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Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2401

26.01.2024 10:20

Спустя год со времени прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Redcore Linux 2401, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 4.5 ГБ (x86_64).

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 21 января.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 6.6 (по умолчанию), 6.1 и 5.15.
  • До свежих версий mesa, xorg, xwayland и wayland обновлены компоненты графического стека.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе предложены glibc 2.37, gcc 13.2.0, binutils 2.40, clang/llvm 17.0.6, rust 1.74.1.
  • Вместо PulseAudio для управления звуком задействован мультимедийный сервер PipeWire.
  • Осуществлён переход на OpenSSL 3 и ffmpeg 6.
  • По умолчанию включён механизм защиты Landlock, позволяющий ограничить взаимодействие группы процессов с внешним окружением.
  • Переписан пакетный менеджер sisyphus, в котором теперь полностью отделён фронтэнд от бэкенда. При указании неверного имени пакета обеспечен вывод рекомендаций с похожими правильными именами. Добавлена возможность установки пакетов без их явной пометки установленными. Обеспечен корректный обмен настройками между sisyphus и portage.


  1. Главная ссылка к новости (https://redcorelinux.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2201
  3. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
  4. OpenNews: Дистрибутив Gentoo начал публикацию еженедельных Live-сборок
  5. OpenNews: Дистрибутив Gentoo объявил о доступности бинарных пакетов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60499-redcorelinux
Ключевые слова: redcorelinux, gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:38, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей
    > Выполнена синхронизация с деревом Gentoo _testing_

    Эээ...

     
     
  • 2.9, Jh (?), 11:08, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нормально, все на ней сидят.
     
  • 2.24, n00by (ok), 14:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не понятно что означает. В gentoo сейчас binutils версии 2.41-r3 стабильны, а тут v2.40. gcc v13.2.0 вообще нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:41, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > задействован собственный пакетный менеджер sisyphus

    Это как-то связано с sisyphus от Шпигорина, или просто совпадение?

     
     
  • 2.43, Гашпшпщм (?), 19:00, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тоже интересно
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 20:43, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RPM — базовый пакетный менеджер

    Сизиф - это свалка, горка , кучка, складское помещение...

     

  • 1.7, Аноним (-), 11:00, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей

    Как вообще слова Gentoo и удобство могут быть в одном предложении?
    Гента для любителей компилять, смотреть, с умным видом, как бегут строчки с консоле, пердолить конфиги и вообще страдать (особенно когда нужно каждый день часами компилять)

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:12, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ежедневная компиляция это миф. Единственное что здесь отпугивает обычного пользователя так это богомерзкий кде.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 11:34, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Странно.
    В куче тем про уязвимости местные гентушники жаловались, что "уже третий раз пересобираю программу N".
    В темах про Rust ноют "у меня оно будет 12 часов компиляться"
    Так что складывается впечатление, что они за компом не работают/отдыхают, а только компиляют.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:47, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ваших словах конечно есть правда,но каждый день компилять это миф. К тому же давно бинарники завезли и даже для раста. Вот когда устанавливаешь систему,вот тогда да... Особенно если юзы понатыкал. Топовое железо необходимо в случае компиляции чромиума и кедогномов с их енджинами и вебкитами.  
     
     
  • 5.56, лютый жабби.... (?), 20:45, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >необходимо в случае компиляции чромиума

    ну вот в дебиане прилетает раз в 3-5 дней новый хром. на ноуте такое щастье его компилять ) да и не на ноуте тоже

     
  • 4.22, n00by (ok), 14:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А если тех "гентушников" попросить показать вывод qlop rust, то этот первонаж принимается материться в ответ.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:36, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    2024-01-22T15:06:06 >>> virtual/rust: 4s
     
     
  • 6.32, n00by (ok), 15:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это правильно, что dev-lang вырезано, а то того "двенадцатичасового" вообще порвёт.
     
  • 3.34, voiceofreason (?), 15:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже не ежедневная. Понадобилось что-то нетривиальное - apt install и смотришь, оно или не оно. Удаляется тоже в одну команду и следующее ставится. Гентушники на это делают сцену "лиса и виноград" :)
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 19:25, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В генте бинарники есть на этот случай.
     
  • 2.11, аллоним (?), 11:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Страдать не обязательно. Я вот, как листатель опенета, например, знаю, что некоторые генту-пациенты просто садятся перед своими мониторчиками и мерно накатывают синхронизируясь с выхлопом концпеллятора. Единственно, что пересборка мира на их Коре2Дуё, не говоря уже о Пентиумах, в таких случаях ведёт к длительному запою.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:49, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >на их Коре2Дуё,

    Мне в кошмарном сне не приснится ставить Генту на свой коре 2 дуо.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:42, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собираешь бинарные пакеты на Ryzen, потом их устанавливаешь на Коре Дуба.
     
     
  • 5.23, Аноним (16), 14:08, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что бы что?
     
  • 3.49, Bottle (?), 19:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, некоторые из гентушников начинают заниматься спортом во время компиляции.
     
