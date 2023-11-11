Опубликован документальный фильм про разработку подсистемы ядра eBPF

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:11, 11/11/2023 [ответить] –1 + / – Плохо, что во время выступлений не подписано, кто есть кто. Могли бы как обычно в документальных фильмах делают, выводить пояснение с именем и ролью интервьюируемого. А так только Алексея Старовойтова и Томаса Граффа узнал, по акценту :-)

1.2 , Аноним ( 2 ), 00:12, 11/11/2023 [ответить] +1 + / – >eBPF предоставляет встроенный в ядро интерпретатор байткода c JIT Чего мелочиться, сразу интерпретатор JavaScript, Java или .Net встроить не могли?

1.3 , Аноним ( 3 ), 00:15, 11/11/2023 [ответить] +1 + / – Кто-то настолько занят имитацией бурной разработки ядра, что ему время осталось и был интерес ещё и в фильме сниматься.

2.5 , Аноним ( 5 ), 00:32, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Руусскоя языка сложная. Не роднiя, дя?



1.4 , Нах. ( ? ), 00:29, 11/11/2023 [ответить] + / – Где фильм про то как я чешу свои яйца или где Шигорин сосёт у негра?

2.6 , Аноним ( 5 ), 00:34, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя, @#!&, только бы в документалках снимать. Про шизофреников.

