Доступна библиотека декодирования изображений SAIL

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|3.6, Аноним (6), 22:01, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практика показала, что отход от него порождает раздутые переусложнённые решения.
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|1.4, Аноним (-), 21:42, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддерживаемые на данный момент форматы: APNG (чтение, только на Windows)
Что?
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|2.21, Аноним (21), 23:20, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Animated PNG. SAIL (ранее - ksquirrel-libs) была одна из первых библиотек в мире поддержавших его. Поддержка на иных платформах затруднительна, т.к. требует патчить libpng.
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|1.7, Crazy Alex (ok), 22:03, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Декодер изображений общего назначения в 2020-м году без поддердки цветоаых профилей - это бред сивой кобылы
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|2.9, НяшМяш (ok), 22:14, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Функции управления цветом (применение ICC профилей и т.д.)
А если чуть внимательнее читать?
upd. Извиняюсь за наезд, я сам косоглазый, это как раз то что НЕ поддерживается )
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|2.13, Аноним (13), 22:19, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, это это уже вишенка на торте, если изначально было не ясно.
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|2.15, Аноним (13), 22:33, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С другой стороны, этим должен заниматься http://www.littlecms.com/ -- альтернатив у нас нет. Т.е. притащи в код стрёмных легаси либ, сам позаботься о корректном отображении написав кода больше чем в тех либах было, сам реализуй поддержку форматов (уже проходили с pil, но сегодня то вроде 2020 на дворе). Не похоже на включил в проект и теперь работаешь с любыми изображениями. Поспешили-с.
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|2.17, Аноним (21), 23:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Декодер изображений общего назначения в 2020-м году без поддердки цветоаых профилей - это бред сивой кобылы
Цветовые профили вынимаются и предоставляются клиентскому приложению. В задачи декодера не входит т.н. "применение" цветовых профилей. Если необходимо, приложение с помощью lcms "применит" полученный профиль.
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|1.8, Иваня (?), 22:07, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как создать свой формат изображений, что почитать, посмотреть?🤔 Подскажите please🥺
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|1.10, Аноним (10), 22:16, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может кто в курсе, оно хоть чем-то лучше stb_image для загрузки PNG/JPEG/BMP? Бегло посмотрел пример C/SDL - API выглядит странноватым и избыточным, как по мне. Так же, увидел пример Qt/C++, зачем оно там, когда все уже есть в Qt? Оно умеет что-то, чего не умеет Qt?
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|2.19, Аноним (21), 23:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>API выглядит странноватым и избыточным
напиши почему именно, это можно обсудить.
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|1.11, Аноним (13), 22:16, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Jpeg, png (windows-only). Не вкатился что-то. Сегодня нужны webp, heif, и немного png -- жопегом никого не удивить. Тем более в играх жопеги совершенно не упали.
>KSquirrel
Выглядит как рипоф faststone image viewer. Тот немного специфичный. Он на паскале, быстрый и удобный, не пестрит багами. Жаль только не поддерживает современные форматы. Но сегодня у нас есть относительно приличный gwenview (код не очень хороший, правда), и нужды в таких стрёмных просмотрщиках нет. Алсо, gwenview что-то тормозноват, если сравнивать с тем же fsiv. Но это видимо претензия тоже к кутям, как и ограниченное число поддерживаемых форматов (libraw и ещё что-то там конечно вкорячены сбоку, грязно, но остальное от кутей зависит).
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|2.18, Аноним (21), 23:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сегодня нужны webp, heif, и немного png -- жопегом никого не удивить. Тем более в играх жопеги совершенно не упали.
на всё нужно время, всё есть в планах. HEIF насколько я помню покрывается патентами, и его использование без роялти невозможно.
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|3.23, Аноним (13), 23:23, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но отсутствие tga совершенно непростительно, это основной универсальный формат. И при этом простой (в отличие от tiff и производных). Heif емнип открытый формат, это пакуемые в него данные могут быть продуктом "платного" кодека. А могут быть и роялти фри (нет такой вещи как непокрытые патентами кодеки: есть современные, есть устаревшие, и есть бесплатные для использования на определённых основаниях).
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|4.24, Аноним (21), 23:26, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но отсутствие tga совершенно непростительно
Согласен полностью. Последние 4 месяца я был занят больше архитектурой. После стабилизации API, которое я думаю уже близиться, я буду заниматься исключительно кодеками.
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|2.22, Аноним (21), 23:22, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Жаль только не поддерживает современные форматы
Именно современные форматы и стоят в приоритете. WEBP, AVIF, JPEG-XR, возможно BGP и FLIF.
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|1.14, Аноним (14), 22:30, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поделка-самоделка. Как будто мало развитых и проверенных временем библиотек такого толка.
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|2.20, Аноним (21), 23:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Строго говоря, возраст SAIL - 17 лет. Просто она переживает ребрендинг.
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|1.25, Аноним (25), 23:32, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто то действительно использует сабж (вместо тех же указанных "прямых конкурентов"), или автор новости == автор проекта?
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