Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2401

2.19 , Аноним ( - ), 12:35, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что второе это пш-пш-пш аудио.

И работало оно хуже чем новая пип-варя.

В общем такие дела.

2.28 , Zenitur ( ok ), 14:34, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это объединение PulseAudio и Gstreamer. Заоно abi сломали, чтобы внедрить те изменения, которые уже давно накопились, но применить было нельзя без слома ABI.

2.41 , Прохожий ( ?? ), 18:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как будто первый раз.)

Вся суть пингвинa заключается в отсутствии нормального подхода к построению архитектуры оси и её компонентов и в бесконечном переизобретении велосипедов. (а также переписывании имеющихся)

Чтобы была ясна разница в подходах пингвинa и _нормальных_ осей:

в пингвине выкинули oss,изобретя ему на замену alsa,затем скотчем примотали pulseaudio, а теперь и pipeware (в этот раз, похоже даже что-то более-менее рабочее вышло) - за это время во FreeBSD используется и допиливается oss, что

а) экономит скромный бюджет фоундейшн, позволяя более рационально распределять доступные ресурсы и

б) не заставляет своих пользователей периодически плеваться из-за введения по умолчанию нового, еле работающего велосипеда на замену старого обкатанного.

Хотя, если корпораты заваливают фоундейшн финансами и заставляют делать (либо пишут сами, как красношапка, а затем продавливают введение повсеместно, как это и происходило и с пшшаудио и с поттерД и с вяленым и с гомощелью...) именно так, как в пингвине делают, то что ты тут попишешь... Пингвин давно (если вообще когда то был) не про свободку, а про финансы и тот, кто девушку кормит (надеюсь,не осталось уже тех, кто верит в то, что мифическое сообщество разрабатывает это семейство ос, а не несколько корпораций), тот её и танцует.

3.44 , Аноним ( 44 ), 19:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – если во фре ресурсы распределяются лучше, что ж с результатом то как-то не очень?

25 лет назад была в РФ популярней линкуса...

3.55 , Аноним ( - ), 20:44, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя, если корпораты заваливают фоундейшн финансами и заставляют делать Там ходят слухи что фря собрала кучу донатов (больше ляма)

Как бы корпы и их не купили, а то тебе на винду придется мигрировать) > Пингвин ... не про свободку, а про финансы и тот, кто девушку кормит (надеюсь,не осталось уже тех, кто верит в то, что мифическое сообщество разрабатывает это семейство ос, а не несколько корпораций), тот её и танцует. А может это логично?

Ну что без ресурсов (деньги, время, знания) что-то стоящее сделать очень сложно?

А то что сообщество приучилось считать opensource - просто бесплатным, то надо сказать спасибо всяки столлманам, фсф, оси и прочим "я буду получать гранты, а немамонты пусть код пишут". 2.52 , ИмяХ ( ok ), 20:37, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пульса в кои то веки наконец начала нормально и стабильно работать. А это скучно, поэтому и придумали что-то новое, чтобы программистишкам было чем заняться.

