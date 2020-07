Доступна библиотека декодирования изображений SAIL

Под лицензией MIT опубликована кросс-платформенная библиотека декодирования изображений SAIL. SAIL - это переписанный на С ребрендинг кодеков из давно не поддерживаемой программы просмотра изображений KSquirrel, но с наличием высокоуровнего абстрактного API и многочисленными улучшениями. Целевая аудитория: просмотрщики изображений, разработка игр, загрузка изображений в память для иных целей. Библиотека находится в стадии разработки, но уже пригодна для использования. Бинарная совместимость и совместимость исходного кода на данном этапе разработки не гарантируется. Возможности: Простая, компактная и быстрая библиотека, написанная на С без сторонних зависимостей (кроме кодеков);

Простой, понятный и в тоже время мощный API для всех нужд;

Биндинги к C++;

Форматы изображений поддерживаются динамически загружаемыми кодеками;

Чтение (и запись) изображений из файла, памяти или даже своего собственного источника данных;

Определение типа изображения по расширению файла, или по магическому числу;

Поддерживаемые на данный момент форматы: APNG (чтение, только на Windows), JPEG (чтение, запись) PNG (чтение, запись). Работа по добавлению новых форматов ведётся. KSquirrel-libs так или иначе поддерживал около 60 форматов, наиболее популярные форматы стоят в очереди первыми;

Операции чтения всегда могут выдавать пиксели в формате RGB и RGBA;

Некоторые кодеки могут выдавать пиксели в ещё большем списке форматов;

Большинство кодеков умеют выдавать также и исходные (SOURCE) пиксели. Это пригодится, например, тем, кто захочет получить полную информацию из CMYK- или YCCK-изображений;

Чтение и запись ICC профилей;

Примеры на C, Qt, SDL;

Поддерживаемые платформы: Windows (installer), macOS (brew) и Linux (Debian). Что SAIL не предоставляет: Редактирование изображений;

Функции преобразования цветовых пространств кроме тех, что дают низлежащие кодеки (libjpeg и т.д.);

Функции управления цветом (применение ICC профилей и т.д.) Простейший пример декодирования на C: struct sail_context *context; SAIL_TRY(sail_init(&context)); struct sail_image *image; unsigned char *image_pixels; SAIL_TRY(sail_read(path, context, &image, (void **)&image_pixels)); /* * Здесь обработайте полученные пиксели. * Для этого используйте image->width, image->height, image->bytes_per_line, * и image->pixel_format. */ /* Очистка */ free(image_pixels); sail_destroy_image(image); Краткое описание уровней API: Новичок: "Я просто хочу загрузить этот JPEG"

Продвинутый: "Я хочу загрузить этот анимированный GIF из памяти"

Глубоководный дайвер: "Я хочу загрузить этот анимированный GIF из памяти и иметь полный контроль над выбранными кодеками и форматом отдаваемых пикселей"

Технический дайвер: "Я хочу всё что выше, и мой собственный источник данных" Прямые конкуренты из этой же области: FreeImage

DevIL

SDL_Image

WIC

imlib2

Boost.GIL

gdk-pixbuf Отличия от других библиотек: Человеческий API с ожидаемыми сущностями - изображениями, палитрами и т.д.

Большинство кодеков умеют отдавать не только RGB/RGBA пиксели.

Большинство кодеков умеют отдавать исходные пиксели без преобразований в RGB.

Писать кодеки можно на любом языке, а также добавлять/удалять их без перекомпиляции всего проекта.

Сохранение информации об исходном изображении.

"Прощупывание" (probing) - получение информации об изображении без декодирования пиксельных данных.

Размер и скорость.