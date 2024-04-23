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Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook 2

23.04.2024 23:18

Проект Fedora представил ультрабук Fedora Slimbook 2, доступный в вариантах с 14- и 16-дюймовыми экранами. Устройство является модернизированным вариантом прошлых моделей, поставляемых с 14- и 16-дюймовыми экранами. Отличия проявляются в задействовании нового поколения CPU Intel 13 Gen i7, использовании графической карты NVIDIA RTX 4000 в варианте c 16-дюймовым экраном и доступности для заказа серебристого и чёрного корпуса из алюминиевого и магниевого сплава. Ноутбук подготовлен совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook.

Fedora Slimbook оптимизирован для работы дистрибутива Fedora Linux 40 и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства с 14-дюймовым экраном заявлена в 1399 евро, а 16-дюймовым - 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation. Участникам разработки Fedora предоставляется скидка в €100.

Основные характеристики:

  • 14-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 или 16-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600. 100% sRGB, частота обновления 90Hz.
  • CPU Intel Core i7-13700H (5.00 GHz, 14 ядер, 20 потоков, 24MB кэш).
  • Видеокарта Intel Iris Xe G7 (96 CU) в 14-дюймовой модели и NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (используется открытый драйвер Nouveau) в 16-дюймовой.
  • ОЗУ до 64GB DDR5 5200 MHz (2 слота).
  • Накопитель M.2 SSD NVMe Gen 4.0 PCIe до 8TB (1 слот в 14-дюймовой модели и два слота + RAID 0/1 в 16-дюймовой).
  • 1080 HD Webcam с двумя микрофонами для записи стереозвука.
  • Инфракрасная web-камера для биометрического распознавания лица.
  • 2x USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2 с Displayport 1.4, HDMI 2.1 и USB-C Thunderbolt 4.
  • SD card reader.
  • Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2.
  • Двухватные громкоговорители.
  • Аккумулятор: 99WH в 14-дюймовой модели и 82WH в 16-дюймовой модели.
  • Вес 14-дюймовой модели - 1.3 кг, 16-дюймовой модели - 1.6 кг.
  • Размер 14-дюймовой модели - 308 x 215 x 14 мм, 16-дюймовой модели - 355 x 245 x 20 мм.
  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/sli...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  3. OpenNews: Проект Fedora представил новый вариант ноутбука Fedora Slimbook
  4. OpenNews: Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook
  5. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61057-slimbook
Ключевые слова: slimbook, fedora, notebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:23, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в большем размере батарея меньше? Но вообще выглядит вкусно, разве что автономность и качество сборки непонятны
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:43, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и разрешение экрана меньше
     
  • 2.29, Аноним (29), 02:00, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На таком формфакторе ЦП и ГП не смогут раскрыться даже на половину не уходя в троллинг. Но заплатишь как за 100% КПД.

    Инфракрасная камера - игрушка. Лучше отпечаток пальца.

    Пишу как обладатель более монструозного ноутбука со всеми этими приколами вместе и больше.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 03:04, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за более монструозный нотебуке?
    Хвастайся.
    Сколько и какие из дополнительных функций обычно используешь?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:29, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистры клепать надоело начали клипать ноуты под дистры.
    Новый тренд?
    Што дальше?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да просто на досуге вышли на них китайцы с предложением заработать на лэйбле. Ну и разрешли налепить наклеечку на референсный ноут. После недолгих уточнений по списку железа. Но это неточно.
     
  • 2.36, Андрей (??), 06:55, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мерч
     
  • 2.40, Аноним (40), 07:40, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производить программно-аппаратный комплекс это логичное развитие. Я как пользователь пришёл в магазин, купил ноутбук с этим вашим линуксом и пошёл дальше.
    Apple со своими Macbook так  и делают.
     

  • 1.4, Аноним (2), 23:33, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Интересно дрова для Нвидии, nouveau, али родные Нвидевские?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:56, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Интересно дрова для Нвидии, nouveau, али родные Нвидевские?

    Написано же:
    > Видеокарта Intel Iris Xe G7 (96 CU) в 14-дюймовой модели и NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (используется открытый драйвер Nouveau) в 16-дюймовой.

    "используется открытый драйвер Nouveau"

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:44, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем смысл если легион стоит 1к при такой же или даже лучше начинке
     
     
  • 2.6, prokoudine (ok), 23:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, в том, что прямо как эппл и микрософт ты контролируешь, на каком железе гарантированно работает твой софт.
     
     
  • 3.10, нах. (?), 00:08, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    но в отличии от эпла и микрософта - софт все равно нормально не работает.

    (и отдельный привет да, от noveau, не просто ж так suse его выбросила, выкрасила, убила, изнасиловала, и снова выбросила так чтоб точно не нашли и не воскрешали в принципе)

     
     
  • 4.13, prokoudine (ok), 00:18, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы больше переживал не за софт, а за железо от таких мелких вендоров. Пример System76 показывает, что сроки ремонта могут исчисляться месяцами.
     
     
  • 5.14, нах. (?), 00:22, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    честно говоря, я предпочитаю железо которое просто не ломается.
    В принципе, с качеством у тайваньцев обычно все в порядке - если оно сразу включилось и работало, вряд ли сдохнет через неделю.

     
     
  • 6.20, Аноним (23), 00:42, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Леново и ХаПэ опрокинули это мнение. Увы.
     
