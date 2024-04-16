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Открыты исходные тексты игры Descent 3

16.04.2024 08:27

Кевин Бентли (Kevin Bentley), один из разработчиков игры Descent 3, добился у руководства компании Outrage Entertainment открытия исходных текстов проекта. Кевин, который взял в свои руки сопровождение нового проекта, набирает команду энтузиастов для возрождения и продолжения развития игры. Код написан на языке C++ и открыт под лицензией MIT.

Релиз игры Descent 3 был опубликован в 1999 году. Игра сочетает в себе шутер от первого лица и симулятор полётов в открытом и замкнутом пространстве. Поддерживается однопользовательский режим прохождения миссий и многопользовательские бои. Опубликована самая свежая кодовая база Descent 3 "1.5 Patch", включающая подготовленные несколько лет назад изменения для актуализации кода, написанного в 1990-х годах. Поддерживается сборка для Linux, macOS и Windows.

В поставку не вошла музыка и библиотеки для показа видео в форматах ACM и MVE, права на которые не принадлежат компании Outrage Entertainment. Чтобы обеспечить корректную сборку проекта в ближайшее время отсутствующие библиотеки будут заменены заглушками. В дальнейшем видеоролики, используемые в заставке и в финальных сценах, планируют сконвертировать в формат, для которого имеются открытые библиотеки. Из задач, которые намерены решить в первую очередь, отмечается предоставление возможности сборки для разных платформ, создание инфраструктуры для тестирования в системе непрерывной интеграции, проведение чистки кода и удаление компонентов старой системы управления версиями.



Код первой в второй частей Descent был опубликован 1997 и 1998 годах для стимулирования разработки модов, но распространялся под проприетарной лицензией, запрещающей использование в коммерческих целях.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2
  4. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  5. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  6. OpenNews: Первый выпуск открытого многопользовательского игрового движка Ambient
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60996-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:08, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотят быть новыми думом которому открыли код и запускают на чём попало?
     
     
  • 2.7, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 09:37, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На дум теперь есть моды хорошие. Были бы и на Descent.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:17, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В 2000 году умели делать нативные игры для Линукс. Забытое искусство почти 25 летней давности.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:25, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кха-кха... все игры valve... кха-кха
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 09:54, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И где исходники контерстрайка?
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:56, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Valve не делает игры. И её порты на линукс всегда были самые кривые.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:13, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https://store.steampowered.com/developer/valve
     
     
  • 5.18, Аноним (11), 10:36, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну скажем так ни одной нормальной игры не сделали, и наверно вообще ни одной самостоятельно.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 10:43, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гейб из МС? А кто вообще делает сам?
     
  • 6.21, Аноним (15), 10:49, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >ни одной

    https://store.steampowered.com/charts/mostplayed

     
     
  • 7.22, Аноним (11), 10:52, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты осознаёшь, кто аудитория ф2п игр?
     
     
  • 8.26, Аноним (26), 11:06, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.25, Аноним (26), 11:01, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну скажем так ни одной нормальной игры не сделали

    Ты очередной "не такой, как все"? О Half-Life и Portal не слышал?

     
     
  • 7.28, Аноним (11), 11:08, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему "не такой, как все"? Очень такой. Half-life примитивный посредственный шлак, не особо оригинальная и пародировала другие игры того времени емнип. Мультиплеер тоже максимально посредственный. Portal опять же придумали не они и 1 часть была слишком дешёвая.
     
     
  • 8.29, n00by (ok), 11:35, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что здесь у некоторых принято вместо я писать все в другом сообщении... текст свёрнут, показать
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:32, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скажу за все игры, но большинство (включая дноту) написаны под винду и запускаются через несколько слоёв кривых прослоек (в духе сделай из линуха винду).
    Соответственно под линухом многое работает криво.
    Для сравнения dying light (который тоже написан под винду) работает идеально.
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 10:41, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне особенно нравилось как они кривой кастомный malloc пихают, и он натурально фризил при использовании сжатой памяти. Криворукие обьезяны со своими кривыми прослойками, ужасно. Раньше я был о них лучшего мнения, но потом поиграл в эти кривые порты.
     
  • 3.23, Аноним324 (ok), 10:56, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кха-кха, античит вальве который не пускает на сервера с VAC из под линукса.
     
     
  • 4.27, Аноним (26), 11:08, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кха-кха, античит вальве который не пускает на сервера с VAC из под линукса.

    Годами играл в CS 1.6, CZ и GO под Линухом по сети без проблем.

     

  • 1.3, Я у мамы дурачок (?), 09:23, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мб стоило начать с первой части?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:29, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/videogamepreservation/descent
     
  • 2.6, Изя (?), 09:36, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мож надо меньше спать? Первые две части открыты давно
     

  • 1.8, Пряник (?), 09:53, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень часто светилась игра в журналах и на сайтах. Но с точки зрения движка просто тупо свободное перемещение выглядит, как лень разрабов делать физику, прыжки, приседания, лестницы.
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:55, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свобода это рабство. Так и запишем.
     
  • 2.16, Аноним (5), 10:13, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На момент выхода первой части, там было первое честное 3D с перемещениями и поворотами во всех плоскостях.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:05, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игра Descent запомнилась прежде всего прекрасной электронной музыкой с дудками.
     
  • 1.24, Аноним (24), 11:01, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тихий ужас.Яркий пример того почему у олдов игры вызывают отвращение.
     
  • 1.30, Аноним (30), 11:38, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В поставку не вошла музыка и библиотеки для показа видео в форматах ACM и MVE, права на которые не принадлежат компании Outrage Entertainment.

    1. ACM - это не видео-, а аудио-формат.

    2. https://wiki.multimedia.cx/index.php/Interplay_Video
    https://falloutmods.fandom.com/wiki/MVE_File_Format
    https://raw.githubusercontent.com/operasoftware/gstreamer/master/gst-plugins-b

    3. https://wiki.multimedia.cx/index.php/Interplay_ACM https://github.com/markokr/libacm

    4. Но, если есть исходный материал в lossless-формате, то лучше сконвертировать, чтобы можно было воспроизводить FFMPEGом с аппаратным ускорением. Если нет - то пусть лучше задействуют существующие опенсорсные либы.

     

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