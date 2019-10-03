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Mozilla выиграла судебное разбирательство, связанное с сетевым нейтралитетом

03.10.2019 09:09

Компания Mozilla добилась в Федеральном апелляционном существенного ослабления правил в отношении сетевого нейтралитета, утверждённых Федеральным агентством по связи США (FCC). Суд постановил, что штаты могут на уровне своих локальных законодательств индивидуально устанавливать правила, касающиеся сетевого нейтралитета. Подобные изменения законодательства, сохраняющие сетевой нейтралитет, например, ожидают принятия в Калифорнии.

Тем не менее, хотя отмена сетевого нейтралитета оставлена в силе (пока штаты индивидуально не примут законы, изменяющие данные правила на своём уровне), судья назвал логику, на которой она основана, "оторванной от реальности построения современных широкополосных сервисов". FCC имеет возможность обжаловать вынесенное решение в высших инстанциях, вплоть до Верховного суда.

Напомним, что в прошлом году FCC отменил требования, запрещавшие провайдерам платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях. Нейтралитет был обеспечен в классификации "Title II", в рамках которой широкополосный доступ трактовался как "информационный сервис", а не "телекоммуникационный сервис", что ставило распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допускало дискриминации одной из сторон.

Mozilla считает недопустимым нарушение одинаковой значимости всех видов трафика и дискриминацию распространителей контента за счёт предоставления операторам связи возможности разделения приоритетов для разных видов и источников трафика. По мнению сторонников сетевого нейтралитета подобное разделение приведёт к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнит выведение на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcrunch.com/2019/10...)
  2. OpenNews: В FCC официально вступили в силу изменения, отменяющие правила сетевого нейтралитета
  3. OpenNews: Сенат США проголосовал за отмену решения FCC, касающегося сетевого нейтралитета
  4. OpenNews: Mozilla обратилась в суд для защиты сетевого нейтралитета
  5. OpenNews: Федеральное агентство по связи США отменяет правила сетевого нейтралитета
  6. OpenNews: TP-Link согласился вернуть поддержку альтернативных прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, law
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:37, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Кто бы там что ни говорил, но Мозилла -- одна из немногих компаний, лозунги которой хоть в какой-то степени совпадают с полезными для потребителей действиями.

    Гугл такой компанией перестал быть уже очень давно.

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:43, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Тем не менее, хотя отмена сетевого нейтралитета оставлена в силе (пока штаты индивидуально не примут законы, изменяющие данные правила на своём уровне), судья назвал логику, на которой она основана, "оторванной от реальности построения современных широкополосных сервисов"

    Так кто там что выиграл, говорите?

     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 09:49, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так? Судья выразил мнение что логика, на базе которой отменён сетевой нейтралитет, оторвана от реальности.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:17, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурака включил твой судья.
     
  • 2.17, Ыеуз0 (?), 10:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично, ни черта не понял. То ли судья про логику отмены сетевого нейтралитета,то ли про логику сетевого нейтралитета как такового
     

  • 1.4, Домохозяйка анонима (?), 09:54, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У нас в стране вообще такого понятия нет, как "сетевой нейтралитет". Провайдер может резать скорость отдельным сайтам, как ему захочется. Но почему-то отмена net neutrality в США всех заботит куда больше, чем изначальное его отсутствие на Родине. Может, стоит сначала дома порядок навести?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:11, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кроме мобильных так в основном никто не делает. Потому что оборудование которое так умеет стоит дорого
     
  • 2.13, freehck (ok), 10:34, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У нас в стране вообще такого понятия нет, как "сетевой нейтралитет". Провайдер может резать скорость отдельным сайтам, как ему захочется. Но почему-то отмена net neutrality в США всех заботит куда больше, чем изначальное его отсутствие на Родине. Может, стоит сначала дома порядок навести?

    Ну что за патриотическая муть. А какой дурак с хорошим стартапом станет держать свои сервера в России? Да никто. Поэтому никого и не заботит конкурентная среда здесь.

     
  • 2.18, Ordu (ok), 10:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему-то отмена net neutrality в США всех заботит куда больше, чем изначальное его отсутствие на Родине

    Естественно. У нас некому биться за NN. По-крайней мере сейчас. Но когда и если появится такая сторона, то исход дела в США будет иметь огромное влияние на исход дела здесь.

     

  • 1.5, Аноним (6), 10:09, 03/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:15, 03/10/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 10:17, 03/10/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, Аноним (10), 10:21, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лайфхак - отменить Title II.
     
  • 1.11, Аноним (-), 10:25, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Последнее время на опеннете так часто стали давать по сути политические новости. Вы поменяли модераторов?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:35, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто настало время, когда сущность СПО раскрывается. Движение и движуху вокруг него изначально принялись играть политики.
     
     
  • 3.15, freehck (ok), 10:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто настало время, когда сущность СПО раскрывается. Движение и движуху вокруг него
    > изначально принялись играть политики.

    Какие неожиданные чудеса: за технологиями оказывается стоят ЛЮДИ, которым внезапно надо ещё и как-то взаимодействовать! =)

     
     
  • 4.16, Аноним (14), 10:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего нового нет. Есть некая Идея, есть работающие на Идею, и есть те, кто использует или злоупотребляет первыми двумя со своими целями.

     

  • 1.12, Аноним (14), 10:34, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Передаваемый по Сети осмысленный текст имеет должен быть в приоритете, а спам не нужен.
     

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