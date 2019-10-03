Mozilla выиграла судебное разбирательство, связанное с сетевым нейтралитетом

Компания Mozilla добилась в Федеральном апелляционном существенного ослабления правил в отношении сетевого нейтралитета, утверждённых Федеральным агентством по связи США (FCC). Суд постановил, что штаты могут на уровне своих локальных законодательств индивидуально устанавливать правила, касающиеся сетевого нейтралитета. Подобные изменения законодательства, сохраняющие сетевой нейтралитет, например, ожидают принятия в Калифорнии.

Тем не менее, хотя отмена сетевого нейтралитета оставлена в силе (пока штаты индивидуально не примут законы, изменяющие данные правила на своём уровне), судья назвал логику, на которой она основана, "оторванной от реальности построения современных широкополосных сервисов". FCC имеет возможность обжаловать вынесенное решение в высших инстанциях, вплоть до Верховного суда.

Напомним, что в прошлом году FCC отменил требования, запрещавшие провайдерам платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях. Нейтралитет был обеспечен в классификации "Title II", в рамках которой широкополосный доступ трактовался как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что ставило распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускало дискриминации одной из сторон.

Mozilla считает недопустимым нарушение одинаковой значимости всех видов трафика и дискриминацию распространителей контента за счёт предоставления операторам связи возможности разделения приоритетов для разных видов и источников трафика. По мнению сторонников сетевого нейтралитета подобное разделение приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.



