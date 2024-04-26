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FCC восстанавливает правила в отношении сетевого нейтралитета

26.04.2024 10:20

Федеральное агентство по связи США (FCC) утвердило возвращение правил, касающиеся соблюдения сетевого нейтралитета, отменённых в 2018 году. Из пяти участвующих в голосовании членов комиссии, три проголосовало за возвращение правил, запрещающих провайдерам платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях.

В соответствии с принятым решением широкополосный доступ будет трактоваться как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что поставит распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допустит дискриминации одной из сторон. Правила также дадут FCC возможность требовать от провайдеров предоставления отчётов о сбоях, осуществлять надзор в области безопасности и контролировать устранение проблем.

Сторонники сетевого нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, считают все виды трафика одинаково значимыми и выступают против дискриминации распространителей контента за счёт предоставления операторам связи возможности разделения приоритетов для разных видов и источников трафика. Подобное разделение может приводить к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнить вывод на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика. По мнению сторонников сетевого нейтралитета, вводимые правила имеют важное значение для защиты прав потребителей и недопущения злоупотреблений со стороны операторов связи.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, отстаивают возможность изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, например, с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов. Противники новых правил также считают, что дополнительное регулирование провайдеров широкополосного доступа приведёт к замедлению развития телекоммуникационной отрасли и усилению надзора за отраслью со стороны государства, при том, что сетевой нейтралитет до сих пор прекрасно регулировался рыночным путём за счёт конкуренции.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: FCC обяжет телефонных операторов аутентифицировать звонки
  3. OpenNews: Mozilla выиграла судебное разбирательство, связанное с сетевым нейтралитетом
  4. OpenNews: В FCC официально вступили в силу изменения, отменяющие правила сетевого нейтралитета
  5. OpenNews: Сенат США проголосовал за отмену решения FCC, касающегося сетевого нейтралитета
  6. OpenNews: Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61073-fcc
Ключевые слова: fcc, law, freedom
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 10:50, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока в Америке как всегда наживаются на тупизне американцев, наши скрепы отважно отрубают GGC, чтобы у всех одинаково тормозило!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:53, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    фарш обратно не провернуть
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    2019:
    https://opennet.ru/51607-mozilla
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:03, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >сетевой нейтралитет до сих пор прекрасно регулировался рыночным путём за счёт конкуренции

    God Bless America

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:12, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, God save digital connection
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 11:16, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сделать тупость, потом откатить назад - любимое развлечение чиновников всего мира.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:20, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот же. В случае с сабжем, хотели сделать прямо как в странах 2-3 мира.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:23, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заработать два раза всяко лучше, чем не заработать вообще.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:29, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потом преподнести это как достижение.
     

  • 1.9, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:25, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > запрещающих провайдерам платное повышение приоритета,
    > блокирование доступа и ограничение скорости обращения к
    > контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях
    > распространяемым на законных основаниях

    Отлично, просто замечательно. Свобода - она такая )

     
     
  • 2.11, Аноним (4), 11:30, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >она такая

    А какая бывает ?

     
     
  • 3.12, Аноним (10), 11:32, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скрепная
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:34, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прочитал два договора у двух провайдеров и у обоих похожие пункты. Если коротко, они имеют право ограничить скорость и/или доступ в интернет при превышении лимитов(причём лимиты не указаны). Так что такое не только в США
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:41, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А то что гуглы платят за доступ к ютубу по отдельным каналам это типа норма в России.
    И да, траффик игр всегда должен иметь приоритет перед котиками и порнухой. А то сидишь с пингом 60-90 до гейропы вместо 15-18.
    Пинг за сотню это как до америкляндии пакеты слать.
    Если брать за это деньги будет явное злоупотребление как платными дорогами, да еще и с очередями для смердов за которые те должны платить. Явно история с неграми их ничему не научила. Впрочем словосочеьание приличный американец давно означает тупого каннибала готового сожрать других живьем ради прибыли.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:51, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Противники новых правил также считают, что дополнительное регулирование провайдеров широкополосного доступа приведёт к замедлению развития телекоммуникационной отрасли…

    Ну да, ну да. Только пока что почему-то там эти самые отрасли берут у государства кучу денег, но этот широкополосный доступ не особо делают.

     
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