     
  • 4.50, Аноним (-), 20:03, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, я не видел на улице огромных мускулистых гигачадов.
    Может в моем городе гентушников нету.
    Или они на улицу не выходят))
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:03, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От старых багов к новым. В этом суть роллингов.
     
     
  • 2.12, Bottle (?), 11:16, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом для фиксированных релизов хотя бы успевают появиться гайды в интернете как пофиксить те или иные ошибки.
     

  • 1.17, нитгитлистер (?), 12:09, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чтото все свеэие релизы втыкают PipeWire. в чем его отличие от PulseAudio? обьясните простому линуксюзеру?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 12:35, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что второе это пш-пш-пш аудио.
    И работало оно хуже чем новая пип-варя.
    В общем такие дела.
     
  • 2.28, Zenitur (ok), 14:34, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это объединение PulseAudio и Gstreamer. Заоно abi сломали, чтобы внедрить те изменения, которые уже давно накопились, но применить было нельзя без слома ABI.
     
  • 2.41, Прохожий (??), 18:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто первый раз.)
    Вся суть пингвинa заключается в отсутствии нормального подхода к построению архитектуры оси и её компонентов и в бесконечном переизобретении велосипедов. (а также переписывании имеющихся)
    Чтобы была ясна разница в подходах пингвинa и _нормальных_ осей:
    в пингвине выкинули oss,изобретя ему на замену alsa,затем скотчем примотали pulseaudio, а теперь и pipeware (в этот раз, похоже даже что-то более-менее рабочее вышло) - за это время во FreeBSD используется и допиливается oss, что
    а) экономит скромный бюджет фоундейшн, позволяя более рационально распределять доступные ресурсы и
    б) не заставляет своих пользователей периодически плеваться из-за введения по умолчанию нового, еле работающего велосипеда на замену старого обкатанного.
    Хотя, если корпораты заваливают фоундейшн финансами и заставляют делать (либо пишут сами, как красношапка, а затем продавливают введение повсеместно, как это и происходило и с пшшаудио и с поттерД и с вяленым и с гомощелью...) именно так, как в пингвине делают, то что ты тут попишешь... Пингвин давно (если вообще когда то был) не про свободку, а про финансы и тот, кто девушку кормит (надеюсь,не осталось уже тех, кто верит в то, что мифическое сообщество разрабатывает это семейство ос, а не несколько корпораций), тот её и танцует.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 19:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если во фре ресурсы распределяются лучше, что ж с результатом то как-то не очень?
    25 лет назад была в РФ популярней линкуса...
     
  • 3.55, Аноним (-), 20:44, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя, если корпораты заваливают фоундейшн финансами и заставляют делать

    Там ходят слухи что фря собрала кучу донатов (больше ляма)
    Как бы корпы и их не купили, а то тебе на винду придется мигрировать)

    > Пингвин ... не про свободку, а про финансы и тот, кто девушку кормит (надеюсь,не осталось уже тех, кто верит в то, что мифическое сообщество разрабатывает это семейство ос, а не несколько корпораций), тот её и танцует.

    А может это логично?
    Ну что без ресурсов (деньги, время, знания) что-то стоящее сделать очень сложно?
    А то что сообщество приучилось считать opensource - просто бесплатным, то надо сказать спасибо всяки столлманам, фсф, оси и прочим "я буду получать гранты, а немамонты пусть код пишут".

     
  • 2.52, ИмяХ (ok), 20:37, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пульса в кои то веки наконец начала нормально и стабильно работать. А это скучно, поэтому и придумали что-то новое, чтобы программистишкам было чем заняться.
     

  • 1.18, Fracta1L (ok), 12:29, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Он hardened что ли?
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 14:38, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не,такой бы бесплатно не раздавали. Там денюжку требуют за безопасную безопасность.
     
  • 2.47, Аноним (45), 19:28, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылке типа оно.
     

  • 1.36, Аноним (36), 16:17, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Calculate ?
     
  • 1.42, Аноним (42), 18:39, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Года полтора пользовался calculate, удобная штука, никаких претензий
     
  • 1.46, Аноним (46), 19:27, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся суть разницы подхода к архитектуре между проприетарщиной и опенсурцем: 1) Проприетарщина - 100500 модулей, которые можно ставить или не ставить 2) Опенсурц - скомпилим все в одну кучу, зато проще и быстрее будет грузится. Так вот. Без перекомпиляции под свою железку все это не имеет смысла. Гента и готовые бинарники - это какой дебилизм. Чем тогда эта штука будет отличаться от любого другого 100500го дистра лялиха?
     
     
  • 2.48, Аноним (45), 19:30, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где такая проприентарщина? Чтоб можно не ставить?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 20:27, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собираешь железки по помойкам. Ставишь на это помойное ведро какой-нить трое в каное и трескель. И если попал пальцем в небо, то есть, вопреки всякому здравому смыслу оно завелось, то проприетарщину можно не ставить.
     
     
  • 4.53, Аноним (45), 20:42, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у тебя и жизнь - сплошной квест.
     

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