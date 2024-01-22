Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2401

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|1.1, Аноним (1), 10:38, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей
> Выполнена синхронизация с деревом Gentoo _testing_
Эээ...
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|2.24, n00by (ok), 14:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не понятно что означает. В gentoo сейчас binutils версии 2.41-r3 стабильны, а тут v2.40. gcc v13.2.0 вообще нет.
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|1.2, Аноним (2), 10:41, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> задействован собственный пакетный менеджер sisyphus
Это как-то связано с sisyphus от Шпигорина, или просто совпадение?
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|3.54, Аноним (54), 20:43, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RPM — базовый пакетный менеджер
Сизиф - это свалка, горка , кучка, складское помещение...
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|1.7, Аноним (-), 11:00, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей
Как вообще слова Gentoo и удобство могут быть в одном предложении?
Гента для любителей компилять, смотреть, с умным видом, как бегут строчки с консоле, пердолить конфиги и вообще страдать (особенно когда нужно каждый день часами компилять)
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|2.10, Аноним (10), 11:12, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ежедневная компиляция это миф. Единственное что здесь отпугивает обычного пользователя так это богомерзкий кде.
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|3.14, Аноним (-), 11:34, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Странно.
В куче тем про уязвимости местные гентушники жаловались, что "уже третий раз пересобираю программу N".
В темах про Rust ноют "у меня оно будет 12 часов компиляться"
Так что складывается впечатление, что они за компом не работают/отдыхают, а только компиляют.
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|4.15, Аноним (15), 11:47, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В ваших словах конечно есть правда,но каждый день компилять это миф. К тому же давно бинарники завезли и даже для раста. Вот когда устанавливаешь систему,вот тогда да... Особенно если юзы понатыкал. Топовое железо необходимо в случае компиляции чромиума и кедогномов с их енджинами и вебкитами.
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|5.56, лютый жабби.... (?), 20:45, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>необходимо в случае компиляции чромиума
ну вот в дебиане прилетает раз в 3-5 дней новый хром. на ноуте такое щастье его компилять ) да и не на ноуте тоже
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|4.22, n00by (ok), 14:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А если тех "гентушников" попросить показать вывод qlop rust, то этот первонаж принимается материться в ответ.
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|6.32, n00by (ok), 15:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот это правильно, что dev-lang вырезано, а то того "двенадцатичасового" вообще порвёт.
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|3.34, voiceofreason (?), 15:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да даже не ежедневная. Понадобилось что-то нетривиальное - apt install и смотришь, оно или не оно. Удаляется тоже в одну команду и следующее ставится. Гентушники на это делают сцену "лиса и виноград" :)
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|2.11, аллоним (?), 11:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Страдать не обязательно. Я вот, как листатель опенета, например, знаю, что некоторые генту-пациенты просто садятся перед своими мониторчиками и мерно накатывают синхронизируясь с выхлопом концпеллятора. Единственно, что пересборка мира на их Коре2Дуё, не говоря уже о Пентиумах, в таких случаях ведёт к длительному запою.
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|3.16, Аноним (16), 11:49, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>на их Коре2Дуё,
Мне в кошмарном сне не приснится ставить Генту на свой коре 2 дуо.
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|4.21, Аноним (21), 13:42, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собираешь бинарные пакеты на Ryzen, потом их устанавливаешь на Коре Дуба.
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|3.49, Bottle (?), 19:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорят, некоторые из гентушников начинают заниматься спортом во время компиляции.
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|4.50, Аноним (-), 20:03, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, я не видел на улице огромных мускулистых гигачадов.
Может в моем городе гентушников нету.
Или они на улицу не выходят))
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|2.12, Bottle (?), 11:16, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом для фиксированных релизов хотя бы успевают появиться гайды в интернете как пофиксить те или иные ошибки.
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|1.17, нитгитлистер (?), 12:09, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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чтото все свеэие релизы втыкают PipeWire. в чем его отличие от PulseAudio? обьясните простому линуксюзеру?
