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Доступна библиотека декодирования изображений SAIL

14.07.2020 18:01

Под лицензией MIT опубликована кросс-платформенная библиотека декодирования изображений SAIL. SAIL - это переписанный на С ребрендинг кодеков из давно не поддерживаемой программы просмотра изображений KSquirrel, но с наличием высокоуровнего абстрактного API и многочисленными улучшениями. Целевая аудитория: просмотрщики изображений, разработка игр, загрузка изображений в память для иных целей. Библиотека находится в стадии разработки, но уже пригодна для использования. Бинарная совместимость и совместимость исходного кода на данном этапе разработки не гарантируется.

Возможности:

  • Простая, компактная и быстрая библиотека, написанная на С без сторонних зависимостей (кроме кодеков);
  • Простой, понятный и в тоже время мощный API для всех нужд;
  • Биндинги к C++;
  • Форматы изображений поддерживаются динамически загружаемыми кодеками;
  • Чтение (и запись) изображений из файла, памяти или даже своего собственного источника данных;
  • Определение типа изображения по расширению файла, или по магическому числу;
  • Поддерживаемые на данный момент форматы: APNG (чтение, только на Windows), JPEG (чтение, запись) PNG (чтение, запись). Работа по добавлению новых форматов ведётся. KSquirrel-libs так или иначе поддерживал около 60 форматов, наиболее популярные форматы стоят в очереди первыми;
  • Операции чтения всегда могут выдавать пиксели в формате RGB и RGBA;
  • Некоторые кодеки могут выдавать пиксели в ещё большем списке форматов;
  • Большинство кодеков умеют выдавать также и исходные (SOURCE) пиксели. Это пригодится, например, тем, кто захочет получить полную информацию из CMYK- или YCCK-изображений;
  • Чтение и запись ICC профилей;
  • Примеры на C, Qt, SDL;
  • Поддерживаемые платформы: Windows (installer), macOS (brew) и Linux (Debian).

Что SAIL не предоставляет:

  • Редактирование изображений;
  • Функции преобразования цветовых пространств кроме тех, что дают низлежащие кодеки (libjpeg и т.д.);
  • Функции управления цветом (применение ICC профилей и т.д.)

Простейший пример декодирования на C: 


   struct sail_context *context;

   SAIL_TRY(sail_init(&context));

   struct sail_image *image;
   unsigned char *image_pixels;

   SAIL_TRY(sail_read(path,
                   context,
                   &image,
                   (void **)&image_pixels));

   /*
    * Здесь обработайте полученные пиксели.
    * Для этого используйте image->width, image->height, image->bytes_per_line,
    * и image->pixel_format.
    */

   /* Очистка */
   free(image_pixels);
   sail_destroy_image(image);

Краткое описание уровней API:

  • Новичок: "Я просто хочу загрузить этот JPEG"
  • Продвинутый: "Я хочу загрузить этот анимированный GIF из памяти"
  • Глубоководный дайвер: "Я хочу загрузить этот анимированный GIF из памяти и иметь полный контроль над выбранными кодеками и форматом отдаваемых пикселей"
  • Технический дайвер: "Я хочу всё что выше, и мой собственный источник данных"

Прямые конкуренты из этой же области:

  • FreeImage
  • DevIL
  • SDL_Image
  • WIC
  • imlib2
  • Boost.GIL
  • gdk-pixbuf

Отличия от других библиотек:

  • Человеческий API с ожидаемыми сущностями - изображениями, палитрами и т.д.
  • Большинство кодеков умеют отдавать не только RGB/RGBA пиксели.
  • Большинство кодеков умеют отдавать исходные пиксели без преобразований в RGB.
  • Писать кодеки можно на любом языке, а также добавлять/удалять их без перекомпиляции всего проекта.
  • Сохранение информации об исходном изображении.
  • "Прощупывание" (probing) - получение информации об изображении без декодирования пиксельных данных.
  • Размер и скорость.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/smoked-herr...)
  2. OpenNews: Прототип интерфейса для переноса изображений из реального мира в графический редактор
  3. OpenNews: В рамках проекта Drawing развивается новый редактор изображений для Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  5. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
  6. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53354-sail
Ключевые слова: sail, image
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:26, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственная нормальная новость, от которой веет здоровым юниксом.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:59, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал, что юникс-подход здоров?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:01, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практика показала, что отход от него порождает раздутые переусложнённые решения.
     

  • 1.4, Аноним (-), 21:42, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддерживаемые на данный момент форматы: APNG (чтение, только на Windows)

    Что?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:20, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Animated PNG. SAIL (ранее - ksquirrel-libs) была одна из первых библиотек в мире поддержавших его. Поддержка на иных платформах затруднительна, т.к. требует патчить libpng.
     

