В первом квартале 2023 года в РФ зафиксировано в 3.2 раза больше загрузок открытого ПО

Компания Scarf, поддерживающая сервис для мониторинга загрузок открытого ПО, опубликовала отчёт со статистикой за первый квартал 2023 года. Отчёт сформирован на основе данных, собранных для около двух тысяч пакетов с открытым ПО, которые в сумме были загружены за отчётный период 240 млн раз, что на 60% больше, чем в 4 квартале 2022 года. При этом число уникальных пользователей, загрузивших пакеты, достигло в первом квартале 2023 года 6.2 млн, что лишь на 5% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Рейтинг стран с наибольшим приростом загрузок возглавила Россия, число загрузок открытого ПО в которой в первом квартале 2023 года выросло в 3.2 раза по сравнению с 4 кварталом 2022 года. Второе место разделили Ирландия и Нидерланды, прирост загрузок в которых составил 2.9 раза. На третьем месте - Бельгия и Канада с приростом в 2.4 раза. В Японии и Китае число загрузок открытого ПО выросло в 1.9 раза, во Франции в 1.8 раза, в Великобритании в 1.7 раза, в Индии в 1.6 раза, в США в 1.4 раза. Рейтинг компаний, наиболее активно загружающих открытое ПО, возглавили Oracle, Apple, Cisco, Microsoft, General Motors, Dell, Intel и Disney. Число предприятий, загружающих открытое ПО, по сравнению с 4 кварталом 2022 года увеличилось на 18.5%, но общее число загрузок предприятиями уменьшилось на 26%, что объясняется большим числом релизов коммерческих открытых проектов в 4 квартале 2022 года. Число обращений к документации, сайтам и файлам README открытых проектов в первом квартале 2023 года увеличилось в 4 раза. Наибольшее число обращений к документации зафиксировано из компаний Apple, Cisco, Capital One, Oracle, Microsoft, Disney, Adobe, General Motors, Boeing, и Bank of America. Число загрузок контейнеров c открытым ПО возросло с 12.5 млн до 27 млн (в 2.2 раза), а число компаний загружающих контейнеры увеличилось на 7.2% (с 1678 до 1802). ‍ Аналитика Scarf основана на использовании ссылки-счётчика, подставляемго разработчиками открытых проектов в качестве ссылки для загрузки пакетов. При обращении по ссылке обработчик Scarf выполняет перенаправление запроса на целевой сервер загрузки и попутно учитывает статистику. Загрузка npm-пакетов может отслеживаться через интеграцию в пакет кода для отправки телеметрии. Для отслеживания обращений к документации и сайтам используется интегрируемая на страницы картинка-счётчик. Подсчёт и проброс ведётся при помощи ПО Scarf Gateway, которое написано на языке Haskell и распространяется под лицензией Apache 2.0. Scarf используется для сбора статистики о распространении примерно двух тысяч открытых пакетов, ежемесячно загружаемых около 90 млн раз. Среди проектов, которые используют сервис, отмечены фонд Apache, NixOS, Dapr (Distributed Application Runtime), YottaDB, SigNoz, Flyte, NestyBox, Keptn, Redpanda, Rocket.Chat и др.