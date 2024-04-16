Открыты исходные тексты игры Descent 3

Кевин Бентли (Kevin Bentley), один из разработчиков игры Descent 3, добился у руководства компании Outrage Entertainment открытия исходных текстов проекта. Кевин, который взял в свои руки сопровождение нового проекта, набирает команду энтузиастов для возрождения и продолжения развития игры. Код написан на языке C++ и открыт под лицензией MIT.

Релиз игры Descent 3 был опубликован в 1999 году. Игра сочетает в себе шутер от первого лица и симулятор полётов в открытом и замкнутом пространстве. Поддерживается однопользовательский режим прохождения миссий и многопользовательские бои. Опубликована самая свежая кодовая база Descent 3 "1.5 Patch", включающая подготовленные несколько лет назад изменения для актуализации кода, написанного в 1990-х годах. Поддерживается сборка для Linux, macOS и Windows.

В поставку не вошла музыка и библиотеки для показа видео в форматах ACM и MVE, права на которые не принадлежат компании Outrage Entertainment. Чтобы обеспечить корректную сборку проекта в ближайшее время отсутствующие библиотеки будут заменены заглушками. В дальнейшем видеоролики, используемые в заставке и в финальных сценах, планируют сконвертировать в формат, для которого имеются открытые библиотеки. Из задач, которые намерены решить в первую очередь, отмечается предоставление возможности сборки для разных платформ, создание инфраструктуры для тестирования в системе непрерывной интеграции, проведение чистки кода и удаление компонентов старой системы управления версиями.

Код первой в второй частей Descent был опубликован 1997 и 1998 годах для стимулирования разработки модов, но распространялся под проприетарной лицензией, запрещающей использование в коммерческих целях.



