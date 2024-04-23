Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook 2

2.6 , prokoudine ( ok ), 23:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Видимо, в том, что прямо как эппл и микрософт ты контролируешь, на каком железе гарантированно работает твой софт.

3.10 , нах. ( ? ), 00:08, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – но в отличии от эпла и микрософта - софт все равно нормально не работает. (и отдельный привет да, от noveau, не просто ж так suse его выбросила, выкрасила, убила, изнасиловала, и снова выбросила так чтоб точно не нашли и не воскрешали в принципе) 4.13 , prokoudine ( ok ), 00:18, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы больше переживал не за софт, а за железо от таких мелких вендоров. Пример System76 показывает, что сроки ремонта могут исчисляться месяцами.

5.14 , нах. ( ? ), 00:22, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – честно говоря, я предпочитаю железо которое просто не ломается.

В принципе, с качеством у тайваньцев обычно все в порядке - если оно сразу включилось и работало, вряд ли сдохнет через неделю. 6.20 , Аноним ( 23 ), 00:42, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Леново и ХаПэ опрокинули это мнение. Увы.

7.31 , минона ( ? ), 04:01, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я свой Ideapad даже на кафельный пол ронял. Уголок корпуса примялся слегка, но в остальном уже год как работает. Порадовался, что корпус металлический, пластик наверняка бы треснул.

3.16 , Аноним ( 16 ), 00:37, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это очень вряд ли. Скорее всего накатили, покликали туда-сюда - "вроде работает", ну и запустили сборочную линию. Чтобы контролировать как эппл, надо не только разработчиков железа и софта держать в одном кабинете, но и культуру отношения к продукту долго выстраивать. А это же Федора.

4.22 , Аноним ( 23 ), 00:45, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда уж скорее история как про IDE: вечно баги свежей разработки, но кодер относительно быстро ориентируется в поломках инструментов. Типа если до Федоры додумался, то остальное уже легко диагностирует, не очень долго мучаясь. Но это неточно.

