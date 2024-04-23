Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook 2

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|1.1, Аноним (1), 23:23, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему в большем размере батарея меньше? Но вообще выглядит вкусно, разве что автономность и качество сборки непонятны
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|2.29, Аноним (29), 02:00, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На таком формфакторе ЦП и ГП не смогут раскрыться даже на половину не уходя в троллинг. Но заплатишь как за 100% КПД.
Инфракрасная камера - игрушка. Лучше отпечаток пальца.
Пишу как обладатель более монструозного ноутбука со всеми этими приколами вместе и больше.
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|3.30, Аноним (30), 03:04, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за более монструозный нотебуке?
Хвастайся.
Сколько и какие из дополнительных функций обычно используешь?
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|1.2, Аноним (2), 23:29, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистры клепать надоело начали клипать ноуты под дистры.
Новый тренд?
Што дальше?
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|2.23, Аноним (23), 00:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да просто на досуге вышли на них китайцы с предложением заработать на лэйбле. Ну и разрешли налепить наклеечку на референсный ноут. После недолгих уточнений по списку железа. Но это неточно.
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|2.40, Аноним (40), 07:40, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производить программно-аппаратный комплекс это логичное развитие. Я как пользователь пришёл в магазин, купил ноутбук с этим вашим линуксом и пошёл дальше.
Apple со своими Macbook так и делают.
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|2.9, Аноним (9), 23:56, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Интересно дрова для Нвидии, nouveau, али родные Нвидевские?
Написано же:
> Видеокарта Intel Iris Xe G7 (96 CU) в 14-дюймовой модели и NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (используется открытый драйвер Nouveau) в 16-дюймовой.
"используется открытый драйвер Nouveau"
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|1.5, Аноним (5), 23:44, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чем смысл если легион стоит 1к при такой же или даже лучше начинке
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|2.6, prokoudine (ok), 23:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо, в том, что прямо как эппл и микрософт ты контролируешь, на каком железе гарантированно работает твой софт.
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|3.10, нах. (?), 00:08, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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но в отличии от эпла и микрософта - софт все равно нормально не работает.
(и отдельный привет да, от noveau, не просто ж так suse его выбросила, выкрасила, убила, изнасиловала, и снова выбросила так чтоб точно не нашли и не воскрешали в принципе)
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|4.13, prokoudine (ok), 00:18, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы больше переживал не за софт, а за железо от таких мелких вендоров. Пример System76 показывает, что сроки ремонта могут исчисляться месяцами.
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|5.14, нах. (?), 00:22, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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честно говоря, я предпочитаю железо которое просто не ломается.
В принципе, с качеством у тайваньцев обычно все в порядке - если оно сразу включилось и работало, вряд ли сдохнет через неделю.
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|7.31, минона (?), 04:01, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я свой Ideapad даже на кафельный пол ронял. Уголок корпуса примялся слегка, но в остальном уже год как работает. Порадовался, что корпус металлический, пластик наверняка бы треснул.
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|3.16, Аноним (16), 00:37, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это очень вряд ли. Скорее всего накатили, покликали туда-сюда - "вроде работает", ну и запустили сборочную линию. Чтобы контролировать как эппл, надо не только разработчиков железа и софта держать в одном кабинете, но и культуру отношения к продукту долго выстраивать. А это же Федора.
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|4.22, Аноним (23), 00:45, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда уж скорее история как про IDE: вечно баги свежей разработки, но кодер относительно быстро ориентируется в поломках инструментов. Типа если до Федоры додумался, то остальное уже легко диагностирует, не очень долго мучаясь.
Но это неточно.
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|2.19, Аноним (23), 00:40, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нууу... В MS DOS в комстроке тоже возможно наловчиться, но лучше не надо таких приключений.
Так и тут клавиатура плоха. Да ещё трекпоинта нет, только тачпад... :(
Но привыкнуть получится. 10-ти палцевый ввод и неглядя... Но тачпад - очень плохо.
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|3.39, Аноним (39), 06:59, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тачпад ужасен везде, ну или почти везде! Лучше бы трекпоинты везде ставили, чем эту гадость эту.
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|1.17, Аноним (17), 00:40, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Видеокарта Intel Iris Xe G7 (96 CU) в 14-дюймовой модели и NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (используется открытый драйвер Nouveau) в 16-дюймовой.
У меня на nvidia gt710 на nouveau глюки с vdpau
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|1.18, Доктор (??), 00:40, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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покупать интел и нвидиа в 2024 больше похоже на троллинг.
Даже в телефон пихают Snapdragon 8 Gen 4 . A 8 апреля презентовали новый сурфейс на арме .. А они блевотину на i7-13700H сделали.
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|2.41, Аноним (40), 07:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда начал читать думал ты про AMD напишешь, но ты на полном серьёзе пишешь про ARM.
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|2.28, Аноним (23), 01:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Цены выросли по всему миру. См. новые цены на теже маки. Нормальный ноут "почти всегда" примерно стоил тысячу-полторы у.е. Цену у Федоры выбрали нишевую. По железу разговор отдельный. Но полторы тыс. у.е. похожи на норм цену за полноценную мобильную машину.
Но лучший ультрамобильный ноут - планшет с интернетом, да.
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|3.42, Аноним (40), 07:46, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1000$ стоил десктоп что в 2000 году, что в 2024. Ноутбук всегда будет дороже.
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|2.27, Аноним (23), 01:40, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неа, не лучше. Т.к. на Маке нельзя настроить сервисы так, как можно на Федоре.
Умучавшись и употев что-то можно. Но не всё. Попробуй из Мака сделать WiFi роутер, через который смартфоны по WiFi пойдут в интернет и закрыть это фаерволом с DNAT и SNAT. Ну вот ... оказалось, мак ничего не может.
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|3.33, Аноним (26), 06:26, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на Маке нельзя
можно
> Попробуй из Мака сделать WiFi роутер,
System settings -> Sharing -> Internet Sharing
> и закрыть это фаерволом с DNAT и SNAT.
man pfctl
Что ещё в твоем манямирке нельзя сделать на маке?)
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|3.34, User (??), 06:38, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да! И пиво им открывать не удобно, и под ножку кровати не поставишь - тонковат-с.
Фигня в общем.
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|1.32, нитгитлистер (?), 06:04, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я всегда со здравым скептицизмом относился к теории "раскрытия железа", но тут пожалуй соглашуксь.. как-то несбалансированно всё выглядит. проц горячий, карта тоже не самая холодная про небольшие батареие и мизерные экраны вообще молчу. такое ощущение что они у ии-болтолога спросили мол что запихнуть в ноут чтоб быстро окупилось?
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