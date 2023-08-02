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Уязвимость в принтерах Canon, позволяющая узнать пароли Wi-Fi после сброса

02.08.2023 12:41

В принтерах Canon выявлена проблема с безопасностью, вызванная тем, что после выполнения сброса принтера к заводским настройкам, не производилась очистка памяти, в которой хранились параметры подключения к беспроводной сети. Проблеме подвержены 146 различных моделей струйных принтеров Canon для домашнего и офисного использования.

Проблема могла привести к утечке учётных данных для подключения к беспроводной сети предприятия, в случае продажи или передачи оборудования третьим лицам. Перед передачей устройств посторонним рекомендовано проделать дополнительные операции для удаления настроек Wi-Fi - после выполнения сброса к заводским настройкам, следует активировать беспроводное подключение, после чего выполнить сброс второй раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59539-canon
Ключевые слова: canon, print
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:58, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На фоне того, что Google и Microsoft хранят на своих серверах вайфай пароли со всего мира звучит не особо страшно.
     
     
  • 2.2, Витюшка (?), 13:03, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поподробнее
     
     
  • 3.7, Атон (?), 14:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    покупаешь новый телефон, вынимаешь из коробки, входишь в телефон своей гугловой учеткой, через 4G интернет синхронизируешь с облаком и вуаля - новый телефон знает все wifi сети, запомненные в старом.

     
     
  • 4.11, SysA (?), 17:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здесь ключевое слово "СВОЕЙ"! Т.е. Гугл восстанавливает ТВОЮ конфигурацию, которую ТЫ САМ ранее сохранил в облаке, которое шифруется, кстати, и даже техники Гугла прочитать ее не смогут. Причем ты можешь выключить функцию резервной копии в облаке, если хочешь (она включена по умолчанию). И тогда ничего тебе на новый телефон не восстановится...
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 19:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так работает, они просто собирают пароли и локации от всех точек доступа (без мнения этих точек), бэкап конфига это другой вопрос.
     

  • 1.3, pic (?), 13:05, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насколько сильно сократился Ваш бумажный документооборот?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:50, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он сократился?
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С внедрением электронного документооборота объем печати увеличился кратно.
     
     
  • 3.8, pic (?), 15:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С внедрением электронного документооборота объем печати увеличился кратно.

    Очень интересный вышел у Вас результат. А в чём прикол?

     
     
  • 4.12, 1 (??), 18:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикол в том, что на каждом этапе электронный документ распечатывается, а раньше подписывался один экземпляр.
     
     
  • 5.15, лютый арчешкольник... (?), 19:23, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на каждом этапе электронный документ распечатывается

    ну это когда исполнители дэ-биллы. так то уже давно можно в любой прожке на тему sign pdf пальцем повозюкать и от тебя отстают

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:11, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удобно, в крупных организациях наверняка достаточно часто выходят из строя или отправляются на ремонт такие устройства...
     
  • 1.13, Kuromi (ok), 18:14, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вариант заводить такие устройства в отдельную сеть.
     

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