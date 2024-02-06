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Facebook открыл код проекта DotSlash

06.02.2024 23:10

Facebook объявил об открытии кода утилиты командной строки dotslash, созданной для упрощения распространения набора исполняемых файлов для разных платформ. Утилита рассчитана на выполнение сценариев, автоматизирующих загрузку подходящего для текущей платформы исполняемого файла, проверку его целостности и исполнение. Код утилиты написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

Утилита решает задачи, схожие с shell-скриптами для запуска исполняемых файлов для текущей платформы, но при этом избавляет от необходимости включения в комплект исполняемых файлов для всех поддерживаемых платформ. DotSlash также позволяет хранить информацию о собранных исполняемых файлов в репозитории вместе с кодом, при этом размещая сами файлы на отдельных загрузочных серверах, что позволяет избежать роста размера репозитория и снизить нагрузку на систему ввода/вывода при выполнении операций клонирования.

При использовании DotSlash набор специфичных для разных платформ исполняемых файлов заменяется на один сценарий, включающий описание логики выбора исполняемого файла в привязке к поддерживаемым платформам. После запуска DotSlash-сценария необходимый для текущей платформы исполняемый файл динамически загружается, распаковывается, проверяется по криптографическому хэшу и сохраняется в локальном кэше для последующих запусков. Файлы передаются в сжатом виде. Сценарии DotSlash могут генерироваться автоматически для релизов, публикуемых на GitHub.

Пример DotSlash-сценария для распространения сборок Node.js 18.19.0 для платформ macOS ARM64, macOS x86_64 и Linux x86_64: 


#!/usr/bin/env dotslash

{
  "name": "node-v18.19.0",
  "platforms": {
    "macos-aarch64": {
      "size": 40660307,
      "hash": "blake3",
      "digest": "6e2ca33951e586e7670016dd9e503d028454bf9249d5ff556347c3d98c347c34",
      "format": "tar.gz",
      "path": "node-v18.19.0-darwin-arm64/bin/node",
      "providers": [
        {
          "url": "https://nodejs.org/dist/v18.19.0/node-v18.19.0-darwin-arm64.tar.gz"
        }
      ]
    },
   
    "macos-x86_64": {
      "size": 42202872,
      "hash": "blake3",
      "digest": "37521058114e7f71e0de3fe8042c8fa7908305e9115488c6c29b514f9cd2a24c",
      "format": "tar.gz",
      "path": "node-v18.19.0-darwin-x64/bin/node",
      "providers": [
        {
          "url": "https://nodejs.org/dist/v18.19.0/node-v18.19.0-darwin-x64.tar.gz"
        }
      ]
    },

    "linux-x86_64": {
      "size": 44694523,
      "hash": "blake3",
      "digest": "72b81fc3a30b7bedc1a09a3fafc4478a1b02e5ebf0ad04ea15d23b3e9dc89212",
      "format": "tar.gz",
      "path": "node-v18.19.0-linux-x64/bin/node",
      "providers": [
        {
          "url": "https://nodejs.org/dist/v18.19.0/node-v18.19.0-linux-x64.tar.gz"
        }
      ]
    }
  }
}


  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.fb.com/202...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код графической библиотеки IGL
  3. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
  4. OpenNews: Facebook опубликовал Hermit, инструментарий для повторяемого выполнения программ
  5. OpenNews: Facebook представил новую систему управления исходными текстами Sapling
  6. OpenNews: Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60562-dotslash
Ключевые слова: dotslash, facebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:35, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Зумеры придумали 'curl something | sh', но с джсоном
     
     
  • 2.2, Урри (ok), 23:36, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что-то имеешь против Джейсона Стейтема?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:58, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вурхиза
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:43, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Юзлесс
     
     
  • 2.7, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    by rust design
     

  • 1.4, Айнаниммм (?), 23:48, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ам... вот это уровень! Wget, md5 и sh скомпилированные под разные платформы вместе с простеньким скриптом... А если тот же rebol взять для любой платформы (http://www.rebol.com/release-archive.html) то для данного функционала на нём прийдётся кода написать целую строчку!
     
  • 1.10, RocketShark (?), 00:05, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что это и зачем вообще оно нужно?
     
  • 1.11, 12yoexpert (ok), 00:21, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    утилита для загрузки троянов, спасибо большое, атдуши
     
     
  • 2.17, Rev (?), 01:25, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже об этом подумал. Удобное распространение троянов! :)
     

  • 1.12, cheburnator9000 (ok), 00:24, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо в компании facebook были квоты по требованию к написанию очередной малополезной утилиты на Rust. Они написали curl.rs. https://github.com/facebook/dotslash/tree/main/src это конечно треш, такое пишут студенты в вузах. Хотя если представить что сейчас учится соевое поколение айфонов, то такое они должны писать будучи "senior-developer".
     
     
  • 2.13, cheburnator9000 (ok), 00:27, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/facebook/dotslash/blob/main/src/subcommand.rs#L76 все что оно умеет. Не знаю смеяться или плакать.
     
     
  • 3.21, Бывалый смузихлёб (?), 05:07, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что, это же Высококвалифицированные Инженеры огромной американской ИТ-компании!
    Если они сделали так - значит именно так и надо а если остальные делали иначе - они делали неправильно просто по определению!!11
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:01, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не понимаешь, большинство поклонников ржавчины любят его только в теории и обычно пишут на жс. Отсюда общий уровень проектов на этом языке. Это как с перлом, раньше было модно "знать перл", поэтому его пихали повсюду и качество кода от неофитов было никакущее.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 01:43, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не поверишь, но большинство топящих за другие языки тоже в лучше случае делали на них лабу в универе.
    Хотя они рассказыват про то, что "вот добавят ржавчину, я код в ядре не могу понять и поменять".
    А типа сейчас он мог бы...
     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 00:35, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Авторы dotslash и cosmopolitan - кто кого покусал?
     
  • 1.16, Аноним (16), 01:23, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну то есть даже у рептилоидов не хватило денег на разработку FatELF. Вотакуот.
     
     
  • 2.22, Бывалый смузихлёб (?), 05:10, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, яблочный Mach-O позволял в одном бинарнике хранить код для разных архитектур
    Но не для ОС, разумеется
     

  • 1.19, X512 (?), 02:03, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Под Линукс наконец изобрели Setup.exe, не прошло и полвека.
     
  • 1.20, Аноним (20), 03:18, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Утилита решает проблему её разраба, но больше ничего.
     

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