Доступен язык программирования R 4.0

Представлен релиз языка программирования R 3.4 и связанного с ним программного окружения, ориентированного на решение задач по статистической обработке, анализу и визуализации данных. Для решения специфичных задач предлагается более 15000 пакетов-расширений. Базовая реализация языка R развивается в рамках проекта GNU и распространяется под лицензией GPL. В новом выпуске представлено несколько сотен улучшений, среди которых: Наследование объектов "matrix" из класса "array";

Новый синтакс для задания символьных констант r"(...)", где "..." любая последовательность символов, за исключением ')';

Использование по умолчанию "stringsAsFactors = FALSE", что приводит к отключению преобразования строк при вызовах data.frame() и read.table();

Функция plot() перенесена в пакет "base" из пакета "graphics";

Вместо механизма NAMED для определения возможности безопасного изменения объектов R из Си-кода задействован подсчёт ссылок, позволивший сократить число операций копирования;

Реализация регулярных выражений переведена на использование библиотеки PCRE2 (на платформах, отличных от Windows, опционально оставлена возможность сборки с PCRE1);

Через assertError() и assertWarning() появилась возможность проверки специфичных классов ошибок или предупреждений;

В file.path() появилась частичная поддержка работы с файловыми путями в кодировке UTF-8 на системах без локали UTF-8. При невозможности перевода кодировки символов в путях теперь выдаётся ошибка;

В функции palette() изменена цветовая палитра по умолчанию. Для просмотра имеющихся палитр добавлена функция palette.pals();

В функцию memDecompress() добавлена поддержка формата RFC 1952 (данные в памяти, сжатые gzip);

Добавлены новые функции: proportions(), marginSums(), .S3method(), list2DF(), infoRDS(), .class2(), deparse1(), R_user_dir(), socketTimeout(), globalCallingHandlers(), tryInvokeRestart() и activeBindingFunction().



