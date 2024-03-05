Результаты исследования состояния Open Source в России

Научно-популярное издание "N + 1" опубликовало результат независимого исследования состояния Open Source в России, в котором предпринята попытка выяснить, кто и зачем занимается опенсорсом в стране, в чем их мотивация и какие проблемы мешают развиваться. В исследовании отражены как технические аспекты, так и личное отношение к актуальным темам. В подготовленном отчёте учтены результаты анкетирования 661 добровольца и интервью с 20 экспертами. Наиболее интересные показатели: 58.4% опрошенных считают, что опенсорс не имеет границ и не существует "российского опенсорса", а почти 70% с читают, что современная компания должна участвовать в опенсорсе.

Мотивация участия в опенсорс-проектах

Преимущества опенсорса с точки зрения разработчиков и пользователей

Прогноз будущего опенсорса в России

Отношение к участию государства в опенсорсе

Отношение к финансовой поддержке от государства

Отношение к государственным инициативам среди осведомленных о них

Возможные риски от участия государства





Выбор сервисов хранения кода для работы: 75.2% - только зарубежные, 17.9% - российские и зарубежные, 6.7% - только российские.

Причины, по которым опрошенные не пользуются российскими сервисами хранения проектов

Есть ли разница между «открытым» и «свободным» ПО

Самый активный контрибьютор в стране Дополнение: Полный текст ответов на интервью автора OpenNet.



