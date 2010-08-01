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Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.10

11.10.2023 10:10

Опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.10, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости - iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nftables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов.

В новой версии:

  • В утилиту xtables-translate добавлена поддержка правил insert, в которых указан номер индекса (преобразуются в ntf-правила 'insert rule ... index N').
  • В ebtables-nft добавлена поддержка таблиц broute (bridge route).
  • В отладочном выводе утилиты nft-variants, включаемом при указании опции "-v" несколько раз, обеспечен показ имеющихся set-наборов.
  • Добавлена поддержка имён "mld-listener-query", "mld-listener-report" и "mld-listener-done" для обращения к сообщениям ICMPv6 с типами 130, 131 и 132.
  • Обеспечен корректный разбор выражений "meta mark" и их преобразование в правила "-j MARK", что может потребоваться для смешивания nftables и iptables-nft в одной таблице.
  • Устранены накопившиеся ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.8
  3. OpenNews: Уязвимость в nftables, позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.9
  5. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  6. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59905-iptables
Ключевые слова: iptables
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.5, Аноним (5), 11:55, 11/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов.

    Пользуясь моментом, хочу спросить - где-нибудь есть нормальная документация по синтаксису nftables? man nft весьма отрывочный, а официальная wiki - просто сборник примеров рабочего синтаксиса, никак не объясняющий принципы его построения (типа "мы запустили fuzzing, и вот эти строки nft схавало как корректные").

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:19, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > man nft весьма отрывочный, а официальная wiki - просто сборник примеров рабочего синтаксиса, никак не объясняющий принципы его построения (типа "мы запустили fuzzing, и вот эти строки nft схавало как корректные").

    У меня такое же ощущение про многие нынешние проекты.
    Спасибо за формулировку.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:49, 11/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    С детства пугал ужасный синтаксис iptables. А nft ништяк, декларативно, симпатично, продуманно. Одно из гениальнейших изобретений человечества.
     

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