  • 1.7, Crazy Alex (ok), 22:03, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Декодер изображений общего назначения в 2020-м году без поддердки цветоаых профилей - это бред сивой кобылы
     
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 22:14, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Функции управления цветом (применение ICC профилей и т.д.)

    А если чуть внимательнее читать?

    upd. Извиняюсь за наезд, я сам косоглазый, это как раз то что НЕ поддерживается )

     
  • 2.13, Аноним (13), 22:19, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, это это уже вишенка на торте, если изначально было не ясно.
     
  • 2.15, Аноним (13), 22:33, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, этим должен заниматься http://www.littlecms.com/ -- альтернатив у нас нет. Т.е. притащи в код стрёмных легаси либ, сам позаботься о корректном отображении написав кода больше чем в тех либах было, сам реализуй поддержку форматов (уже проходили с pil, но сегодня то вроде 2020 на дворе). Не похоже на включил в проект и теперь работаешь с любыми изображениями. Поспешили-с.
     
  • 2.17, Аноним (21), 23:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Декодер изображений общего назначения в 2020-м году без поддердки цветоаых профилей - это бред сивой кобылы

    Цветовые профили вынимаются и предоставляются клиентскому приложению. В задачи декодера не входит т.н. "применение" цветовых профилей. Если необходимо, приложение с помощью lcms "применит" полученный профиль.

     

  • 1.8, Иваня (?), 22:07, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как создать свой формат изображений, что почитать, посмотреть?🤔 Подскажите please🥺
     
     
  • 2.16, Сишник (?), 22:50, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.compression.ru/compression.ru/book/
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:16, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто в курсе, оно хоть чем-то лучше stb_image для загрузки PNG/JPEG/BMP? Бегло посмотрел пример C/SDL - API выглядит странноватым и избыточным, как по мне. Так же, увидел пример Qt/C++, зачем оно там, когда все уже есть в Qt? Оно умеет что-то, чего не умеет Qt?
     
     
  • 2.19, Аноним (21), 23:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >API выглядит странноватым и избыточным

    напиши почему именно, это можно обсудить.

     

  • 1.11, Аноним (13), 22:16, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jpeg, png (windows-only). Не вкатился что-то. Сегодня нужны webp, heif, и немного png -- жопегом никого не удивить. Тем более в играх жопеги совершенно не упали.

    >KSquirrel

    Выглядит как рипоф faststone image viewer. Тот немного специфичный. Он на паскале, быстрый и удобный, не пестрит багами. Жаль только не поддерживает современные форматы. Но сегодня у нас есть относительно приличный gwenview (код не очень хороший, правда), и нужды в таких стрёмных просмотрщиках нет. Алсо, gwenview что-то тормозноват, если сравнивать с тем же fsiv. Но это видимо претензия тоже к кутям, как и ограниченное число поддерживаемых форматов (libraw и ещё что-то там конечно вкорячены сбоку, грязно, но остальное от кутей зависит).

     
     
  • 2.18, Аноним (21), 23:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сегодня нужны webp, heif, и немного png -- жопегом никого не удивить. Тем более в играх жопеги совершенно не упали.

    на всё нужно время, всё есть в планах. HEIF насколько я помню покрывается патентами, и его использование без роялти невозможно.

     
     
  • 3.23, Аноним (13), 23:23, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но отсутствие tga совершенно непростительно, это основной универсальный формат. И при этом простой (в отличие от tiff и производных). Heif емнип открытый формат, это пакуемые в него данные могут быть продуктом "платного" кодека. А могут быть и роялти фри (нет такой вещи как непокрытые патентами кодеки: есть современные, есть устаревшие, и есть бесплатные для использования на определённых основаниях).
     
     
  • 4.24, Аноним (21), 23:26, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но отсутствие tga совершенно непростительно

    Согласен полностью. Последние 4 месяца я был занят больше архитектурой. После стабилизации API, которое я думаю уже близиться, я буду заниматься исключительно кодеками.

     
  • 2.22, Аноним (21), 23:22, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Жаль только не поддерживает современные форматы

    Именно современные форматы и стоят в приоритете. WEBP, AVIF, JPEG-XR, возможно BGP и FLIF.

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:30, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поделка-самоделка. Как будто мало развитых и проверенных временем библиотек такого толка.
     
     
  • 2.20, Аноним (21), 23:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строго говоря, возраст SAIL - 17 лет. Просто она переживает ребрендинг.
     

  • 1.25, Аноним (25), 23:32, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто то действительно использует сабж (вместо тех же указанных "прямых конкурентов"), или автор новости == автор проекта?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:49, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автор
     

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