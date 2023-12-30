Выпуск GNU inetutils 2.5 с устранением уязвимости в suid-приложениях

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|1.2, Аноним (2), 10:02, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По-моему, такая же петрушка с unshare. Не помню, почему не работало, но в итоге всё запускалось без изоляции.
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|1.3, Tron is Whistling (?), 11:06, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Плин, ну как так-то. Я даже в своём совсем уж вспомогательном хламе на пыхе результат setuid/setgid проверяю обязательно...
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|3.6, Аноним (6), 11:25, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты даже на пыхе проверяешь, а ылитка из лучших погромистов-системщиков - нет.
Так и живем...
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|4.24, нах. (?), 13:13, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что проверялка правильно проверила - уверен, наверняка - не проверяет!
шах и мат белкам-истеричкам! (особенно свитчащим uid из под php)
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|5.40, Tron is Whistling (?), 14:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверялку для проверялки городить не стал - иначе придется потому проверялку для проверялки проверялки делать, и не только. Отдашь это потом на рефакторинг и декомпозицию - так они вообще в рекурсию уйдут.
А в чём проблема свитчить uid из-под php? :)
Даже больше огорчу - я там ещё и форкаюсь.
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|6.44, нах. (?), 15:02, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в чём проблема свитчить uid из-под php? :)
действительно...
эх, а казался ведь грамотным
Ну уровень опеннета - он теперь весь такой.
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|3.23, нах. (?), 13:12, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну чем бы конечно дитя не тешилось. Я даже могу нафантазировать такую уникальную конфигуру где это теоретически было бы возможно. Но не хочу тратить время на этих убогих.
В целом я бы максимум проверил отсутствие ошибки - да и то скорее по привычке что раз что-то возвращается то надо бы проверять.
Потому что если у тебя в системе умудряется не сработать или сработать как-то не так setuid - тут уже проверяй не проверяй - надо на ней поставить крест и кол осиновый заколотить в могилку, а не rlogin чинить.
В общем - очередной маразм от белок-истеричек.
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|4.36, Tron is Whistling (?), 14:34, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, оно просто реально критичное. Если оно правильно не встанет, даже вот так вот тупо - то часть дерева отправится в процессе в свободный доступ...
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|5.45, нах. (?), 15:05, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если оно правильно не встанет
то у тебя в системе уже й..ный п-ц творится. И если бы это не был код на пехепе- еще можно было б о чем-то думать, ну я не знаю, правда, о чем - kernel panic как-нибудь синициировать, а тут уже думать вообще не о чем.
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|2.7, Аноним (7), 11:25, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Писали деды. В то время не было принято ошибки проверять, это философия UNIX - "Worse is Better", простота важнее, чем корректное поведение.
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|4.11, Аноним (11), 11:56, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в дедовстве, а в том, что гну писалось не самыми умными студентами буквально за еду. А поддерживать, конечно, это никто не хочет.
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|5.13, Аноним (7), 12:06, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>гну
> * Copyright (c) 1985, 1993
> * The Regents of the University of California. All rights reserved.
> *
> * This code is derived from software contributed to Berkeley by
> * Rick Adams.
Это писалось элитой из BSD.
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|2.15, Аноним (2), 12:44, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверять? У тебя тоже такого кода напихано?
if(-1==(rlen=read(fd,buf,bufsiz-1))){perror("can't read");_exit(EXIT_FAILURE);}
else { buf[bufsiz-1]='\0'; buf[rlen]='\0'; }
И такого?
char varbuf[16];
char *varbufp=varbuf;
unsigned char vari=0;
for(char *bufp=*buf;*bufp!='\0';bufp++) {
if (*bufp==' '||*bufp=='\n') {
if (varbufp==varbuf) continue;
else {
*varbufp='\0';
var[vari++]=atoi(varbuf);
varbufp=varbuf;
continue;
}
}
}
*varbufp++=*bufp;
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|1.5, Аноним (5), 11:24, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередное напоминание, что гну - это куча кривого, неподдерживаемого, а иногда и просто украденного и заброшенного кода.
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|3.32, Аноним (46), 14:26, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не зря добавил про "украденный и заброшенный". Напоминаю, что традиции красть чужой труд и перебивать цопирайты идут от батьки-бородатьки, стыревшего емакс у Гослинга.
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|4.47, Аноним (47), 16:02, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, а я добавлю, что Гослинг сам предоставил неограниченные права на свой код. И в первых версиях GNU Emacs была использована лишь некоторая часть из того кода, которая в скором времени была полностью переписана.
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|5.48, Аноним (48), 16:17, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это полная брехня, не вводи людей в заблуждение. Есть показания самого Гослинга и группы людей, которые открывали и сравнивали код. Там "не некоторая часть", а _построчно весь_ код с перебитым копирайтом. Буквально. Судиться с ним не стали только потому, что в целом Гослингу было пофиг и общаться со странным челом просто никто не хотел. Всё очень просто.
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|6.49, Аноним (47), 16:54, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А по-моему, это вы вводите людей в заблуждение. Конечно Гослинг не хотел судиться со Столманом, судиться хотели UniPress, которым Гослинг полностью передал права на свой продукт в 1983 году. И поэтому уже в 1985 году весь код, взятый из гослинг емакса, был из гну емакса удалён. Если кому интересно, вот репка с сорцами старых версий гну емакса и гослинг емакса:
https://github.com/larsbrinkhoff/emacs-history
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|7.52, Аноним (5), 17:16, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читай первоисточники, а не спекуляции самих гнутых: https://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2019/10/102781080-05
Финт ушами не пройдёт, не было кода, "взятого из гослинг емакса". Был гослинг емакс, который Столлман выдавал за свой. Если тебе хочется заниматься подменой понятий "не спëр, а позаимствовал и не 100%, а 99%" - продолжай. Вот только люди всё видят. Это называется спëр и выдал за свой. Столлман написал 0 строчек кода в изначальной версии гну емакс.
