Открыты исходные тексты игры Descent 3

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|1.1, Аноним (1), 09:08, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотят быть новыми думом которому открыли код и запускают на чём попало?
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|1.2, Аноним (2), 09:17, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В 2000 году умели делать нативные игры для Линукс. Забытое искусство почти 25 летней давности.
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|3.11, Аноним (11), 09:56, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Valve не делает игры. И её порты на линукс всегда были самые кривые.
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|5.18, Аноним (11), 10:36, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну скажем так ни одной нормальной игры не сделали, и наверно вообще ни одной самостоятельно.
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|6.25, Аноним (26), 11:01, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну скажем так ни одной нормальной игры не сделали
Ты очередной "не такой, как все"? О Half-Life и Portal не слышал?
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|7.28, Аноним (11), 11:08, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему "не такой, как все"? Очень такой. Half-life примитивный посредственный шлак, не особо оригинальная и пародировала другие игры того времени емнип. Мультиплеер тоже максимально посредственный. Portal опять же придумали не они и 1 часть была слишком дешёвая.
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|8.29, n00by (ok), 11:35, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что здесь у некоторых принято вместо я писать все в другом сообщении... текст свёрнут, показать
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|3.17, Аноним (17), 10:32, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не скажу за все игры, но большинство (включая дноту) написаны под винду и запускаются через несколько слоёв кривых прослоек (в духе сделай из линуха винду).
Соответственно под линухом многое работает криво.
Для сравнения dying light (который тоже написан под винду) работает идеально.
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|4.19, Аноним (11), 10:41, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне особенно нравилось как они кривой кастомный malloc пихают, и он натурально фризил при использовании сжатой памяти. Криворукие обьезяны со своими кривыми прослойками, ужасно. Раньше я был о них лучшего мнения, но потом поиграл в эти кривые порты.
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|3.23, Аноним324 (ok), 10:56, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кха-кха, античит вальве который не пускает на сервера с VAC из под линукса.
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|4.27, Аноним (26), 11:08, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кха-кха, античит вальве который не пускает на сервера с VAC из под линукса.
Годами играл в CS 1.6, CZ и GO под Линухом по сети без проблем.
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|2.6, Изя (?), 09:36, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мож надо меньше спать? Первые две части открыты давно
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|1.8, Пряник (?), 09:53, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень часто светилась игра в журналах и на сайтах. Но с точки зрения движка просто тупо свободное перемещение выглядит, как лень разрабов делать физику, прыжки, приседания, лестницы.
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|2.16, Аноним (5), 10:13, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На момент выхода первой части, там было первое честное 3D с перемещениями и поворотами во всех плоскостях.
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|1.12, Аноним (12), 10:05, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Игра Descent запомнилась прежде всего прекрасной электронной музыкой с дудками.
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