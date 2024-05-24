Опубликован SANE 1.3 с поддержкой новых моделей сканеров

Опубликован релиз пакета sane-backends 1.3.1, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, фоновый процесс saned для организации сканирования по сети и библиотеки с реализацией SANE-API. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Выпуск 1.3.0 был пропущен из-за проблем в сборочной инфраструктуре. Пакетом поддерживается 1804 (в прошлой версии 1747) моделей сканеров, из которых 825 (815) имеют статус полной поддержки всех функций, для 825 (780) уровень поддержки оценён как хороший, для 130 (129) - приемлемый, а для 24 (23) - минимальный. Дополнительно для 499 (464) устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Нереализованной остаётся поддержка 478 (470) сканеров. Ключевые изменения: Добавлен новый бэкенд lexmark_X2670 для поддержки сканеров серии Lexmark X26xx.

Добавлена поддержка новых моделей сканеров и МФУ: Epson ES-C220, DS-C330 и DS-C490. Ricoh FI-8040 и FI-70F. Plustek OpticFilm 7500i и Plustek OpticFilm 8100. Pixma TS8630, XK110, GX3000, GX4000, G3070, G2070, G4070, G3030, G2030, TC-20M, TC-5200M, TR4500, TS8700, XK120, GX1000, GX2000, TS6630, TS7700, TS7600i, TS6730, TR7800, TS7700i, TS7700A series, GX6500 и i-SENSYS MF750. Dell 1135n (клон Samsung SCX-4623F). Xerox WorkCentre 3335.

Улучшена поддержка сканеров: HP LaserJet M1005, Agfa ARCUS 1200, Xerox WorkCentre 3225, Samsung SCX-4521F.

Внесены улучшения и исправления в бэкенды avision, escl, pixma, hpljm1005, snapscan, xerox_mfp:

Во фоновом процессе saned и утилите scanimage размер буфера сканирования по умолчанию увеличен до 1 МБ. Для изменения размера буфера предложена опция "-B".

В scanimage решены проблемы с генерацией PDF и обработкой ввода.

В утилиту sane-find-scanner добавлены недостающие имена устройств SCSI.

Обеспечена совместимость с Clang 16.

Решены проблемы при сборке во FreeBSD и macOS.



