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В первом квартале 2023 года в РФ зафиксировано в 3.2 раза больше загрузок открытого ПО

05.05.2023 22:06

Компания Scarf, поддерживающая сервис для мониторинга загрузок открытого ПО, опубликовала отчёт со статистикой за первый квартал 2023 года. Отчёт сформирован на основе данных, собранных для около двух тысяч пакетов с открытым ПО, которые в сумме были загружены за отчётный период 240 млн раз, что на 60% больше, чем в 4 квартале 2022 года. При этом число уникальных пользователей, загрузивших пакеты, достигло в первом квартале 2023 года 6.2 млн, что лишь на 5% больше, чем в 4 квартале 2022 года.

Рейтинг стран с наибольшим приростом загрузок возглавила Россия, число загрузок открытого ПО в которой в первом квартале 2023 года выросло в 3.2 раза по сравнению с 4 кварталом 2022 года. Второе место разделили Ирландия и Нидерланды, прирост загрузок в которых составил 2.9 раза. На третьем месте - Бельгия и Канада с приростом в 2.4 раза. В Японии и Китае число загрузок открытого ПО выросло в 1.9 раза, во Франции в 1.8 раза, в Великобритании в 1.7 раза, в Индии в 1.6 раза, в США в 1.4 раза.

Рейтинг компаний, наиболее активно загружающих открытое ПО, возглавили Oracle, Apple, Cisco, Microsoft, General Motors, Dell, Intel и Disney. Число предприятий, загружающих открытое ПО, по сравнению с 4 кварталом 2022 года увеличилось на 18.5%, но общее число загрузок предприятиями уменьшилось на 26%, что объясняется большим числом релизов коммерческих открытых проектов в 4 квартале 2022 года.

Число обращений к документации, сайтам и файлам README открытых проектов в первом квартале 2023 года увеличилось в 4 раза. Наибольшее число обращений к документации зафиксировано из компаний Apple, Cisco, Capital One, Oracle, Microsoft, Disney, Adobe, General Motors, Boeing, и Bank of America.

Число загрузок контейнеров c открытым ПО возросло с 12.5 млн до 27 млн (в 2.2 раза), а число компаний загружающих контейнеры увеличилось на 7.2% (с 1678 до 1802). ‍

Аналитика Scarf основана на использовании ссылки-счётчика, подставляемго разработчиками открытых проектов в качестве ссылки для загрузки пакетов. При обращении по ссылке обработчик Scarf выполняет перенаправление запроса на целевой сервер загрузки и попутно учитывает статистику. Загрузка npm-пакетов может отслеживаться через интеграцию в пакет кода для отправки телеметрии. Для отслеживания обращений к документации и сайтам используется интегрируемая на страницы картинка-счётчик.

Подсчёт и проброс ведётся при помощи ПО Scarf Gateway, которое написано на языке Haskell и распространяется под лицензией Apache 2.0. Scarf используется для сбора статистики о распространении примерно двух тысяч открытых пакетов, ежемесячно загружаемых около 90 млн раз. Среди проектов, которые используют сервис, отмечены фонд Apache, NixOS, Dapr (Distributed Application Runtime), YottaDB, SigNoz, Flyte, NestyBox, Keptn, Redpanda, Rocket.Chat и др.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.scarf.sh/post/st...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам
  3. OpenNews: Статистика развития ядра Linux
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  5. OpenNews: По статистике Net Applications доля Linux среди настольных систем превысила 3%
  6. OpenNews: С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59084-opensource
Ключевые слова: opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Фонтан Энтропии (ok), 22:58, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Иногда можно просто порадоваться хорошим новостям <3
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что в это новости хорошего, твоя жизнь от этого улучшилась? Какой-то буллшит, который говорит ровно ничего ни о чём. А ты и рад лапше на ушах.
     
     
  • 3.14, tty0 (?), 23:47, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем она ухудшилась в первом квартале?
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:30, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен, рад за них:
    https://servernews.ru/1084250
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:00, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы такие счётчики в компиляторы популярных ЯП
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 23:19, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чтобы они тебе дали? Стал бы более лучше одеваться?
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:46, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе это, кек. Хеллоуворлды можно писать и на православном Turbo Pascal 7.0.
     

  • 1.5, Аноним (8), 23:20, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    А что случилось?
     
     
  • 2.6, th3m3 (ok), 23:23, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интерес к СПО растёт и это только радует!
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:25, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Россия делает людей свободными
     
     
  • 3.19, Аноним (13), 00:00, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И счастливыми.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:33, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отстаивающих микрософт и оракл в госсекторе надо всех закрыть лет на 10 и законодательно запретить любое ПО от компаний из недружественных стран.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:42, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для начала запретить всё магистральное и провайдерское оборудование с firmware и embedded софтом написанным в недружественных странах. Даёшь чеб'урнет на шаговых искателях!!!1
     
     
  • 3.16, tty0 (?), 23:48, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это делать? Дурочку из себя не строй, аноним дешёвый
     
     
  • 4.18, Аноним (13), 23:59, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, без западных технологий ра'бсеянская пе'дерация даже хуже софка будет, там то своё что-то было, хоть и дер'ьмовенькое. Теперь же в рф есть только пы'ня и горстка олиг'архов, выкачивающих бабло в офф'шоры.
     
     
  • 5.21, tty0 (?), 00:02, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, видимо, вообще не понимаете в экономику? От ваших слов мне страшно за Японию и Китай с Кореей (Южной). Покупать у других стран программное обеспечение - верх глупости, а вот железо и ко - это куда не шло.
     

  • 1.10, Парень твоего папы (?), 23:36, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ! ОПЕНСОРС НАШ!
     
  • 1.11, Аноним (12), 23:38, 05/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тю, а шо такое? Видимо потому что цивилизованный бизнес указал рабсеянам на пар'шу? Ну ничего, не нужон энтот интОрнет, даёшь возрождение дисковых телефонов и кванмён по dial-up!!!11 Ах'мат сила ☝
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 23:48, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даёшь возрождение дисковых телефонов

    Лол. Как диды.

     
     
  • 3.17, tty0 (?), 23:50, 05/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деды были умнее и делали своё для себя, а не представляли это профессионалам в обмен на ископаемые ресурсы
     

  • 1.20, Аноним (20), 00:02, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господа выше, говорите адрес. Я вам красные носы пришлю
     
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