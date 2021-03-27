Выпуск библиотеки декодирования изображений SAIL 0.9.0-pre12

Опубликовано несколько значительных обновлений библиотеки декодирования изображений SAIL, предоставляющей переписанный на С ребрендинг кодеков из давно не поддерживаемой программы просмотра изображений KSquirrel, но с наличием высокоуровневого абстрактного API и многочисленными улучшениями. Библиотека готова для использования, но всё ещё непрерывно улучшается. Бинарная и API совместимость пока не гарантируется. Демонстрация. Особенности SAIL Быстрая и простая в использовании библиотека;

Написана на C11 c биндингами к C++17;

Поддержка форматов изображений реализована динамически загружаемыми кодеками, которые можно удалять и добавлять независимо от клиентской части;

Чтение из файла, памяти, собственных источников;

Поддержка многостраничных и анимированных изображений;

Поддержка популярных форматов всё же делается с помощью соответствующих библиотек libjpeg, libpng, и т.д.

Кросс-платформенность: Linux, Windows, macOS;

"Прощупывание" (probing) - получение информации об изображении без декодирования пикселей;

Человеческие названия сущностей (никаких FIMULTIBITMAP);

Чтение и запись ICC профилей;

Отдаёт RGBA или BGRA пиксели;

Отдаёт исходные пиксели (например, CMYK) если поддерживаются кодеком; Список изменений с момента прошлой публикации: Значительно улучшено и упрощено API. Было: struct sail_context *context; SAIL_TRY(sail_init(&context)); struct sail_image *image; unsigned char *image_pixels; SAIL_TRY(sail_read(path, context, &image, (void **)&image_pixels)); ... free(image_pixels); sail_destroy_image(image); Стало: struct sail_image *image; SAIL_TRY(sail_read_file(path, &image); ... sail_destroy_image(image);

Добавлены форматы BMP, GIF, TIFF;

Доступность в VCPKG на всех платформах кроме UWP;

Опубликованы сравнительные тесты производительности;

Биндинг C++ переведён на C++17;

Функции выделения памяти собраны в одном месте, чтобы их было легко заменить на свои, но на данный момент это можно сделать только перекомпиляцией;

Пользователи теперь могут использовать CMake find_package() для подключения SAIL;

Добавлена возможность статической компиляции (SAIL_STATIC=ON);

Добавлена возможность компиляции всех кодеков в одну общую библиотеку (SAIL_COMBINE_CODECS=ON);

Начата работа по добавлению тестов на основе µnit; Рекомендуемый метод установки Linux - vcpkg, также доступны Debian rules

Windows - vcpkg

macOS - brew



