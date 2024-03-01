Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы LLVM

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|1.2, Аноним (-), 23:52, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 12 новых проблем
... и ВСЕ проблемы с памятью!
LLVM же на плюсах написан.
А плюсы должны уметь в память, это же не сишка. Что у них пошло не так?
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|2.7, Аноним (-), 00:14, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что плюсы в память лучше чем сишка, не значит что они идеальны.
Особенно если приходят какие-то покалеченные дыряшкой и начинаю разводить "СИ с классами"
А к сожалению таких много((
Если видишь в вакансии 'знание С/С++' на 98% это очередной адепт сишных подходов который решил, что в плюсы он тоже может.
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|3.9, Аноним (9), 00:20, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бла-бла-бла, теоретик херов. Ты хоть код LLVM позырь и найди там CИ с классами
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|2.15, Bottle (?), 00:51, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На два миллиона строк это нереально мало. Вероятнее всего это ошибки работы с памятью, которые можно записать в логические.
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|2.20, Аноним (20), 01:49, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инструмент для обнаружения ошибок памяти обнаружил... ошибки памяти. Какая неожиданность!
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|1.10, Аноним (-), 00:21, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> 2.4 млн строк кода
> 15 fuzzing-движков
> 12 новых проблем, 8 были вызваны ошибками, приводящими к повреждению памяти
Это просто офигенно. Одна ошибка памяти на 300к строк кода.
Великолепный результат.
Думаю другие проекты о таком и мечтать не могут.
Вот оно превосходство современных плюсов (C++17) над Сишкой.
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|1.11, Bottle (?), 00:28, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно мало уязвимостей. Вот что значит когда разработчики пишут на плюсах, а не чистых сях, обладают высокой квалификацией и используют статический анализ.
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|1.12, kusb (?), 00:32, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А кстати почему компиляторы не пишут на скриптовых языках? Они не критичны к производительности на самом деле. А когда отлаживаете - можно просто отключить оптимизацию и всё равно собирать быстро.
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|2.13, Аноним (9), 00:35, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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потому что продвинутые компиляторы используют всякие векторные инструкции и прочие специфичные для целевого процессора штуки?
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|3.21, Аноним (21), 01:55, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они эти штуки сами не обязаны использовать в процессе своей работы, они эти штуки генерят на выхлопе своей деятельности. Поэтому, это действительно могут делать и компиляторы, сами написанные на скриптовых. Тут только вопрос скорости компиляции.
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|2.14, Bottle (?), 00:50, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эммм, как раз наоборот. Если ты пытался собрать какой-нибудь крупный проект из исходников, то знаешь, это дело не на пять минут, а на полчаса и больше.
Например, ядро Линукса является таким большим проектом. Или Либрофис. Или Хромиум.
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|2.16, Аноним (16), 00:52, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага щщщщас, некритичны, как же. Такое может говорить только человек, понятия не имеющий об устройстве современного оптимизирующего компилятора и не имевший дела с крупными проектами.
Пойди, собери Webkit/Blink из исходников. Потом расскажешь о впечатлениях.
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|2.17, Аноним (9), 01:12, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсовый компилятор на огромном проекте, когда разворачивает все шаблоны, неилюзорно так нагружает проц. И это компилятор написаный на C++. А так да, не критичны к производительности, ага.
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|1.22, Аноним (20), 02:04, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Куда больший интерес сейчас представляет AI-Powered Fuzzing. Натравил модель на свой код, вуаля - все безопастно аж дальше некуда при почти нулевых усилиях. Вот оно, будущее безопастности.
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