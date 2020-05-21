The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в Apache Tomcat, допускающая удалённое выполнение кода

21.05.2020 21:50

Опубликованы сведения об уязвимости (CVE-2020-9484) в Apache Tomcat, открытой реализации технологий Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language и Java WebSocket. Проблема позволяет добиться выполнения кода на сервере через отправку специально оформленного запроса. Уязвимость устранена в выпусках Apache Tomcat 10.0.0-M5, 9.0.35, 8.5.55 и 7.0.104.

Для успешной эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность контролировать содержимое и имя файла на сервере (например, при наличии в приложении возможности загрузки документов или изображений). Кроме того, атака возможна только на системах, в которых используется PersistenceManager с хранилищем FileStore, в настройках которого параметр sessionAttributeValueClassNameFilter выставлен в значение "null" (по умолчанию, если не применяется SecurityManager) или выбран слабый фильтр, допускающий десериализацию объекта. Атакующий также должен знать или угадать путь к контролируемому им файлу, относительно местоположения хранилища FileStore.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Apache Tomcat, позволяющая подставить JSP-код и получить файлы web-приложений
  3. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в Apache Tomcat
  5. OpenNews: Уязвимость в устаревших выпусках Apache Tomcat, которая может привести к выполнению кода на сервере
  6. OpenNews: Зафиксирован самораспространяющийся червь, поражающий серверы Apache Tomcat
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53001-tomcat
Ключевые слова: tomcat, java, jsp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, kknight (ok), 22:21, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно. У нас в оборонке полно примеров, когда томкат поставляется как "сертифицированное СПО". Дырка там будет жить ещё долго)
     
  • 2, Онаним (?), 22:34, 21/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    По описанию - что-то суровое, типа автоматического выполнения кода из файлов с определённым расширением. Это примерно как .phar будет.
     
     
  • 3, Онаним (?), 22:35, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в .phar надо было иметь возможность phar:// приписать, а тут похоже банально имя файла имеет значение.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру