Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.1

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|2.4, Интересующийся (??), 11:13, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Безопасного языка"? Такого нет. Есть проблемы с базовой подготовкой программиста. А если ты просто кодер выращенный на курсах, то это твои проблемы.
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|3.5, Аноним (5), 11:26, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ж вам мешало качественно
готовить программистов? Гранты забугорные? )))
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|4.11, Аноним (11), 11:47, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дедов-системщиков хватает. Сидя на своих местах и отъедут в лучший мир,а вот остальное отдано на откуп вебсеминарщикам.
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|3.8, Аноним (8), 11:31, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего же тогда элитные деды раз за разом выходят за границы буфера?
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|4.15, Аноним (15), 12:10, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего вы тут снова антимонию про выходы за границы буфера разводите? Чётко сказано, Код firewalld написан на языке Python. В Python границы массивов проверяются.
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|2.10, КО (?), 11:39, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще найти в интернете чем United Farm Workers
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|2.13, Аноним (13), 11:56, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хотя бы тем, что поддерживает зоны, а в ufw приходится городить костыли, если тебе нужны разные уровни доверия для разных мест.
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|1.18, Аноним (18), 13:08, 07/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чё как попугаи знаете же что хорошую операционку может изготовить только только griggorii , нет надо мешать и решать в пользу каких то копираитеров , для сведения его ядро 5.6.0 до сих пор самое быстрое в мире в бенчах и есть sandbox и все остальное. Писал ему в телегу говорит что готовит дистрибутив для разработчиков как раз на самом быстром ядре и версии убунту 22.04 , очень быстрая система выходит будет новый llvm , clang в придачу Угловский компилятор с gold кросс компилчтором и оставлен gcc-9 как самый стабильный на сегодня , ваша задача лишь ждать.
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