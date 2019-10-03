Mozilla выиграла судебное разбирательство, связанное с сетевым нейтралитетом

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|1.1, A.Stahl (ok), 09:37, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Кто бы там что ни говорил, но Мозилла -- одна из немногих компаний, лозунги которой хоть в какой-то степени совпадают с полезными для потребителей действиями.
Гугл такой компанией перестал быть уже очень давно.
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|1.2, Аноним (2), 09:43, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Тем не менее, хотя отмена сетевого нейтралитета оставлена в силе (пока штаты индивидуально не примут законы, изменяющие данные правила на своём уровне), судья назвал логику, на которой она основана, "оторванной от реальности построения современных широкополосных сервисов"
Так кто там что выиграл, говорите?
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|2.3, A.Stahl (ok), 09:49, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что не так? Судья выразил мнение что логика, на базе которой отменён сетевой нейтралитет, оторвана от реальности.
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|2.17, Ыеуз0 (?), 10:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аналогично, ни черта не понял. То ли судья про логику отмены сетевого нейтралитета,то ли про логику сетевого нейтралитета как такового
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|1.4, Домохозяйка анонима (?), 09:54, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У нас в стране вообще такого понятия нет, как "сетевой нейтралитет". Провайдер может резать скорость отдельным сайтам, как ему захочется. Но почему-то отмена net neutrality в США всех заботит куда больше, чем изначальное его отсутствие на Родине. Может, стоит сначала дома порядок навести?
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|2.6, Аноним (6), 10:11, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кроме мобильных так в основном никто не делает. Потому что оборудование которое так умеет стоит дорого
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|2.13, freehck (ok), 10:34, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У нас в стране вообще такого понятия нет, как "сетевой нейтралитет". Провайдер может резать скорость отдельным сайтам, как ему захочется. Но почему-то отмена net neutrality в США всех заботит куда больше, чем изначальное его отсутствие на Родине. Может, стоит сначала дома порядок навести?
Ну что за патриотическая муть. А какой дурак с хорошим стартапом станет держать свои сервера в России? Да никто. Поэтому никого и не заботит конкурентная среда здесь.
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|2.18, Ordu (ok), 10:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему-то отмена net neutrality в США всех заботит куда больше, чем изначальное его отсутствие на Родине
Естественно. У нас некому биться за NN. По-крайней мере сейчас. Но когда и если появится такая сторона, то исход дела в США будет иметь огромное влияние на исход дела здесь.
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|1.11, Аноним (-), 10:25, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Последнее время на опеннете так часто стали давать по сути политические новости. Вы поменяли модераторов?
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|2.14, Аноним (14), 10:35, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто настало время, когда сущность СПО раскрывается. Движение и движуху вокруг него изначально принялись играть политики.
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|3.15, freehck (ok), 10:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто настало время, когда сущность СПО раскрывается. Движение и движуху вокруг него
> изначально принялись играть политики.
Какие неожиданные чудеса: за технологиями оказывается стоят ЛЮДИ, которым внезапно надо ещё и как-то взаимодействовать! =)
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|4.16, Аноним (14), 10:44, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего нового нет. Есть некая Идея, есть работающие на Идею, и есть те, кто использует или злоупотребляет первыми двумя со своими целями.
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|1.12, Аноним (14), 10:34, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Передаваемый по Сети осмысленный текст имеет должен быть в приоритете, а спам не нужен.
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