?), 10:44, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чтож такую хорошую штуку под Винду и не портанули((?!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:56, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Windows есть VueScan.
     
     
  • 3.8, AleksK (ok), 11:43, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверишь, он есть и под Linux.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:07, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда ты будешь сейчас ошарашен тем что для шинды есть xsane.
     
  • 4.21, Аноним (4), 14:29, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не верю, я в курсе.
     
  • 3.13, IdeaFix (ok), 12:10, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вуескану при этом частенько нужен драйвер установленный или даже всё оригинальное ПО от сканера :)
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:26, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще у них есть пачка своих дров, которые позволяют использовать всякие древние сканеры под современными ОС.
     
     
  • 5.22, InuYasha (??), 14:34, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это такая проприетарная утиль, за которую просят 9000 денег? щща гляну...

    $79.95
    Enable Film/Slide Scanners

    купил сканер с насадкой для слайдов - должен страдать?

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:34, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этом фреймворке всё юзерспейсное. Поэтому можно попробовать собрать в среде Msys2.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:40, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Салютирую трижды самурайским мечом всем тем кто занимается поддержкой сканеров/МФУ в Linux!

    Сам выбросил все девайсы для бумаги много лет назад, тупо нет времени героически решать кучу проблем.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:48, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сам выбросил все девайсы для бумаги много лет назад

    Почему бросать? Сдай в комок.

     
  • 2.12, Аноним (11), 12:08, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты прав ты не должен иметь средств производства. Капитализм одобряет.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:33, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительное производство. Скорее поощрение государственного бюрократического аппарата.
     
     
  • 4.16, BeLord (ok), 12:44, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бумага спокойно лежит 50 лет,а прекрасные ИТ системы теряют данные, у меня есть две справки, одна 90-года, вторая 2022 года, у второй часть данных утеряна.
     
     
  • 5.23, InuYasha (??), 14:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и перфоленты лежат, вот только не факт что их можно будет где-нибудь прогнать чтоб не порвались )
    А печатное - да. Даже декодировать не надо. Любовь и радость.
     
  • 2.15, Аноним (4), 12:36, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец, а теперь добро пожаловать во взрослую жизнь.
    Тут заколебался в больнице бумажки из одного окошка в другое носить (а потом за 300 км возить). А если открыть хотя бы какое-то жалкое ИП…
     

  • 1.9, Аноним (10), 11:46, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редко да метко.
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:21, 24/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Купил МФУ HP-4220e, подключил к WiFi, поставил Skanlite, запустил, выбрал сканер - всё работает. Зачем мне SANE, если там про это МФУ ничего не написано?
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 13:49, 24/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому что через три года или пойдешь за новым МФУ или будешь сидеть на древнешинде чтобы у тебя были хоть какие-то нормальные дрова для него.
     

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