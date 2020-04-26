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Доступен язык программирования R 4.0

26.04.2020 10:04

Представлен релиз языка программирования R 3.4 и связанного с ним программного окружения, ориентированного на решение задач по статистической обработке, анализу и визуализации данных. Для решения специфичных задач предлагается более 15000 пакетов-расширений. Базовая реализация языка R развивается в рамках проекта GNU и распространяется под лицензией GPL.

В новом выпуске представлено несколько сотен улучшений, среди которых:

  • Наследование объектов "matrix" из класса "array";
  • Новый синтакс для задания символьных констант r"(...)", где "..." любая последовательность символов, за исключением ')';
  • Использование по умолчанию "stringsAsFactors = FALSE", что приводит к отключению преобразования строк при вызовах data.frame() и read.table();
  • Функция plot() перенесена в пакет "base" из пакета "graphics";
  • Вместо механизма NAMED для определения возможности безопасного изменения объектов R из Си-кода задействован подсчёт ссылок, позволивший сократить число операций копирования;
  • Реализация регулярных выражений переведена на использование библиотеки PCRE2 (на платформах, отличных от Windows, опционально оставлена возможность сборки с PCRE1);
  • Через assertError() и assertWarning() появилась возможность проверки специфичных классов ошибок или предупреждений;
  • В file.path() появилась частичная поддержка работы с файловыми путями в кодировке UTF-8 на системах без локали UTF-8. При невозможности перевода кодировки символов в путях теперь выдаётся ошибка;
  • В функции palette() изменена цветовая палитра по умолчанию. Для просмотра имеющихся палитр добавлена функция palette.pals();
  • В функцию memDecompress() добавлена поддержка формата RFC 1952 (данные в памяти, сжатые gzip);
  • Добавлены новые функции: proportions(), marginSums(), .S3method(), list2DF(), infoRDS(), .class2(), deparse1(), R_user_dir(), socketTimeout(), globalCallingHandlers(), tryInvokeRestart() и activeBindingFunction().


  1. Главная ссылка к новости (https://stat.ethz.ch/pipermail...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования R 3.4
  3. OpenNews: В свободном доступе опубликована книга по языку программирования R
  4. OpenNews: Увидел свет язык программирования R 3.0
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила собственный открытый дистрибутив языка R
  6. OpenNews: Oracle планирует выпустить вариант СУБД Oracle 11g R2 с поддержкой языка R
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52814-rlang
Ключевые слова: rlang
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:12, 26/04/2020 [ответить]  
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    > Для решения специфичных задач предлагается более +100500 пакетов-расширений
     
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