Уязвимость в принтерах Canon, позволяющая узнать пароли Wi-Fi после сброса

В принтерах Canon выявлена проблема с безопасностью, вызванная тем, что после выполнения сброса принтера к заводским настройкам, не производилась очистка памяти, в которой хранились параметры подключения к беспроводной сети. Проблеме подвержены 146 различных моделей струйных принтеров Canon для домашнего и офисного использования.

Проблема могла привести к утечке учётных данных для подключения к беспроводной сети предприятия, в случае продажи или передачи оборудования третьим лицам. Перед передачей устройств посторонним рекомендовано проделать дополнительные операции для удаления настроек Wi-Fi - после выполнения сброса к заводским настройкам, следует активировать беспроводное подключение, после чего выполнить сброс второй раз.



