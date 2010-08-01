Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.10

Опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.10, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости - iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nftables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов. В новой версии: В утилиту xtables-translate добавлена поддержка правил insert, в которых указан номер индекса (преобразуются в ntf-правила 'insert rule ... index N').

В ebtables-nft добавлена поддержка таблиц broute (bridge route).

В отладочном выводе утилиты nft-variants, включаемом при указании опции "-v" несколько раз, обеспечен показ имеющихся set-наборов.

Добавлена поддержка имён "mld-listener-query", "mld-listener-report" и "mld-listener-done" для обращения к сообщениям ICMPv6 с типами 130, 131 и 132.

Обеспечен корректный разбор выражений "meta mark" и их преобразование в правила "-j MARK", что может потребоваться для смешивания nftables и iptables-nft в одной таблице.

Устранены накопившиеся ошибки.



