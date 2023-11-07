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Релиз библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0

07.11.2023 09:20

Опубликован релиз C/C++ библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0, которую можно использовать для создания просмотрщиков изображений, загрузки изображений в память, загрузки ресурсов при разработке игр и т.п. Библиотека продолжает развитие декодировщиков форматов изображений ksquirrel-libs из программы KSquirrel, которые были переписаны с С++ на язык С. Программа KSquirrel существует с 2003 года (сегодня проекту исполнилось ровно 20 лет), но разработка просмотрщика была прекращена в 2008 году вместе с KDE3. Код SAIL распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа в Windows, macOS и Linux.

Ключевые особенности:

  • Четыре уровня API. Самый неглубокий уровень погружения - junior, где возможно загрузить только один кадр с помощью двух строчек кода: 
    
    struct sail_image *image;
    SAIL_TRY(sail_load_from_file(path, &image));

    Самый глубокий уровень погружения - загрузка анимированных или многостраничных изображений из нестандартных источников (не из файла или из памяти).

  • Поддержка загрузки из файлов или из памяти.
  • Динамически подгружаемые кодеки. Возможность скомпилировать кодеки в одну библиотеку (-DSAIL_COMBINE_CODECS=ON) если динамическая загрузка по какой-то причине неудобна.
  • Код написан на C11 с биндингом на C++11.
  • Доступна в пакетных менеджерах Conan, vcpkg, brew (некоторые PR ожидают слияния).
  • Поддерживает все современные форматы изображений: JPEG, PNG, TIFF, GIF, AVIF, WEBP, JPEG XL и др.
  • Опережает по производительности почти всех своих конкурентов, таких как STB или FreeImage.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HappySeaFox...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0-pre12
  3. OpenNews: Доступна библиотека декодирования изображений SAIL
  4. OpenNews: Обновление утилит backgroundremover и rembg для удаления фона с изображений и видео
  5. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, приводящая к утечке содержимого локальных файлов
  6. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
Автор новости: Бочка Отборной Селёдки Пряного Посола
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60064-sail
Ключевые слова: sail, image
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 07/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > уровень погружения

    что за "погружения"? АПИ бывают высоко- и низкоуровневыми, без "погружений" млдь.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:44, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погружения в разработку
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень абстракции — так понятнее? Можно буферами оперировать, а можно байтики теребонькать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:47, 07/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    автор новости хорошь
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 07/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > продолжает развитие декодировщиков которые ... были переписаны с С++ на язык С
    > Код написан на C11 с биндингом на C++11.

    Святой кернел паник! Как они вообще до такого докатились О_о

     
  • 1.5, ИмяХ (ok), 10:06, 07/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Судя по графиками, нихера оно не опережает. Примерно на одном уровне. И, кстати, в графиках нету IrfanView, наверное, специально не добавили, чтобы не опозориться
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из самых быстрых в своё время был. И с поддержкой heic https://github.com/nomacs/nomacs плохо что релизов давно не было
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:21, 07/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Дима, спасибо что не бросил и продолжаешь тянуть проект, вопреки всем ненужнистам. Респект.
     
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