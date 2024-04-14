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Выпуск симуляторов транспортных компаний OpenTTD 14.0 и OpenLoco 24.04

14.04.2024 19:31

Доступен релиз OpenTTD 14.0, свободной стратегической игры, симулирующей работу транспортной компании в реальном времени. Релиз приурочен к празднованию 20-летия проекта. Код OpenTTD написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Изначально OpenTTD развивался как аналог коммерческой игры Transport Tycoon Deluxe, но позднее превратился в самодостаточный проект, значительно обогнавший по возможностям эталонный вариант игры. В частности, в рамках проекта создан альтернативный набор игровых данных, новое звуковое и графическое оформление, существенно расширены возможности игрового движка, увеличены размеры карт, реализован сетевой режим игры, добавлено много новых игровых элементов и моделей.

В новой версии:

  • Добавлена возможность замедления течения календарного времени, вплоть до его остановки. Изменение не меняет темп движения транспортных средств, динамику перевозок и прогресс развития городов, но влияет на время появления новых транспортных средств, инфляцию и устаревание транспорта.
  • В функции поиска пути для судов появилась возможность направлять корабли на большие расстояния без использования буев. Изменение позволять создавать игры только с использованием кораблей и исключить потерю кораблей.
  • Добавлен режим распределения транспортных средств, позволяющий избежать скопления транспорта на маршруте, благодаря автоматическому поддержанию дистанции между транспортом.
  • Обеспечена поддержка интеграции с социальными сетями и платформами, такими как Steam, Discord и GOG Galaxy, что позволяет другим отслеживать, когда пользователь играет в OpenTTD.
  • Добавлена возможность проведения опросов среди игроков, позволяющих лучше понять как пользователи играют в OpenTTD.
  • Предложен встроенный масштабируемый TTF-шрифт, обеспечивающий должный внешний вид при разных уровнях масштабирования. Улучшена отрисовка графического интерфейса и решены проблемы с цветами.
  • Добавлена кнопка "Help and Manuals" ("Помощь и руководства") для доступа к основной информации об игре
  • Пересмотрены применяемые по умолчанию настройки игрового процесса. Изменения в основном коснулись включения новых возможностей.
  • Читы (Cheats) переименованы в песочницу (Sandbox), так как некоторые воспринимали данное название в негативном контексте, в то время, как в OpenTTD подразумевался режим играть так, как нравится.

Дополнительно можно отметить выпуск OpenLoco 24.04, открытого движка для симулятора транспортной компании Chris Sawyer's Locomotion. В новой версии реализация команд для создания зданий и дорог переписана на языке С++, улучшена работа генераторов карт и ландшафтов, улучшена отрисовка текста.

Также можно упомянуть обновление проекта OpenRCT2 0.4.10, развивающего открытую реализацию стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2, симулирующей конструирование парка развлечений и управление им, а также охватывающей также элементы инфраструктуры, такие как магазины и кафе. Для работы OpenLoco и OpenRCT2 требуются файлы с ресурсами от оригинальных игр Chris Sawyer's Locomotion и RollerCoaster Tycoon 2. Из отличий открытых вариантов движков выделяется поддержка современных платформ, улучшенный интерфейс, повышение качества искусственного интеллекта.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openttd.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Выпуск TR1X 3.0, открытого движка для игры Tomb Raider
  5. OpenNews: Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60991-openttd
Ключевые слова: openttd, game, openrct2, openloco
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:01, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Игра здорового человека: движок свой, контент свой. Не то, что всякие "герои меча и магии", в котором контент предлагается СВОРОВАТЬ из оригинальной игры.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:12, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бесплатные ресурсы у сабжа пованивают.
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:14, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это конечно да, но вот например один чел пилит движок первых двух фоллычей на SDL, чем же это плохо?
    При том что, в случае фоллычей, от оригинального движка сорцы утеряны
    Да и я не стал бы так категорично "СВОРОВАТЬ", многие же вполне легально покупали игры в свое время
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:15, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > движок свой

    получен дизассемблированием

    крестик снимите что ли…

     
     
  • 3.11, tty0 (?), 20:37, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крестик? Мы в России живём. Купил и не работает? Дизассемблер в руки!
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:22, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в котором контент предлагается СВОРОВАТЬ из оригинальной игры.

    Весеннее обострение шизы. Так можно сказать про любой открытый движок использующий проприетарные ресурсы.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 20:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, авторы Daggerfall Unity, OpenXCom и т. д. получается, тоже — «СВОРОВАЛИ». ;-)
     
     
  • 4.18, Аноним (8), 21:27, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда Джон Кармак открыл сорцы Квейк он украл сам у себя.
     
  • 2.9, Аноним (10), 20:32, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > СВОРОВАТЬ

    позаимствовать

    Если _авторы_ оригинального контента считают, что он сворован, то идут в суд. А аноним :-) со своим субъективным судейством идёт… лесом.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:04, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поигрался и забыл, как люди могут в такое играть больше пары недель не представляю, надъедает бесконечно, хоть опен версия, хоть оригинал
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 20:21, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я часов 300 за 1 день в Факторио набрал, хотя контента в ней меньше. Через год ещё часов 200 за выходные на ачивки вроде не строить ничего руками. А чтобы играть в одни и те же игры месяцами в целом достаточно какого-нибудь диагноза, редко в каких играх контента больше чем на 5-50 часов (и тем более его нет в опенсорсных подделках).
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 20:46, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты крут. Я вот не смог бы больше 23 часов в день набрать, наверное.
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 21:06, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ерунда, я так набрал 700+ часов в Black Desert в первый месяц на старте, хотя контента там было не особо и это ммо, что создаёт определённые сложности. Это было более утомительно, чем Factorio, потому что кончаешь сегодняшние мероприятия, уже начинаются завтрашние и пойти отдохнуть нельзя.
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:46, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В сутках 24 часа...
     
     
  • 4.16, Аноним (3), 21:07, 14/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:51, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Игр из экономических (строительных) стратегий очень мало, попробуйте:
    https://store.steampowered.com/app/1644320/Railway_Empire_2/
    https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/
    https://store.steampowered.com/app/492720/Tropico_6/
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:45, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я наоборот установил и пропал в ней; пришлось волевым усилием удалить, так как ситуация из-под контроля выходила
     

  • 1.6, scriptkiddis (?), 20:17, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скатываются и кок отрабатывают
     
  • 1.17, Ivan7 (ok), 21:21, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В детстве играл в Transport Tycoon Deluxe на Pentium 1. Игруха была прикольной. Музыка в ней нравилась. Это было в 9х годах прошлого века. Много времени с тех пор утекло. В OpenTTD графика требует улучшения, ну хотя бы чуточку, как минимум чтобы всё было более гладким и не резало так глаз. Переработки движка это не требует, только художникам нужно поработать. Но играть уже в любом случае не буду - есть более интересные занятия - не до этого, короче) Но разработчикам респект!
     
     
  • 2.19, Аноним (1), 21:27, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На скриншотах стоковая графика. Через встроенный загрузчик контента можно загрузить графон посвежее, уже лет 10 как.
     
  • 2.21, beduin747 (ok), 22:20, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Улучшать, ага. 3д напихать туда, где оно вообще не надо. Это как старкрафт первый улушили, что он теперь жрёт также как и второй.
    ЗЫ: Офигенная игра. Крис Сойер молодец. Идея отличная. Люди, что пилят OTTD, красавцы, что не испоганили изначальный замысел. Периодически залипаю в неё.
     

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