     
  • 7.31, минона (?), 04:01, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я свой Ideapad даже на кафельный пол ронял. Уголок корпуса примялся слегка, но в остальном уже год как работает. Порадовался, что корпус металлический, пластик наверняка бы треснул.
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:37, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это очень вряд ли. Скорее всего накатили, покликали туда-сюда - "вроде работает", ну и запустили сборочную линию. Чтобы контролировать как эппл, надо не только разработчиков железа и софта держать в одном кабинете, но и культуру отношения к продукту долго выстраивать. А это же Федора.
     
     
  • 4.22, Аноним (23), 00:45, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж скорее история как про IDE: вечно баги свежей разработки, но кодер относительно быстро ориентируется в поломках инструментов. Типа если до Федоры додумался, то остальное уже легко диагностирует, не очень долго мучаясь.

    Но это неточно.

     

  • 1.8, Avririon (ok), 23:53, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    4060 с ноувеау, лол. А бугатти будем заправлять 92-ым.
     
     
  • 2.11, Sw00p aka Jerom (?), 00:08, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от бугатти только звук, и то срипанный из какого-нибудь фильма :)
     
  • 2.12, нах. (?), 00:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А шо такова? Мы ж это за шва6одку а не чтоб уехать! Пердеть и коптить он и на 92м сможет.

    (тем более что не бугатти это нихрена а все тот же запорвж0пец только вместо намордника лого от федоры - воон тот китаеза тебе привет передал https://www.clevo.com.tw/product/product_list/4)

     

  • 1.15, Аноним (15), 00:33, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На такой клавиатуре вообще реально работать?
     
     
  • 2.19, Аноним (23), 00:40, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нууу... В MS DOS в комстроке тоже возможно наловчиться, но лучше не надо таких приключений.

    Так и тут клавиатура плоха. Да ещё трекпоинта нет, только тачпад... :(

    Но привыкнуть получится. 10-ти палцевый ввод и неглядя... Но тачпад - очень плохо.

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 06:59, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тачпад ужасен везде, ну или почти везде! Лучше бы трекпоинты везде ставили, чем эту гадость эту.
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:40, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Видеокарта Intel Iris Xe G7 (96 CU) в 14-дюймовой модели и NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (используется открытый драйвер Nouveau) в 16-дюймовой.

    У меня на nvidia gt710 на nouveau глюки с vdpau

     
  • 1.18, Доктор (??), 00:40, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    покупать интел и нвидиа в 2024 больше похоже на троллинг.
    Даже в телефон пихают Snapdragon 8 Gen 4 . A 8 апреля презентовали новый сурфейс на арме .. А они блевотину на i7-13700H сделали.
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 07:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда начал читать думал ты про AMD  напишешь, но ты на полном серьёзе пишешь про ARM.
     

  • 1.25, cheburnator9000 (ok), 00:55, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, но за 140 тысяч рублей я лучше полноценный блок куплю, а переносной у меня и планшет есть.
     
     
  • 2.28, Аноним (23), 01:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цены выросли по всему миру. См. новые цены на теже маки.  Нормальный ноут "почти всегда"  примерно стоил тысячу-полторы у.е. Цену у Федоры выбрали нишевую. По железу разговор отдельный. Но полторы тыс. у.е. похожи на норм цену за полноценную мобильную машину.

    Но лучший ультрамобильный ноут - планшет с интернетом, да.

     
     
  • 3.42, Аноним (40), 07:46, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1000$ стоил десктоп что в 2000 году, что в 2024. Ноутбук всегда будет дороже.
     

  • 1.26, Аноним (26), 01:10, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    макбук эир на 15 во всем лучше и дешевле, лол)))
     
     
  • 2.27, Аноним (23), 01:40, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неа, не лучше. Т.к. на Маке нельзя настроить сервисы так, как можно на Федоре.

    Умучавшись и употев что-то можно. Но не всё. Попробуй из Мака сделать WiFi роутер, через который смартфоны по WiFi пойдут в интернет и закрыть это фаерволом с DNAT и SNAT. Ну вот ... оказалось, мак ничего не может.

     
     
  • 3.33, Аноним (26), 06:26, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на Маке нельзя

    можно

    > Попробуй из Мака сделать WiFi роутер,

    System settings -> Sharing -> Internet Sharing

    > и закрыть это фаерволом с DNAT и SNAT.

    man pfctl

    Что ещё в твоем манямирке нельзя сделать на маке?)

     
     
  • 4.38, Аноним (39), 06:58, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить гноме, например.
     
  • 3.34, User (??), 06:38, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да! И пиво им открывать не удобно, и под ножку кровати не поставишь - тонковат-с.
    Фигня в общем.
     

  • 1.32, нитгитлистер (?), 06:04, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я всегда со здравым скептицизмом относился к теории "раскрытия железа", но тут пожалуй соглашуксь.. как-то несбалансированно всё выглядит. проц горячий, карта тоже не самая холодная про небольшие батареие и мизерные экраны вообще молчу. такое ощущение что они у ии-болтолога спросили мол что запихнуть в ноут чтоб быстро окупилось?
     
  • 1.35, СисадминА (?), 06:50, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что в этом буке американского?
     
     
  • 2.37, Аноним (39), 06:57, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Характеристики на ихнем написаны!
     

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