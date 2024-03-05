Результаты исследования состояния Open Source в России

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|1.4, тоже Аноним (ok), 11:46, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В сущности, можно даже не читать высосанные циферки и буковки при них.
Для оценки исследования достаточно одной картинки из инфографики, где "только зарубежные 75%" занимают пол-круга, а "только российские 6,7%" - четверть.
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|2.9, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:13, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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мой коммент за отчасти подобное выпилили (
но он касался скорее самих российских адептов опенсорса "не имеющего границ и не относящегося к РФ"
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|1.11, Fracta1L (ok), 14:03, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Забавно, что отжатия проекта боятся только одиночки, предприниматели вовсе не считают это реальной угрозой, вопреки всей мозгопромывке "правдорубных" масс-медиа.
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|2.14, n00by (ok), 14:27, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что предприниматель понимает, что он франчайзи Линукс, то есть и отжимать у него нечего, а "одиночкам" об этом не говорит.
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|2.16, тоже Аноним (ok), 14:44, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто же будет вслух озвучивать такие опасения издательству, отрабатывающему госгрант?
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|3.20, n00by (ok), 15:23, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фанаты Роса могли бы озвучить факт, что Ангстрем сменил владельца по решению суда, т.к. выдавал китайские рации за отечественные. Но кто и зачем будет ставить их в известность? Вдруг начнут проводить параллели...
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|1.17, Kuromi (ok), 15:08, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Судя по всему опросник был больше про лояльность, чем про опенсорс, в духе "согласны ли вы с тем что у кода есть гос. граница и разработка должна вестись под надзором компетентных органов".
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|2.19, Карбоним (ok), 15:22, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Государство не успокоится, пока не залезет к вам в постель. Всё должен контролировать вездесущий чиновник-бюрократ. Раз этот чиновник итак получает зарплату с ваших налогов, то вы же не будете против заодно пустить его под тёплое одеяло, а то он бедный вечно мёрзнет.
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|3.22, тоже Аноним (ok), 15:36, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут дело даже не во вмешательстве.
Просто план работ по переносу пасеки в бункер технически вполне исполним в каждом отдельном пункте... но уж хотя бы уклониться от участия-то...
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