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Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.1

07.01.2024 10:20

Сформирован выпуск динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 2.1, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Ключевые изменения:

  • Добавлен сервис для использования DNS поверх протокола QUIC (DNS over QUIC, DoQ, RFC 9250).
  • Добавлена поддержка типов сообщений ICMPv6 MLD (Multicast Listener Discovery).
  • В файл конфигурации firewalld.conf добавлена опция ReloadPolicy.
  • Добавлен сервис для приёма клиентских SMTP-запросов на TCP-порту 587 (mail submission).
  • Добавлен сервис для поддержки ALVR (стриминг VR-игр с ПК на портативные устройства по Wi-Fi).
  • Добавлен сервис для поддержки протокола VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).


  1. Главная ссылка к новости (https://firewalld.org/2024/01/...)
  2. OpenNews: Доступны межсетевые экраны OpenSnitch 1.6.0 и firewalld 2.0
  3. OpenNews: Выпуск firewalld 1.0
  4. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.10
  5. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  6. OpenNews: Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60397-firewalld
Ключевые слова: firewalld
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 07/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 10:38, 07/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.16, Аноним (-), 12:21, 07/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 2.4, Интересующийся (??), 11:13, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Безопасного языка"? Такого нет. Есть проблемы с базовой подготовкой программиста. А если ты просто кодер выращенный на курсах, то это твои проблемы.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:26, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж вам мешало качественно
    готовить программистов? Гранты забугорные? )))
     
     
  • 4.7, Петрович 69 (?), 11:30, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой трёп)
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:47, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедов-системщиков хватает. Сидя на своих местах и отъедут в лучший мир,а вот остальное отдано на откуп вебсеминарщикам.
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:31, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего же тогда элитные деды раз за разом выходят за границы буфера?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:52, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое!
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:05, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дедушка старый, ему всё равно
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:10, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего вы тут снова антимонию про выходы за границы буфера разводите? Чётко сказано, Код firewalld написан на языке Python. В Python границы массивов проверяются.
     

  • 1.3, Интересующийся (??), 11:09, 07/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    libvirt поддерживает. Даже в багтрекинге отвечают сравнительно быстро и приемлемо.  Иш ты.
     
  • 1.6, Аноним (5), 11:28, 07/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше ufw ?
     
     
  • 2.10, КО (?), 11:39, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проще найти в интернете чем United Farm Workers
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:56, 07/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хотя бы тем, что поддерживает зоны, а в ufw приходится городить костыли, если тебе нужны разные уровни доверия для разных мест.
     

  • 1.9, Петрович 69 (?), 11:35, 07/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главнoе забыли - есть поддержка в OpenWrt)
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:08, 07/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё как попугаи знаете же что хорошую операционку может изготовить только только griggorii , нет надо мешать и решать в пользу каких то копираитеров , для сведения его ядро 5.6.0 до сих пор самое быстрое в мире в бенчах и есть sandbox и все остальное. Писал ему в телегу говорит что готовит дистрибутив для разработчиков как раз на самом быстром ядре и версии убунту 22.04 , очень быстрая система выходит будет новый llvm , clang в придачу Угловский компилятор с gold кросс компилчтором и оставлен gcc-9 как самый стабильный на сегодня , ваша задача лишь ждать.
     

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