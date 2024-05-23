Результаты аудита безопасности библиотек Boost

>boost::dll Отличная вещь могла бы быть, но

* завязанность на остальные буст-либы

* header-only-ness

* завязанность на бустовые типы вместо std::

* работа через парсинг бинари, деманглинг всех символов, и уже поиск среди демангленных портит всю малину. Касательно деманглинга, они сказали, что у них была идея сделать наоборот https://www.boost.org/doc/libs/1_66_0/doc/html/boost_dll/design_rationale.html но типа >нет надёжного способа получить mangled имя символа из нутра компилятора во время компиляции - это плохая отмазка, потому что когда стоит такая задача, то надо генерить не для конкретного компилятора, а вообще все возможные варианты, и их проверять, и генерить как раз надо силами constexpr C++-кода, а не от компилятора получать. Мне как раз нужна реализация их гипотетического > std::string mangled_name = boost::dll::magic_mangle(boost::foo); , но чтобы

* явно генерила mangled-имена для всех компиляторов

* в compile-time то есть consteval std::array<std::string_view> mangled_names{

boost::dll::magic_mangle<boost::foo, boost::dll::compiler::msvc>(),

boost::dll::magic_mangle<boost::foo, boost::dll::compiler::gcc>(),

}; Разумеется, ещё лучше бы было, если бы она генерила класс, который 1. генерит все варианты манглинга функции для платформы в виде таблицы enum -> результат манглинга

2. первым делом проверяет "свой" компилятор

3. далее - все остальные компиляторы в порядке убывания частоты использования

4. кэширует значение enumа для сдетектированного компилятора

5. при дальнейших поисках функций в этой либе ищет сразу по схеме манглинга сдектектированного компилятора.

