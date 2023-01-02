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Выпуск X.Org-видеодрайверов nv 2.1.23, vboxvideo 1.0.1, savage 2.4.1 и chips 1.5.0

25.03.2024 11:05

Состоялся релиз развиваемых проектом X.Org DDX-драйверов, работающих в пространстве пользователя и не требующих наличия KMS/DRM-драйверов на стороне ядра. В новых версиях предложены накопившиеся исправления ошибок и обеспечена совместимость с современными компиляторами. Доступны обновления:

  • xf86-video-nv 2.1.23 - драйвер для старых видеокарт NVIDIA, для которых не предоставляется поддержка на уровне ядра.
  • xf86-video-vboxvideo 1.0.1 - драйвер для виртуального графического адаптера VBoxVGA, применяемого в VirtualBox. Драйвер может использоваться для запуска X-сервера в ситуациях, когда в гостевой системе отсутствует KMS-драйвер vboxvideo, работающий на уровне ядра (при наличии модуля ядра следует использовать универсальный драйвер "xf86-video-modesetting).
  • xf86-video-chips 1.5.0 - драйвер для графических устройств от компании Chips & Technologies.
  • xf86-video-savage 2.4.1 - драйвер для видеокарт семейства Savage, выпускаемых компанией S3 в конце 1990-х годов.

Также можно отметить публикацию новой версии библиотеки libX11 1.8.8 с реализацией протокола X11 и обновление развиваемых проектом X.Org утилит и библиотек libXmu 1.2.0, libpciaccess 0.18.1, libXaw 1.0.16, xman 1.2.0, xedit 1.2.4, xload 1.2.0, lndir 1.0.5 и xdm 1.1.15. В новых версиях обеспечена совместимость с будущим выпуском GCC 14 и удалена поддержка устаревших платформ OSF, AIXV3, Ultrix, HP-UX, SGI, VAX, QNX, UXP и Lynx.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-amdgpu 19.0.0 и xf86-video-ati 19.0.0
  3. OpenNews: Выпуск видеодрайвера xf86-video-nouveau 1.0.14
  4. OpenNews: Выпуск открытого драйвера для видеокарт Intel - xf86-video-intel 2.21.14
  5. OpenNews: Debian и Ubuntu переходят на X.Org драйвер modesetting для GPU Intel
  6. OpenNews: Новая версия X.Org драйвера xf86-video-nv - 2.1.17
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60841-xf86-video-nv
Ключевые слова: xf86-video-nv, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по изменениям в libXmu, они старательно продолжают портить иксы. Одной захардкоженной зависимости от dbus в xserver недостаточно, не дай бг (борис гребенщиков) какой-то из компонентов останется юзабельным где-то ещё (где вялым и не пахло).
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:54, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К слову, похожая ситуация с cairo. Корпоративные разрабы опенсорса из freedesktop откровенно саботируют.
     
  • 2.8, Zenitur (ok), 12:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично меня удивила новость о прекращении поддержки ряда иксовых либ. Некоторые реально устарели и не используются десятилетиями. Но одна вполне себе используется. Которая нужна для флеш плеера.

    В новости сказано, что библиотеку дропают, так как NSAPI-плагин дропнут. Но ведь флеш, он ведь не только в браузере работает... Из винды можно было *.bin-файл для Linux, который использует GTK2 и ALSA.

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 12:26, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хм... странная претензия.
    Флеш дропнули уже наверно везде где можно.
    Всякие проекты по поддержке "совместимости" типа руфус тоже "скорее мертвы чем живы".
    GTK2 - это никому не нужное, кроме пары васянов, и ее поддержка уже давно закончилась.
    ALSA заменяется пульсой.

    Так что не удивительно.

     
     
  • 4.13, Zenitur (ok), 12:33, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорит Линус Торвальдс, "конечного пользователя не волнует!". Если он играет в игру Trauma 2012 года, которая сделана на флеше (и которая сделана в виде нативного бинарника для Linux) - пользователя не будет волновать причина, из-за которой игра перестала работать.

    Вообще, надо прочитать заново старую новость. Что там за иксовая либа - может она только для NSAPI-плагина, а не для самого флеша? В этом случае, swf-ки, обёрнутые в нативный бинарник, не должны пострадать.

     
  • 4.16, Аноним (1), 12:42, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Флеш дропнули

    и что, тысячи тысяч флешек внезапно перестали существовать?

    >GTK2

    прекрасно работает и не создаёт проблем (как и всегда), в отличие от последующих, ломаемых каждые 2 месяца

    >ALSA заменяется пульсой

    во-первых, это совершенно безграмотно такое утверждать, а, во-вторых, пульсу уже давно закопали

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:33, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это когда QNX успел устареть? Шинда тогда тоже устарела.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:39, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чпукс меньше года назад релиз выкатил судя по педивикии, да и в питон регулярно фиксы завозят, значит, пользователи есть.
     
  • 2.4, Анонус (?), 11:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > In December 2023, QNX released QNX SDP 8.0 which is powered by a next generation microkernel with support for the latest Intel and ARM [v8 and v9] 64 bit platforms, GCC12 based toolchain and a QNX toolkit for Visual Studio Code.

    Дейсвительно странно.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:46, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >драйвер для старых видеокарт NVIDIA, для которых не предоставляется поддержка на уровне ядра.

    Сторонние ядерные модули запретили?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:07, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сторонние модули всячески саботируют ссылаясь на "Stable API is nonsense" уже третье десятилетие.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 12:19, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы корпы со своими блобами не думали что им всё можно. Или пусть опенсорсятся или пусть бабки платят кому надо (разрабам) чтобы их модули работали.
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 12:35, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот почему корпы донатят миллионы в линукс фонд! Чтобы затруднить себе разработку и обеспечить девелоперам зарплату!
    Представляю как Линус держит корпы за причинное место и говорит - "Деньги или я меняю сигнатуру этой фунции."
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 12:12, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это DDX-драйвер, он работает не на уровне ядра. Подробно об этом я писал тут: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132737.html#8

    Конкретно этот драйвер поддерживает максимум GeForce 8, 9 и GT(S/X) 2xx, и, судя по гиту, поддержки Fermi и более новых туда добавлено не было. Логично, так как есть nouveau.

     

  • 1.11, cheburnator9000 (ok), 12:26, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко что vmware драйвер для виртуалок уже давно и на столько заброшен что печально. Могли бы уже давно его подтянуть до такого уровня чтобы wayland и firefox webrender работали на аппаратном уровне 3D ускорения.

    Потому что по моим тестам wayland сессия либо просто не работает в современных дистрибутивах под vmsvga видео драйвером, либо в разы быстрее работает с выключенным 3D ускорением.

     

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