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Выпуск библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0-pre12

27.03.2021 09:28

Опубликовано несколько значительных обновлений библиотеки декодирования изображений SAIL, предоставляющей переписанный на С ребрендинг кодеков из давно не поддерживаемой программы просмотра изображений KSquirrel, но с наличием высокоуровневого абстрактного API и многочисленными улучшениями. Библиотека готова для использования, но всё ещё непрерывно улучшается. Бинарная и API совместимость пока не гарантируется. Демонстрация.

Особенности SAIL

  • Быстрая и простая в использовании библиотека;
  • Написана на C11 c биндингами к C++17;
  • Поддержка форматов изображений реализована динамически загружаемыми кодеками, которые можно удалять и добавлять независимо от клиентской части;
  • Чтение из файла, памяти, собственных источников;
  • Поддержка многостраничных и анимированных изображений;
  • Поддержка популярных форматов всё же делается с помощью соответствующих библиотек libjpeg, libpng, и т.д.
  • Кросс-платформенность: Linux, Windows, macOS;
  • "Прощупывание" (probing) - получение информации об изображении без декодирования пикселей;
  • Человеческие названия сущностей (никаких FIMULTIBITMAP);
  • Чтение и запись ICC профилей;
  • Отдаёт RGBA или BGRA пиксели;
  • Отдаёт исходные пиксели (например, CMYK) если поддерживаются кодеком;

Список изменений с момента прошлой публикации:

  • Значительно улучшено и упрощено API. Было: 
    
   struct sail_context *context;
   SAIL_TRY(sail_init(&context));

   struct sail_image *image;
   unsigned char *image_pixels;

   SAIL_TRY(sail_read(path, context, &image, (void **)&image_pixels));

   ...

   free(image_pixels);
   sail_destroy_image(image);

    Стало: 

    
   struct sail_image *image;
   SAIL_TRY(sail_read_file(path, &image);

   ...

   sail_destroy_image(image);
  • Добавлены форматы BMP, GIF, TIFF;
  • Доступность в VCPKG на всех платформах кроме UWP;
  • Опубликованы сравнительные тесты производительности;
  • Биндинг C++ переведён на C++17;
  • Функции выделения памяти собраны в одном месте, чтобы их было легко заменить на свои, но на данный момент это можно сделать только перекомпиляцией;
  • Пользователи теперь могут использовать CMake find_package() для подключения SAIL;
  • Добавлена возможность статической компиляции (SAIL_STATIC=ON);
  • Добавлена возможность компиляции всех кодеков в одну общую библиотеку (SAIL_COMBINE_CODECS=ON);
  • Начата работа по добавлению тестов на основе µnit;

Рекомендуемый метод установки

  • Linux - vcpkg, также доступны Debian rules
  • Windows - vcpkg
  • macOS - brew


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/smoked-herr...)
  2. OpenNews: Доступна библиотека декодирования изображений SAIL
  3. OpenNews: Facebook опубликовал Spectrum 1.0.0, библиотеку для работы с изображениями
  4. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
  5. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  6. OpenNews: Google развивает новый формат изображений WebP 2
Автор новости: Хвосторог Обыкновенный
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54842-sail
Ключевые слова: sail, image
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:54, 27/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    >SAIL, предоставляющей переписанный на С ребрендинг кодеков из давно не поддерживаемой программы просмотра изображений KSquirrel

    Сначала подумал что они его с ассемблера переписали переписали :)

     
  • 2, adolfus (ok), 12:54, 27/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ну и как ей открыть тифф с дюжиной каналов на пиксел (spp=12)?
     
     
  • 3, Аноним (3), 14:03, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сами данные как закодированы? Jpeg?
     
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