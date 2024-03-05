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Результаты исследования состояния Open Source в России

05.03.2024 10:22

Научно-популярное издание "N + 1" опубликовало результат независимого исследования состояния Open Source в России, в котором предпринята попытка выяснить, кто и зачем занимается опенсорсом в стране, в чем их мотивация и какие проблемы мешают развиваться. В исследовании отражены как технические аспекты, так и личное отношение к актуальным темам. В подготовленном отчёте учтены результаты анкетирования 661 добровольца и интервью с 20 экспертами.

Наиболее интересные показатели:

  • 58.4% опрошенных считают, что опенсорс не имеет границ и не существует "российского опенсорса", а почти 70% с читают, что современная компания должна участвовать в опенсорсе.
  • Мотивация участия в  опенсорс-проектах
  • Преимущества опенсорса с точки зрения разработчиков  и пользователей
  • Прогноз будущего опенсорса в России
  • Отношение к участию государства в опенсорсе
  • Отношение к финансовой поддержке от государства
  • Отношение к государственным инициативам среди  осведомленных о них
  • Возможные риски от участия государства

  • Выбор сервисов хранения кода для работы: 75.2% - только зарубежные, 17.9% - российские и зарубежные, 6.7% - только российские.
  • Причины, по которым опрошенные не пользуются российскими сервисами хранения проектов
  • Есть ли разница между «открытым» и «свободным» ПО
  • Самый активный контрибьютор в стране

Дополнение: Полный текст ответов на интервью автора OpenNet.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.nplus1.ru/...)
  2. OpenNews: Минцифры РФ разработало открытую лицензию
  3. OpenNews: В России планируют создать свой Фонд открытого ПО
  4. OpenNews: В РФ утверждено создание национального репозитория открытого кода
  5. OpenNews: В первом квартале 2023 года в РФ зафиксировано в 3.2 раза больше загрузок открытого ПО
  6. OpenNews: В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60730-opensource
Ключевые слова: opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:22, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.2, IdeaFix (ok), 11:39, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опросный лист по меньшей мере странный...
     
  • 1.3, EuPhobos (ok), 11:43, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что за полосочки без текста на картинках?
    https://www.imgpaste.net/image/SJ4MKY
     
     
  • 2.7, prokoudine (ok), 12:37, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верни светлое оформление сайта.
     
  • 2.21, cheburnator9000 (ok), 15:32, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор сайта остался в 90-тых годах, вот и страдаем.
     

  • 1.4, тоже Аноним (ok), 11:46, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В сущности, можно даже не читать высосанные циферки и буковки при них.
    Для оценки исследования достаточно одной картинки из инфографики, где "только зарубежные 75%" занимают пол-круга, а "только российские 6,7%" - четверть.
     
     
  • 2.9, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:13, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    мой коммент за отчасти подобное выпилили (
    но он касался скорее самих российских адептов опенсорса "не имеющего границ и не относящегося к РФ"
     

  • 1.11, Fracta1L (ok), 14:03, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Забавно, что отжатия проекта боятся только одиночки, предприниматели вовсе не считают это реальной угрозой, вопреки всей мозгопромывке "правдорубных" масс-медиа.
     
     
  • 2.14, n00by (ok), 14:27, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что предприниматель понимает, что он франчайзи Линукс, то есть и отжимать у него нечего, а "одиночкам" об этом не говорит.
     
  • 2.16, тоже Аноним (ok), 14:44, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто же будет вслух озвучивать такие опасения издательству, отрабатывающему госгрант?
     
     
  • 3.20, n00by (ok), 15:23, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанаты Роса могли бы озвучить факт, что Ангстрем сменил владельца по решению суда, т.к. выдавал китайские рации за отечественные. Но кто и зачем будет ставить их в известность? Вдруг начнут проводить параллели...
     

  • 1.17, Kuromi (ok), 15:08, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Судя по всему опросник был больше про лояльность, чем про опенсорс,  в духе "согласны ли вы с тем что у кода есть гос. граница и разработка должна вестись под надзором компетентных органов".
     
     
  • 2.19, Карбоним (ok), 15:22, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государство не успокоится, пока не залезет к вам в постель. Всё должен контролировать вездесущий чиновник-бюрократ. Раз этот чиновник итак получает зарплату с ваших налогов, то вы же не будете против заодно пустить его под тёплое одеяло, а то он бедный вечно мёрзнет.
     
     
  • 3.22, тоже Аноним (ok), 15:36, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут дело даже не во вмешательстве.
    Просто план работ по переносу пасеки в бункер технически вполне исполним в каждом отдельном пункте... но уж хотя бы уклониться от участия-то...
     



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