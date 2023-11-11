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Опубликован документальный фильм про разработку подсистемы ядра eBPF

11.11.2023 00:04

Студия Speakeasy Productions сняла и опубликовала в открытом доступе документальный фильм "eBPF: Unlocking the Kernel", рассказывающий историю создания подсистемы eBPF в ядре Linux. eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода c JIT, дающий возможность через загружаемые из пространства пользователя обработчики на лету менять поведение системы без необходимости изменения кода ядра, что позволяет добавлять эффективные обработчики без усложнения самой системы. Среди прочего на базе eBPF можно создавать обработчики сетевых операций, управлять пропускной способностью, контролировать доступ, отслеживать работу систем и выполнять трассировку.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.businesswire.com/n...)
  2. OpenNews: Создана организация eBPF Foundation
  3. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  4. OpenNews: Ещё одна уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая повысить свои привилегии
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  6. OpenNews: BumbleBee - инструментарий для упрощения создания и распространения eBPF-программ
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: английский / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60089-ebpf
Ключевые слова: ebpf, kernel
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:11, 11/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо, что во время выступлений не подписано, кто есть кто. Могли бы как обычно в документальных фильмах делают, выводить пояснение с именем и ролью интервьюируемого. А так только Алексея Старовойтова и Томаса Граффа узнал, по акценту :-)
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:12, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    >eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода c JIT

    Чего мелочиться, сразу интерпретатор JavaScript, Java или .Net встроить не могли?

     
  • 1.3, Аноним (3), 00:15, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то настолько занят имитацией бурной разработки ядра, что ему время осталось и был интерес ещё и в фильме сниматься.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:32, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Руусскоя языка сложная. Не роднiя, дя?
     

  • 1.4, Нах. (?), 00:29, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Где фильм про то как я чешу свои яйца или где Шигорин сосёт у негра?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 00:34, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя, @#!&, только бы в документалках снимать. Про шизофреников.
     
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