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|2.19, Аноним (-), 12:35, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что второе это пш-пш-пш аудио.
И работало оно хуже чем новая пип-варя.
В общем такие дела.
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|2.28, Zenitur (ok), 14:34, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это объединение PulseAudio и Gstreamer. Заоно abi сломали, чтобы внедрить те изменения, которые уже давно накопились, но применить было нельзя без слома ABI.
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|2.41, Прохожий (??), 18:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто первый раз.)
Вся суть пингвинa заключается в отсутствии нормального подхода к построению архитектуры оси и её компонентов и в бесконечном переизобретении велосипедов. (а также переписывании имеющихся)
Чтобы была ясна разница в подходах пингвинa и _нормальных_ осей:
в пингвине выкинули oss,изобретя ему на замену alsa,затем скотчем примотали pulseaudio, а теперь и pipeware (в этот раз, похоже даже что-то более-менее рабочее вышло) - за это время во FreeBSD используется и допиливается oss, что
а) экономит скромный бюджет фоундейшн, позволяя более рационально распределять доступные ресурсы и
б) не заставляет своих пользователей периодически плеваться из-за введения по умолчанию нового, еле работающего велосипеда на замену старого обкатанного.
Хотя, если корпораты заваливают фоундейшн финансами и заставляют делать (либо пишут сами, как красношапка, а затем продавливают введение повсеместно, как это и происходило и с пшшаудио и с поттерД и с вяленым и с гомощелью...) именно так, как в пингвине делают, то что ты тут попишешь... Пингвин давно (если вообще когда то был) не про свободку, а про финансы и тот, кто девушку кормит (надеюсь,не осталось уже тех, кто верит в то, что мифическое сообщество разрабатывает это семейство ос, а не несколько корпораций), тот её и танцует.
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|3.44, Аноним (44), 19:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если во фре ресурсы распределяются лучше, что ж с результатом то как-то не очень?
25 лет назад была в РФ популярней линкуса...
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|3.55, Аноним (-), 20:44, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя, если корпораты заваливают фоундейшн финансами и заставляют делать
Там ходят слухи что фря собрала кучу донатов (больше ляма)
Как бы корпы и их не купили, а то тебе на винду придется мигрировать)
> Пингвин ... не про свободку, а про финансы и тот, кто девушку кормит (надеюсь,не осталось уже тех, кто верит в то, что мифическое сообщество разрабатывает это семейство ос, а не несколько корпораций), тот её и танцует.
А может это логично?
Ну что без ресурсов (деньги, время, знания) что-то стоящее сделать очень сложно?
А то что сообщество приучилось считать opensource - просто бесплатным, то надо сказать спасибо всяки столлманам, фсф, оси и прочим "я буду получать гранты, а немамонты пусть код пишут".
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|2.52, ИмяХ (ok), 20:37, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пульса в кои то веки наконец начала нормально и стабильно работать. А это скучно, поэтому и придумали что-то новое, чтобы программистишкам было чем заняться.
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|2.30, Аноним (29), 14:38, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не,такой бы бесплатно не раздавали. Там денюжку требуют за безопасную безопасность.
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|1.46, Аноним (46), 19:27, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся суть разницы подхода к архитектуре между проприетарщиной и опенсурцем: 1) Проприетарщина - 100500 модулей, которые можно ставить или не ставить 2) Опенсурц - скомпилим все в одну кучу, зато проще и быстрее будет грузится. Так вот. Без перекомпиляции под свою железку все это не имеет смысла. Гента и готовые бинарники - это какой дебилизм. Чем тогда эта штука будет отличаться от любого другого 100500го дистра лялиха?
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|3.51, Аноним (51), 20:27, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собираешь железки по помойкам. Ставишь на это помойное ведро какой-нить трое в каное и трескель. И если попал пальцем в небо, то есть, вопреки всякому здравому смыслу оно завелось, то проприетарщину можно не ставить.
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