Выпуск симуляторов транспортных компаний OpenTTD 14.0 и OpenLoco 24.04

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|1.1, Аноним (1), 20:01, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Игра здорового человека: движок свой, контент свой. Не то, что всякие "герои меча и магии", в котором контент предлагается СВОРОВАТЬ из оригинальной игры.
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|2.4, Аноним (4), 20:14, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это конечно да, но вот например один чел пилит движок первых двух фоллычей на SDL, чем же это плохо?
При том что, в случае фоллычей, от оригинального движка сорцы утеряны
Да и я не стал бы так категорично "СВОРОВАТЬ", многие же вполне легально покупали игры в свое время
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|2.5, Аноним (5), 20:15, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> движок свой
получен дизассемблированием
крестик снимите что ли…
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|3.11, tty0 (?), 20:37, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крестик? Мы в России живём. Купил и не работает? Дизассемблер в руки!
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|2.8, Аноним (8), 20:22, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в котором контент предлагается СВОРОВАТЬ из оригинальной игры.
Весеннее обострение шизы. Так можно сказать про любой открытый движок использующий проприетарные ресурсы.
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|3.10, Аноним (10), 20:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, авторы Daggerfall Unity, OpenXCom и т. д. получается, тоже — «СВОРОВАЛИ». ;-)
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|2.9, Аноним (10), 20:32, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> СВОРОВАТЬ
позаимствовать
Если _авторы_ оригинального контента считают, что он сворован, то идут в суд. А аноним :-) со своим субъективным судейством идёт… лесом.
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|1.2, Аноним (2), 20:04, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поигрался и забыл, как люди могут в такое играть больше пары недель не представляю, надъедает бесконечно, хоть опен версия, хоть оригинал
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|2.7, Аноним (3), 20:21, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я часов 300 за 1 день в Факторио набрал, хотя контента в ней меньше. Через год ещё часов 200 за выходные на ачивки вроде не строить ничего руками. А чтобы играть в одни и те же игры месяцами в целом достаточно какого-нибудь диагноза, редко в каких играх контента больше чем на 5-50 часов (и тем более его нет в опенсорсных подделках).
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|3.12, Аноним (12), 20:46, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты крут. Я вот не смог бы больше 23 часов в день набрать, наверное.
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|4.15, Аноним (3), 21:06, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ерунда, я так набрал 700+ часов в Black Desert в первый месяц на старте, хотя контента там было не особо и это ммо, что создаёт определённые сложности. Это было более утомительно, чем Factorio, потому что кончаешь сегодняшние мероприятия, уже начинаются завтрашние и пойти отдохнуть нельзя.
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|2.20, Аноним (20), 21:45, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я наоборот установил и пропал в ней; пришлось волевым усилием удалить, так как ситуация из-под контроля выходила
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|1.17, Ivan7 (ok), 21:21, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В детстве играл в Transport Tycoon Deluxe на Pentium 1. Игруха была прикольной. Музыка в ней нравилась. Это было в 9х годах прошлого века. Много времени с тех пор утекло. В OpenTTD графика требует улучшения, ну хотя бы чуточку, как минимум чтобы всё было более гладким и не резало так глаз. Переработки движка это не требует, только художникам нужно поработать. Но играть уже в любом случае не буду - есть более интересные занятия - не до этого, короче) Но разработчикам респект!
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|2.19, Аноним (1), 21:27, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На скриншотах стоковая графика. Через встроенный загрузчик контента можно загрузить графон посвежее, уже лет 10 как.
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|2.21, beduin747 (ok), 22:20, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Улучшать, ага. 3д напихать туда, где оно вообще не надо. Это как старкрафт первый улушили, что он теперь жрёт также как и второй.
ЗЫ: Офигенная игра. Крис Сойер молодец. Идея отличная. Люди, что пилят OTTD, красавцы, что не испоганили изначальный замысел. Периодически залипаю в неё.
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