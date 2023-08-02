Уязвимость в принтерах Canon, позволяющая узнать пароли Wi-Fi после сброса

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|1.1, Аноним (1), 12:58, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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На фоне того, что Google и Microsoft хранят на своих серверах вайфай пароли со всего мира звучит не особо страшно.
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|3.7, Атон (?), 14:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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покупаешь новый телефон, вынимаешь из коробки, входишь в телефон своей гугловой учеткой, через 4G интернет синхронизируешь с облаком и вуаля - новый телефон знает все wifi сети, запомненные в старом.
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|4.11, SysA (?), 17:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Здесь ключевое слово "СВОЕЙ"! Т.е. Гугл восстанавливает ТВОЮ конфигурацию, которую ТЫ САМ ранее сохранил в облаке, которое шифруется, кстати, и даже техники Гугла прочитать ее не смогут. Причем ты можешь выключить функцию резервной копии в облаке, если хочешь (она включена по умолчанию). И тогда ничего тебе на новый телефон не восстановится...
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|5.14, Аноним (14), 19:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так работает, они просто собирают пароли и локации от всех точек доступа (без мнения этих точек), бэкап конфига это другой вопрос.
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|1.3, pic (?), 13:05, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Насколько сильно сократился Ваш бумажный документооборот?
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|2.6, Аноним (6), 13:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С внедрением электронного документооборота объем печати увеличился кратно.
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|3.8, pic (?), 15:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С внедрением электронного документооборота объем печати увеличился кратно.
Очень интересный вышел у Вас результат. А в чём прикол?
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|4.12, 1 (??), 18:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикол в том, что на каждом этапе электронный документ распечатывается, а раньше подписывался один экземпляр.
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|5.15, лютый арчешкольник... (?), 19:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на каждом этапе электронный документ распечатывается
ну это когда исполнители дэ-биллы. так то уже давно можно в любой прожке на тему sign pdf пальцем повозюкать и от тебя отстают
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|1.4, Аноним (4), 13:11, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удобно, в крупных организациях наверняка достаточно часто выходят из строя или отправляются на ремонт такие устройства...
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