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Результаты аудита безопасности библиотек Boost

23.05.2024 09:30

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, опубликовал результаты аудита безопасности библиотек Boost, применяемых во многих проектах на языке C++. Аудит, который был проведён по заказу OSTIF и Amazon Web Services итальянской компанией Shielder, выявил 7 проблем, из которых одной присвоен средний уровень опасности, а четырём - низкий, две проблемы опубликованы в виде информационных замечаний.

Изученные в ходе аудита библиотеки:

  • Boost.Beast
  • Boost.DLL
  • Boost.Date_Time
  • Boost.Filesystem
  • Boost.GIL
  • Boost.Graph
  • Boost.JSON
  • Boost.Program_Options
  • Boost.Regex
  • Boost.String_Algo
  • Boost.URL
  • Boost.UUID

Выявленные проблемы:

  • Уязвимость в Boost.Beast, допускающая подстановку символов возврата каретки и перевода строки (CRLF) в HTTP-заголовки (может использоваться для расщепления заголовков). Проблеме присвоен средний уровень опасности.
  • Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex при рекурсивном выполнении операций с несколькими элементами end_line в регулярном выражении.
  • Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex при рекурсивном выполнении операций с несколькими группами захвата и объединения.
  • Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex при рекурсивном выполнении операций с несколькими открытыми круглыми скобками в строке форматирования.
  • Переполнение стека в библиотеке Boost.Graph при рекурсивном выполнении операций с несколькими вложенными графами.
  • Assert-срабатывание в функции breadth_first_search из библиотеки Boost.Graph.
  • Неперехваченные исключения в Boost.DLL.

На основании полученной в ходе аудита информации команда разработчиков Boost уже устранила 4 проблемы и внесла 15 улучшений для расширения охвата кода и функций при проведении fuzzing-тестирования. Пока не исправлена проблема с расщеплением заголовков в Boost.Beast и не учтены информационные рекомендации.

  1. Главная ссылка к новости (https://ostif.org/boost-audit-...)
  2. OpenNews: Clang достиг уровня успешной пересборки комплекта C++-библиотек Boost
  3. OpenNews: Инициирован аудит безопасности проекта VeraCrypt
  4. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
  5. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
  6. OpenNews: Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61233-boost
Ключевые слова: boost
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, п00by (?), 10:44, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из отчета:
    > Если вы являетесь разработчиком, использующим библиотеки Boost, рекомендуется выполнить строгую проверку входных данных.

    А что, можно не проверять?

     
     
  • 2.6, Fracta1L (ok), 10:57, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Можно, конечно. Кто тебя заставит?
     
     
  • 3.16, п00by (?), 11:47, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно в документации к функциям программных библиотек отражают необходимость верификации/очистки входных данных. Иначе будет беспорядок. Раньше были случаи, когда за корректность данных отвечали сами функции. Например, библиотеки ASA или SSP. Но это совершенно неудобно - анализировать множество кодов при некорректном завершении (можно, кстати, перепутать, какой код что означает). Считаю, что незачем нагружать функции несвойственными процедурами. Их цель - корректно отрабатывать алгоритмы обработки при правильных входных данных.
     
     
  • 4.38, Sw00p aka Jerom (?), 14:21, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Считаю, что незачем нагружать функции несвойственными процедурами. Их цель - корректно отрабатывать алгоритмы обработки при правильных входных данных.

    А о допустимых значениях аргументов функции где узнать? В документации? Отлично.
    Таким же макаром, зачем вообще нагружать аргументы этих функции типами? Функция работает с целыми числами, так и запишем в документации.

    пс: типы ведь проверяет компилятор (и кусок рантайма) :)

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:57, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex × 3

    Зачем нужен сабж при наличии std::regex, ctre и кучи специализированных библиотек регулярок?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:08, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Зачем нужен сабж при наличии std::regex

    std::regex взят прямо из boost с минимумом изменений. Как и большая часть остальный нововведений стандартной библиоткки.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:25, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему после этого их не выкинуть из современных версий Boost?
     
     
  • 4.14, НяшМяш (ok), 11:40, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как раз поэтому - Boost, как внешнюю библиотеку, обновить проще, чем стд.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:02, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, проще не иметь дела с boost вообще там, где он не требуется. Тогда его и обновлять не надо, а только компилятор и станд. библиотеку, которые всё равно надо обновлять: для всех самых вкусных constexpr-фич (ranges-кхе-кхе) потребуется самая последняя версия языка с самыми последними экспериментальными фичами.
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:03, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще ли?
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:27, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит ли жто, что значительная часть реализаций std::regex страдает теми же проблемами?
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:00, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 12:05, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.8, Аноним (8), 10:57, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему не asio?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:17, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не asio что?
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:02, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним имел ввиду, почему Boost.ASIO не проверяли?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:38, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 13:59, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.9, Пряник (?), 11:03, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свалка лишних зависимостей.
     