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|9.64, Аноним (5), 17:47, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Мог и украл Эту версию начали распространять IBM и DEC, из-за чего Unipress под... текст свёрнут, показать
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|4.50, fyjy (?), 16:56, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, напомнило не столь давнюю историю (2007)
undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070829001634
где ГНУ тик? просто удалил все тексты BSD лицензии и сказал "с этого момента код под gpl"
А потом еще в комментах огрызался.
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|5.53, Аноним (53), 17:18, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну поменять лицензию на GPL он конечно имел право, хотя тесксты bsd лицензии при этом тоже нужно было оставить
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|6.63, Аноним (53), 17:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, просто человек, который знает как работают лицензии. Если бы ты внимательно ознакомился с ссылкой выше, то увидел бы что оригинальный код вообще предпологает двойное лицензирование bsd/gpl2. Так что да, выкладывать код под GPL можно, но при этом нужно было приложить ещё и оригинальный bsd-текст со всеми копирайтами
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|7.65, Аноним (5), 17:51, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это и есть самое важное, лол. Как же вы, гнутики, любите понятия подменять. Взять чужое и вырвать из него авторство - это называется спереть и выдать за своё. Ну самим то не противно?)
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|8.67, Аноним (53), 18:15, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Воу, такое чуство, что у тебя лично ко мне притензии есть Если некоторые люди и... текст свёрнут, показать
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|9.68, Аноним (-), 18:26, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ого, так им еще и благодарным надо быть, что авторство не затерли Не, к тебе л... текст свёрнут, показать
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|3.34, Аноним (46), 14:28, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уровень качества ниже, уровень поддержки ниже. Не надо релятивизм "не всё так однозначно" включать. Все всё видят.
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|4.62, Аноним (19), 17:43, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А прям такой искперд качества, что твоё личное заключение решающее.
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|3.55, Sw00p aka Jerom (?), 17:26, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да дело тут даже не в ошибках, тут в архитектуре проблема. Зачем строить программные системы по аналогии с реальными жизненными системами? Если в жизни существует "царь-бог", зачем он должен существовать в программных системах, всякие root-ы и прочая ересь, с разницей лишь в том, что тут можно времменно побыть "царем-богом", хотя можно и захватить эту власть :)?
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|2.43, Аноним (43), 15:01, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> БезопасТный сам проверит, проверяются ли возвращаемые значения? ;)
Ну ты бы хоть доку разок открыл, что ли ...
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|3.57, Аноним (19), 17:28, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Лучше спрошу у испердов БезопасТного. Их на данном ресурсе много тусуется.
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|4.66, Аноним (43), 17:57, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем? Лучше пу кну просто в лужу и вообще, "троллинг" глупостью и ламеризмом - на данном ресурсе давняя традиция.
Ясно-понятно.
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|1.28, Аноним (28), 13:58, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему для их использования нужен рут, а не привилегия? Почему в линуксе нет механизма привилегий по типу Андроида?
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|3.31, Аноним (31), 14:22, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причём тут "заимствован"? Для сетевых операций CAP_NET_ADMIN вместо гранулярного разрешения отдельно на конкретный порт, отдельно на пинги, отдельно на различные netlink-операции.
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|4.35, Аноним (46), 14:29, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да потому что код спëрли во времена царя гороха, неужели не понятно? Поддерживать его сил у гнутых нет.
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|2.60, нах. (?), 17:37, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что если начать на каждый отправляемый пакет проверять "а можно ли этому приложению" - эффективность такого ведра будет чудовищно низкой.
ведроиду оно по барабану, поскольку его приложения и так эффективностью не блещут, и работают поверх прослойки, которая на уровне высокоуровневого (а не ядерного) апи может позволить себе проверять каждый чих.
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|2.61, Аноним (19), 17:38, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Linux Capabilities
man capabilities
"Starting with Linux 2.2, Linux divides the privileges
traditionally associated with superuser into distinct units,
known as capabilities, which can be independently enabled and
disabled. Capabilities are a per-thread attribute."
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|1.33, Аноним (33), 14:26, 30/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще функции setuid и сотоварищи из стандартной библиотеки реализованы неправильно. Они должны сами паниковать при неудаче - потому что типичный use case - это паниковать при неудаче. Кто хочет сам обработать ошибку - тот знает, что делает, может сам реализовать обёртку для сискола.
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|2.41, Tron is Whistling (?), 14:48, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще функции setuid и сотоварищи из стандартной библиотеки реализованы неправильно. Они должны сами паниковать при неудаче - потому что типичный use case - это паниковать при неудаче. Кто хочет сам обработать ошибку - тот тихо паникует в углу своей комнаты самостоятельно.
Fixed.
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|3.51, sig11 (ok), 17:03, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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gcc -DNDEBUG для пущего быстродействия
И все ваши assert() идут в /dev/null
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|2.58, нах. (?), 17:33, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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типичный - никакой неудачи просто быть не может. В обычной системе. (ну или будет правда panic)
В необычной - сисколов там не один, и действительно что-то может где-то пойти не так.
Т.е. это редкий случай какой-нибудь интеграции с AD или NIS не к ночи будь помянут (когда оно пошло за дополнительными группами или что там еще может потребоваться при uid switch и где-то по дороге забуксовало).
Но опять же очень странно если оно при этом вообще не поменяет uid.
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