Выпуск библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0-pre12

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Опубликовано несколько значительных обновлений библиотеки декодирования изображений SAIL, предоставляющей переписанный на С ребрендинг кодеков из давно не поддерживаемой программы просмотра изображений KSquirrel, но с наличием высокоуровневого абстрактного API и многочисленными улучшениями. Библиотека готова для использования, но всё ещё непрерывно улучшается. Бинарная и API совместимость пока не гарантируется. Демонстрация.
Особенности SAIL
- Быстрая и простая в использовании библиотека;
- Написана на C11 c биндингами к C++17;
- Поддержка форматов изображений реализована динамически загружаемыми кодеками, которые можно удалять и добавлять независимо от клиентской части;
- Чтение из файла, памяти, собственных источников;
- Поддержка многостраничных и анимированных изображений;
- Поддержка популярных форматов всё же делается с помощью соответствующих библиотек libjpeg, libpng, и т.д.
- Кросс-платформенность: Linux, Windows, macOS;
- "Прощупывание" (probing) - получение информации об изображении без декодирования пикселей;
- Человеческие названия сущностей (никаких FIMULTIBITMAP);
- Чтение и запись ICC профилей;
- Отдаёт RGBA или BGRA пиксели;
- Отдаёт исходные пиксели (например, CMYK) если поддерживаются кодеком;
- Значительно улучшено и упрощено API.
Было:
struct sail_context *context;
SAIL_TRY(sail_init(&context));
struct sail_image *image;
unsigned char *image_pixels;
SAIL_TRY(sail_read(path, context, &image, (void **)&image_pixels));
...
free(image_pixels);
sail_destroy_image(image);
Стало:
struct sail_image *image;
SAIL_TRY(sail_read_file(path, &image);
...
sail_destroy_image(image);
- Добавлены форматы BMP, GIF, TIFF;
- Доступность в VCPKG на всех платформах кроме UWP;
- Опубликованы сравнительные тесты производительности;
- Биндинг C++ переведён на C++17;
- Функции выделения памяти собраны в одном месте, чтобы их было легко заменить на свои, но на данный момент это можно сделать только перекомпиляцией;
- Пользователи теперь могут использовать CMake find_package() для подключения SAIL;
- Добавлена возможность статической компиляции (SAIL_STATIC=ON);
- Добавлена возможность компиляции всех кодеков в одну общую библиотеку (SAIL_COMBINE_CODECS=ON);
- Начата работа по добавлению тестов на основе µnit;
Рекомендуемый метод установки
- Linux - vcpkg, также доступны Debian rules
- Windows - vcpkg
- macOS - brew