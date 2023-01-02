Выпуск X.Org-видеодрайверов nv 2.1.23, vboxvideo 1.0.1, savage 2.4.1 и chips 1.5.0

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|1.1, Аноним (1), 11:14, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по изменениям в libXmu, они старательно продолжают портить иксы. Одной захардкоженной зависимости от dbus в xserver недостаточно, не дай бг (борис гребенщиков) какой-то из компонентов останется юзабельным где-то ещё (где вялым и не пахло).
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|2.6, Аноним (1), 11:54, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К слову, похожая ситуация с cairo. Корпоративные разрабы опенсорса из freedesktop откровенно саботируют.
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|2.8, Zenitur (ok), 12:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично меня удивила новость о прекращении поддержки ряда иксовых либ. Некоторые реально устарели и не используются десятилетиями. Но одна вполне себе используется. Которая нужна для флеш плеера.
В новости сказано, что библиотеку дропают, так как NSAPI-плагин дропнут. Но ведь флеш, он ведь не только в браузере работает... Из винды можно было *.bin-файл для Linux, который использует GTK2 и ALSA.
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|3.12, Аноним (-), 12:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм... странная претензия.
Флеш дропнули уже наверно везде где можно.
Всякие проекты по поддержке "совместимости" типа руфус тоже "скорее мертвы чем живы".
GTK2 - это никому не нужное, кроме пары васянов, и ее поддержка уже давно закончилась.
ALSA заменяется пульсой.
Так что не удивительно.
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|4.13, Zenitur (ok), 12:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как говорит Линус Торвальдс, "конечного пользователя не волнует!". Если он играет в игру Trauma 2012 года, которая сделана на флеше (и которая сделана в виде нативного бинарника для Linux) - пользователя не будет волновать причина, из-за которой игра перестала работать.
Вообще, надо прочитать заново старую новость. Что там за иксовая либа - может она только для NSAPI-плагина, а не для самого флеша? В этом случае, swf-ки, обёрнутые в нативный бинарник, не должны пострадать.
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|4.16, Аноним (1), 12:42, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Флеш дропнули
и что, тысячи тысяч флешек внезапно перестали существовать?
>GTK2
прекрасно работает и не создаёт проблем (как и всегда), в отличие от последующих, ломаемых каждые 2 месяца
>ALSA заменяется пульсой
во-первых, это совершенно безграмотно такое утверждать, а, во-вторых, пульсу уже давно закопали
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|2.3, Аноним (1), 11:39, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чпукс меньше года назад релиз выкатил судя по педивикии, да и в питон регулярно фиксы завозят, значит, пользователи есть.
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|2.4, Анонус (?), 11:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> In December 2023, QNX released QNX SDP 8.0 which is powered by a next generation microkernel with support for the latest Intel and ARM [v8 and v9] 64 bit platforms, GCC12 based toolchain and a QNX toolkit for Visual Studio Code.
Дейсвительно странно.
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|1.5, Аноним (5), 11:46, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>драйвер для старых видеокарт NVIDIA, для которых не предоставляется поддержка на уровне ядра.
Сторонние ядерные модули запретили?
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|2.7, Аноним (7), 12:07, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сторонние модули всячески саботируют ссылаясь на "Stable API is nonsense" уже третье десятилетие.
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|3.10, Аноним (2), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы корпы со своими блобами не думали что им всё можно. Или пусть опенсорсятся или пусть бабки платят кому надо (разрабам) чтобы их модули работали.
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|4.14, Аноним (7), 12:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот почему корпы донатят миллионы в линукс фонд! Чтобы затруднить себе разработку и обеспечить девелоперам зарплату!
Представляю как Линус держит корпы за причинное место и говорит - "Деньги или я меняю сигнатуру этой фунции."
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|1.11, cheburnator9000 (ok), 12:26, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жалко что vmware драйвер для виртуалок уже давно и на столько заброшен что печально. Могли бы уже давно его подтянуть до такого уровня чтобы wayland и firefox webrender работали на аппаратном уровне 3D ускорения.
Потому что по моим тестам wayland сессия либо просто не работает в современных дистрибутивах под vmsvga видео драйвером, либо в разы быстрее работает с выключенным 3D ускорением.
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