  • 1.15, 12yoexpert (ok), 11:46, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    rust
     
     
  • 2.22, Аноним (18), 12:05, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписать Boost на Rust! ... А как там в этом Rust с шаблонами дело обстоит?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:03, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (33), 13:57, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу... и что дальше?
     
     
  • 3.42, 12yoexpert (ok), 14:26, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вбросил, дальше вы сами
     

  • 1.17, Аноним (20), 11:58, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >boost::dll

    Отличная вещь могла бы быть, но
    * завязанность на остальные буст-либы
    * header-only-ness
    * завязанность на бустовые типы вместо std::
    * работа через парсинг бинари, деманглинг всех символов, и уже поиск среди демангленных

    портит всю малину.

    Касательно деманглинга, они сказали, что у них была идея сделать наоборот

    https://www.boost.org/doc/libs/1_66_0/doc/html/boost_dll/design_rationale.html

    но типа

    >нет надёжного способа получить mangled имя символа из нутра компилятора во время компиляции

    - это плохая отмазка, потому что когда стоит такая задача, то надо генерить не для конкретного компилятора, а вообще все возможные варианты, и их проверять, и генерить как раз надо силами constexpr C++-кода, а не от компилятора получать.

    Мне как раз нужна реализация их гипотетического

    > std::string mangled_name = boost::dll::magic_mangle(boost::foo);

    , но чтобы
    * явно генерила mangled-имена для всех компиляторов
    * в compile-time

    то есть

    consteval std::array<std::string_view> mangled_names{
        boost::dll::magic_mangle<boost::foo, boost::dll::compiler::msvc>(),
        boost::dll::magic_mangle<boost::foo, boost::dll::compiler::gcc>(),
    };

    Разумеется, ещё лучше бы было, если бы она генерила класс, который

    1. генерит все варианты манглинга функции для платформы в виде таблицы enum -> результат манглинга
    2. первым делом проверяет "свой" компилятор
    3. далее - все остальные компиляторы в порядке убывания частоты использования
    4. кэширует значение enumа для сдетектированного компилятора
    5. при дальнейших поисках функций в этой либе ищет сразу по схеме манглинга сдектектированного компилятора.

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:08, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:16, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Буст не нужен. Почти любая ошибка выдает сообщение на несколько экранов, без бутылки не разобрать про что. Средство должно помогать в работе а не доводить до истерики
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:28, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>> Почти любая ошибка выдает сообщение на несколько экранов, без бутылки не разобрать про что. <<<

    просто переходите на Rust

     
     
  • 3.36, Аноним (33), 14:01, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>> Почти любая ошибка выдает сообщение на несколько экранов, без бутылки не разобрать про что. <<<
    > просто переходите на Rust

    когда в раст завезут ООП - плюсы можно закапывать смело

     
     
  • 4.37, Аноним (28), 14:14, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> когда в раст завезут ООП <<<

    ООП не панацея: при композиции проблем меньше чем при наследовании, так что используйте композицию + трейты и будет вам счастье!

     
  • 4.39, Аноним (28), 14:21, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> плюсы можно закапывать смело <<<

    Плюсы никогда не умрут, - и это факт! Раст это просто достойная альтернатива которая даёт куда больше гарантий безопастновсти чем С++! Точно также как когда-то появился С++ и он давал больше гарантий безопастности чем С! Так что глупо игнорировать эту альтернативу!

     
  • 4.40, 12yoexpert (ok), 14:25, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шаблоны с синтаксисом раст? лучше сразу застрелиться
     
  • 2.29, Аноним (-), 13:30, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (28), 13:33, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Средство должно помогать в работе а не доводить до истерики  <<<

    Именно поэтому новичкам (да и не только новичкам) нравится Rust где компилятор это как чувак который сидит с тобой за одним столом и говорит тебе что не так, где именно и как это исправить: С++ до такого как до луны!

     
  • 2.34, Аноним (18), 14:00, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут проблема не в конкретной библиотеке шаблонов. STL тоже хорошо вываливает тонны на экран. Проблема в реализации шаблонной подсистемы в C++. Подозреваю, что реализовано отчасти всё на том же унаследованном старом "добром" препроцессоре.
     

  • 1.32, Аноним (33), 13:58, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    плюсы надо давно было закопать
     
     
  • 2.41, 12yoexpert (ok), 14:25, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как бы ты тогда формошлёпил на своей джаве на электроне?
     
     
  • 3.43, Аноним (33), 14:38, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от эксперта в твоём дурацком нике - одно слово
     

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