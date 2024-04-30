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Уязвимость в реализации языка R, позволяющая выполнить код при обработке файлов rds и rdx

30.04.2024 10:31

В основной реализации языка программирования R, ориентированного на решение задач по статистической обработке, анализу и визуализации данных, выявлена критическая уязвимость (CVE-2024-27322), приводящая к выполнению кода при выполнении десериализации непроверенных данных. Уязвимость может быть эксплуатирована при обработке специально оформленных файлов в форматах RDS (R Data Serialization) и RDX, применяемых для обмена данными между приложениями. Проблема устранена в выпуске R 4.4.0. Проследить за выпуском обновлений пакетов в дистрибутивах можно на страницах Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD.

Уязвимость вызвана особенностью работы функции readRDS, используемой для загрузки файлов в форматах RDS и RDX, которые позволяют передавать сериализированные объекты R для обработки на другой системе. Сериализация даёт возможность зафиксировать состояние и обмениваться наборами данных между программами. Формат RDS позволяет хранить состояние об одном обхекте, а формат RDX в сочетании с файлами RDB даёт возможность передавать сведения о нескольких объектах. Проблема связана с тем, что формат RDS поддерживает объектный код PROMSXP, связанный с типом Promise, который применяется для определения выражений, вызываемых в асинхронном режиме во время использования ассоциированных с ними значений.

Во время десериализации для определения объекта Promise используются три составляющих - значение Promise, выражение и окружение. Если для типа Promise не задано предварительно вычисленное значение, то оно вычисляется при десериализации через выполнение выражения при помощи функции "eval". Таким образом атакующий может добиться выполнения произвольного кода на языке R, подставив его вместо выражения, связанного с невычисленными значениями в файлах RDS или RDX.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Доступен язык программирования R 4.0
  3. OpenNews: В реализации криптовалюты Monero выявлены две критические уязвимости
  4. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  5. OpenNews: Уязвимость в Apache Tomcat, допускающая удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: В репозитории Hugging Face выявлены вредоносные AI-модели, выполняющие код
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61093-rlang
Ключевые слова: rlang
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:30, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кому интересно - могут почитать ещё https://codeberg.org/KFmts/kaitai_struct_formats/src/branch/RData/serializatio
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:50, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну R очень специфический язык, используется для научных разработок. И кому нужно использовать такие CVE?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:25, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно же никому не нужно узнавать чем там занимаются ученые. Особенно китайский "учёным" не интересно. И конечно же это чудовищная случайная никому не интересная ошибка.  
     
     
  • 3.10, zshfan (ok), 14:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же, промышленным и научным шпионажем "занимайся только китайская учёный за миска рис", светлоликим эльфам из асашая и европейская эмирата, такой не интересна...
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:36, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А светлоликим эльфам все добровольно принесут, в т.ч. те же китайские учение, потому что труд там вознаграждается по заслугам.
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 17:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... после чего нюхнут новичка, а их родственникам, оставшимся в китае, понизят социальный рейтинг.
     
     
  • 6.15, Аноним (15), 17:33, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльфам-то какая печаль с того? Принёс и давай, до свидания. Что там дикие у себя чудят без разницы, пока из загона не лезут.
     
  • 5.17, Аноним (17), 17:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что все бегут через пролив на материк. Лучше условия жизни, условия труда, да и оплачивают лучше.
     
  • 2.16, Аноним (17), 17:54, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступ к вычислительным кластерам может быть интересен СГА, например, с целью саботировать очередные центрифуги. Говорю же, всё не случайно в серьёзных внедрениях.
     

  • 1.8, commiethebeastie (ok), 12:42, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >то оно вычисляется при десериализации через выполнение выражения при помощи функции "eval"

    Что же могло пойти не так.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    блин, ну зачем спалили, теперь новую уязвимость придумывать
     

  • 1.12, Аноним (-), 16:33, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > десериализации через выполнение выражения при помощи
    > функции "eval".

    Теперь вы знаете как искать бэкдоры и вулны. Если в сишке это system() то в скриптоте это eval :)

     
     
  • 2.13, Аноним (4), 17:09, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, кэп, а то мы не знали!

    >Если в сишке это system() то в скриптоте это eval

    Прямо в liblzma - system?

     
  • 2.18, тыквенное латте (?), 18:01, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если в сишке это system()

    использую popen. но есть подозрения что кто-то сможет передать программе данные через пайп. Надо удалить, или переписать на безопастном (с).

     

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