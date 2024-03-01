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Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы LLVM

01.03.2024 23:30

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, объявил о завершении независимого аудита кода проекта LLVM. Работа выполнена английской компанией Ada Logics. В ходе проведённой работы был восстановлен прерванный более года назад процесс тестирования в OSS-Fuzz. С 1.1 до 2.4 млн строк кода увеличен охват кодовой бызы, вовлечённой в fuzzing-тестирование. Также был расширен используемый для fuzzing-тестирования инструментарий, а число применяемых для проверки fuzzing-движков увеличено с 12 до 15.

В итоге в кодовой базе LLVM удалось выявить 12 новых проблем, из которых 8 были вызваны ошибками, приводящими к повреждению памяти. 6 выявленных уязвимостей приводили к переполнению буфера, 2 к обращению к уже освобождённой памяти, 3 - к разыменованию нулевых уязазателей и 1 к чтению из области вне выделенного буфера.

  1. Главная ссылка к новости (https://ostif.org/llvm-audit-c...)
  2. OpenNews: Доступен набор компиляторов LLVM 17.0
  3. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  4. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
  5. OpenNews: Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust
  6. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60707-llvm
Ключевые слова: llvm, audit
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  • 1.2, Аноним (-), 23:52, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 12 новых проблем

    ... и ВСЕ проблемы с памятью!
    LLVM же на плюсах написан.
    А плюсы должны уметь в память, это же не сишка. Что у них пошло не так?

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:14, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что плюсы в память лучше чем сишка, не значит что они идеальны.
    Особенно если приходят какие-то покалеченные дыряшкой и начинаю разводить "СИ с классами"
    А к сожалению таких много((
    Если видишь в вакансии 'знание С/С++' на 98% это очередной адепт сишных подходов который решил, что в плюсы он тоже может.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:20, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бла-бла-бла, теоретик херов. Ты хоть код LLVM позырь и найди там CИ с классами
     
  • 2.15, Bottle (?), 00:51, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На два миллиона строк это нереально мало. Вероятнее всего это ошибки работы с памятью, которые можно записать в логические.
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:49, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инструмент для обнаружения ошибок памяти обнаружил... ошибки памяти. Какая неожиданность!
     

  • 1.10, Аноним (-), 00:21, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > 2.4 млн строк кода
    > 15 fuzzing-движков
    > 12 новых проблем, 8 были вызваны ошибками, приводящими к повреждению памяти

    Это просто офигенно. Одна ошибка памяти на 300к строк кода.
    Великолепный результат.
    Думаю другие проекты о таком и мечтать не могут.
    Вот оно превосходство современных плюсов (C++17) над Сишкой.

     
  • 1.11, Bottle (?), 00:28, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно мало уязвимостей. Вот что значит когда разработчики пишут на плюсах, а не чистых сях, обладают высокой квалификацией и используют статический анализ.
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 01:31, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И оказывается никакой Rust для этого не нужен.
     

  • 1.12, kusb (?), 00:32, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кстати почему компиляторы не пишут на скриптовых языках? Они не критичны к производительности на самом деле. А когда отлаживаете - можно просто отключить оптимизацию и всё равно собирать быстро.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 00:35, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что продвинутые компиляторы используют всякие векторные инструкции и прочие специфичные для целевого процессора штуки?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:55, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они эти штуки сами не обязаны использовать в процессе своей работы, они эти штуки генерят на выхлопе своей деятельности. Поэтому, это действительно могут делать и компиляторы, сами написанные на скриптовых. Тут только вопрос скорости компиляции.
     
  • 2.14, Bottle (?), 00:50, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эммм, как раз наоборот. Если ты пытался собрать какой-нибудь крупный проект из исходников, то знаешь, это дело не на пять минут, а на полчаса и больше.
    Например, ядро Линукса является таким большим проектом. Или Либрофис. Или Хромиум.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:52, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага щщщщас, некритичны, как же. Такое может говорить только человек, понятия не имеющий об устройстве современного оптимизирующего компилятора и не имевший дела с крупными проектами.

    Пойди, собери Webkit/Blink из исходников. Потом расскажешь о впечатлениях.

     
  • 2.17, Аноним (9), 01:12, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсовый компилятор на огромном проекте, когда разворачивает все шаблоны, неилюзорно так нагружает проц. И это компилятор написаный на C++. А так да, не критичны к производительности, ага.
     

  • 1.22, Аноним (20), 02:04, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда больший интерес сейчас представляет AI-Powered Fuzzing. Натравил модель на свой код, вуаля - все безопастно аж дальше некуда при почти нулевых усилиях. Вот оно, будущее безопастности.
     

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