Выпуск X.Org-видеодрайверов nv 2.1.23, vboxvideo 1.0.1, savage 2.4.1 и chips 1.5.0

2.3 , Аноним ( 1 ), 11:39, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чпукс меньше года назад релиз выкатил судя по педивикии, да и в питон регулярно фиксы завозят, значит, пользователи есть.

2.4 , Анонус ( ? ), 11:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > In December 2023, QNX released QNX SDP 8.0 which is powered by a next generation microkernel with support for the latest Intel and ARM [v8 and v9] 64 bit platforms, GCC12 based toolchain and a QNX toolkit for Visual Studio Code. Дейсвительно странно.