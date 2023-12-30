Выпуск GNU inetutils 2.5 с устранением уязвимости в suid-приложениях

2.9 , Аноним ( - ), 11:46, 30/12/2023 Скрыто ботом-модератором +3 + / – 2.25 , Аноним ( 25 ), 13:17, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Этот код из BSD, т.ч. мимо.

3.32 , Аноним ( 46 ), 14:26, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я не зря добавил про "украденный и заброшенный". Напоминаю, что традиции красть чужой труд и перебивать цопирайты идут от батьки-бородатьки, стыревшего емакс у Гослинга.

4.47 , Аноним ( 47 ), 16:02, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ага, а я добавлю, что Гослинг сам предоставил неограниченные права на свой код. И в первых версиях GNU Emacs была использована лишь некоторая часть из того кода, которая в скором времени была полностью переписана.

5.48 , Аноним ( 48 ), 16:17, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это полная брехня, не вводи людей в заблуждение. Есть показания самого Гослинга и группы людей, которые открывали и сравнивали код. Там "не некоторая часть", а _построчно весь_ код с перебитым копирайтом. Буквально. Судиться с ним не стали только потому, что в целом Гослингу было пофиг и общаться со странным челом просто никто не хотел. Всё очень просто.

6.49 , Аноним ( 47 ), 16:54, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А по-моему, это вы вводите людей в заблуждение. Конечно Гослинг не хотел судиться со Столманом, судиться хотели UniPress, которым Гослинг полностью передал права на свой продукт в 1983 году. И поэтому уже в 1985 году весь код, взятый из гослинг емакса, был из гну емакса удалён. Если кому интересно, вот репка с сорцами старых версий гну емакса и гослинг емакса:

https://github.com/larsbrinkhoff/emacs-history

7.52 , Аноним ( 5 ), 17:16, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Читай первоисточники, а не спекуляции самих гнутых: https://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2019/10/102781080-05 Финт ушами не пройдёт, не было кода, "взятого из гослинг емакса". Был гослинг емакс, который Столлман выдавал за свой. Если тебе хочется заниматься подменой понятий "не спëр, а позаимствовал и не 100%, а 99%" - продолжай. Вот только люди всё видят. Это называется спëр и выдал за свой. Столлман написал 0 строчек кода в изначальной версии гну емакс.

8.59 , Аноним ( 47 ), 17:36, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С удовольствием почитаю Хотя первоисточником я бы это не назвал На 100 украс... 9.64 , Аноним ( 5 ), 17:47, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Мог и украл Эту версию начали распространять IBM и DEC, из-за чего Unipress под... 4.50 , fyjy ( ? ), 16:56, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, напомнило не столь давнюю историю (2007)

undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070829001634

где ГНУ тик? просто удалил все тексты BSD лицензии и сказал "с этого момента код под gpl"

А потом еще в комментах огрызался.

5.53 , Аноним ( 53 ), 17:18, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну поменять лицензию на GPL он конечно имел право, хотя тесксты bsd лицензии при этом тоже нужно было оставить

5.54 , Аноним ( 5 ), 17:23, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стопудов фанбой бородатого воришки)

6.63 , Аноним ( 53 ), 17:45, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, просто человек, который знает как работают лицензии. Если бы ты внимательно ознакомился с ссылкой выше, то увидел бы что оригинальный код вообще предпологает двойное лицензирование bsd/gpl2. Так что да, выкладывать код под GPL можно, но при этом нужно было приложить ещё и оригинальный bsd-текст со всеми копирайтами

7.65 , Аноним ( 5 ), 17:51, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это и есть самое важное, лол. Как же вы, гнутики, любите понятия подменять. Взять чужое и вырвать из него авторство - это называется спереть и выдать за своё. Ну самим то не противно?)

8.67 , Аноним ( 53 ), 18:15, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Воу, такое чуство, что у тебя лично ко мне притензии есть Если некоторые люди и... 9.68 , Аноним ( - ), 18:26, 30/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ого, так им еще и благодарным надо быть, что авторство не затерли Не, к тебе л...