Выпуск X.Org-видеодрайверов nv 2.1.23, vboxvideo 1.0.1, savage 2.4.1 и chips 1.5.0

2.6 , Аноним ( 1 ), 11:54, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К слову, похожая ситуация с cairo. Корпоративные разрабы опенсорса из freedesktop откровенно саботируют.

2.8 , Zenitur ( ok ), 12:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лично меня удивила новость о прекращении поддержки ряда иксовых либ. Некоторые реально устарели и не используются десятилетиями. Но одна вполне себе используется. Которая нужна для флеш плеера. В новости сказано, что библиотеку дропают, так как NSAPI-плагин дропнут. Но ведь флеш, он ведь не только в браузере работает... Из винды можно было *.bin-файл для Linux, который использует GTK2 и ALSA.

3.12 , Аноним ( - ), 12:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хм... странная претензия.

Флеш дропнули уже наверно везде где можно.

Всякие проекты по поддержке "совместимости" типа руфус тоже "скорее мертвы чем живы".

GTK2 - это никому не нужное, кроме пары васянов, и ее поддержка уже давно закончилась.

ALSA заменяется пульсой. Так что не удивительно.

4.13 , Zenitur ( ok ), 12:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как говорит Линус Торвальдс, "конечного пользователя не волнует!". Если он играет в игру Trauma 2012 года, которая сделана на флеше (и которая сделана в виде нативного бинарника для Linux) - пользователя не будет волновать причина, из-за которой игра перестала работать. Вообще, надо прочитать заново старую новость. Что там за иксовая либа - может она только для NSAPI-плагина, а не для самого флеша? В этом случае, swf-ки, обёрнутые в нативный бинарник, не должны пострадать.

4.16 , Аноним ( 1 ), 12:42, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Флеш дропнули и что, тысячи тысяч флешек внезапно перестали существовать? >GTK2 прекрасно работает и не создаёт проблем (как и всегда), в отличие от последующих, ломаемых каждые 2 месяца >ALSA заменяется пульсой во-первых, это совершенно безграмотно такое утверждать, а, во-вторых, пульсу уже давно закопали

