Результаты аудита безопасности библиотек Boost

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|1.5, п00by (?), 10:44, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из отчета:
> Если вы являетесь разработчиком, использующим библиотеки Boost, рекомендуется выполнить строгую проверку входных данных.
А что, можно не проверять?
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|3.16, п00by (?), 11:47, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно в документации к функциям программных библиотек отражают необходимость верификации/очистки входных данных. Иначе будет беспорядок. Раньше были случаи, когда за корректность данных отвечали сами функции. Например, библиотеки ASA или SSP. Но это совершенно неудобно - анализировать множество кодов при некорректном завершении (можно, кстати, перепутать, какой код что означает). Считаю, что незачем нагружать функции несвойственными процедурами. Их цель - корректно отрабатывать алгоритмы обработки при правильных входных данных.
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|4.38, Sw00p aka Jerom (?), 14:21, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Считаю, что незачем нагружать функции несвойственными процедурами. Их цель - корректно отрабатывать алгоритмы обработки при правильных входных данных.
А о допустимых значениях аргументов функции где узнать? В документации? Отлично.
Таким же макаром, зачем вообще нагружать аргументы этих функции типами? Функция работает с целыми числами, так и запишем в документации.
пс: типы ведь проверяет компилятор (и кусок рантайма) :)
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|1.7, Аноним (7), 10:57, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex × 3
Зачем нужен сабж при наличии std::regex, ctre и кучи специализированных библиотек регулярок?
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|2.10, Аноним (10), 11:08, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Зачем нужен сабж при наличии std::regex
std::regex взят прямо из boost с минимумом изменений. Как и большая часть остальный нововведений стандартной библиоткки.
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|4.14, НяшМяш (ok), 11:40, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз поэтому - Boost, как внешнюю библиотеку, обновить проще, чем стд.
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|5.20, Аноним (20), 12:02, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, проще не иметь дела с boost вообще там, где он не требуется. Тогда его и обновлять не надо, а только компилятор и станд. библиотеку, которые всё равно надо обновлять: для всех самых вкусных constexpr-фич (ranges-кхе-кхе) потребуется самая последняя версия языка с самыми последними экспериментальными фичами.
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|3.13, Аноним (12), 11:27, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит ли жто, что значительная часть реализаций std::regex страдает теми же проблемами?
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|2.22, Аноним (18), 12:05, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переписать Boost на Rust! ... А как там в этом Rust с шаблонами дело обстоит?
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|1.17, Аноним (20), 11:58, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>boost::dll
Отличная вещь могла бы быть, но
* завязанность на остальные буст-либы
* header-only-ness
* завязанность на бустовые типы вместо std::
* работа через парсинг бинари, деманглинг всех символов, и уже поиск среди демангленных
портит всю малину.
Касательно деманглинга, они сказали, что у них была идея сделать наоборот
https://www.boost.org/doc/libs/1_66_0/doc/html/boost_dll/design_rationale.html
но типа
>нет надёжного способа получить mangled имя символа из нутра компилятора во время компиляции
- это плохая отмазка, потому что когда стоит такая задача, то надо генерить не для конкретного компилятора, а вообще все возможные варианты, и их проверять, и генерить как раз надо силами constexpr C++-кода, а не от компилятора получать.
Мне как раз нужна реализация их гипотетического
> std::string mangled_name = boost::dll::magic_mangle(boost::foo);
, но чтобы
* явно генерила mangled-имена для всех компиляторов
* в compile-time
то есть
consteval std::array<std::string_view> mangled_names{
boost::dll::magic_mangle<boost::foo, boost::dll::compiler::msvc>(),
boost::dll::magic_mangle<boost::foo, boost::dll::compiler::gcc>(),
};
Разумеется, ещё лучше бы было, если бы она генерила класс, который
1. генерит все варианты манглинга функции для платформы в виде таблицы enum -> результат манглинга
2. первым делом проверяет "свой" компилятор
3. далее - все остальные компиляторы в порядке убывания частоты использования
4. кэширует значение enumа для сдетектированного компилятора
5. при дальнейших поисках функций в этой либе ищет сразу по схеме манглинга сдектектированного компилятора.
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|1.27, Аноним (27), 13:16, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Буст не нужен. Почти любая ошибка выдает сообщение на несколько экранов, без бутылки не разобрать про что. Средство должно помогать в работе а не доводить до истерики
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|2.28, Аноним (28), 13:28, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>> Почти любая ошибка выдает сообщение на несколько экранов, без бутылки не разобрать про что. <<<
просто переходите на Rust
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|3.36, Аноним (33), 14:01, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>> Почти любая ошибка выдает сообщение на несколько экранов, без бутылки не разобрать про что. <<<
> просто переходите на Rust
когда в раст завезут ООП - плюсы можно закапывать смело
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|4.37, Аноним (28), 14:14, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> когда в раст завезут ООП <<<
ООП не панацея: при композиции проблем меньше чем при наследовании, так что используйте композицию + трейты и будет вам счастье!
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|4.39, Аноним (28), 14:21, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> плюсы можно закапывать смело <<<
Плюсы никогда не умрут, - и это факт! Раст это просто достойная альтернатива которая даёт куда больше гарантий безопастновсти чем С++! Точно также как когда-то появился С++ и он давал больше гарантий безопастности чем С! Так что глупо игнорировать эту альтернативу!
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|2.30, Аноним (28), 13:33, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Средство должно помогать в работе а не доводить до истерики <<<
Именно поэтому новичкам (да и не только новичкам) нравится Rust где компилятор это как чувак который сидит с тобой за одним столом и говорит тебе что не так, где именно и как это исправить: С++ до такого как до луны!
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|2.34, Аноним (18), 14:00, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут проблема не в конкретной библиотеке шаблонов. STL тоже хорошо вываливает тонны на экран. Проблема в реализации шаблонной подсистемы в C++. Подозреваю, что реализовано отчасти всё на том же унаследованном старом "добром" препроцессоре.
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