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Уязвимость в ImageMagick, приводящая к утечке содержимого локальных файлов

06.02.2023 13:59

В пакете ImageMagick, который часто используется web-разработчиками для преобразования изображений, выявлена уязвимость CVE-2022-44268, которая может привести к утечке содержимого файлов в случае преобразования при помощи ImageMagick подготовленных атакующим PNG-изображений. Уязвимость угрожает системам, которые обрабатывают внешние изображения и затем дают возможность загрузить результаты преобразования.

Уязвимость вызвана тем, что при обработке PNG-изображения ImageMagick использует содержимое параметра "profile" из блока метаданных для определения имени файла с профилем, который включается в результирующий файл. Таким образом, для атаки достаточно добавить к PNG-изображению параметр "profile" с необходимым файловым путём (например, "/etc/passwd") и при обработке подобного изображения, например, при изменении размера картинки, в выходной файл будет включено содержимое необходимого файла. Если вместо имени файла указать "-", то обработчик зависнет в ожидании ввода из стандартного потока, что можно использовать для осуществления отказа в обслуживании (CVE-2022-44267).

Обновление с исправлением уязвимости пока не выпущено, но разработчики ImageMagick рекомендовали в качестве обходного пути для блокирования утечки создать в настройках правило, ограничивающее доступ к определённым файловым путям. Например для запрета доступа по абсолютным и относительным путям в policy.xml можно добавить: 


   <policy domain="path" rights="none" pattern="/*"/>
   <policy domain="path" rights="none" pattern="../*"/>

В открытом доступе уже размещён скрипт для формирования эксплуатирующих уязвимость PNG-изображений.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.metabaseq.com/imag...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
  3. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
  4. OpenNews: В рамках проекта ImageFlow началось развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick
  5. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в пакете ImageMagick, используемом на многих сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58610-imagemagick
Ключевые слова: imagemagick
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, полуфрактал (?), 14:07, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    2. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
    3. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
    4. OpenNews: В рамках проекта ImageFlow началось развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick
    5. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
    6. OpenNews: Критическая уязвимость в пакете ImageMagick, используемом на многих сайтах

    у него есть новости кроме уязвимостей?

     
     
  • 2.12, commiethebeastie (ok), 14:25, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там очень старый и наивный кот. Так что неудивительно.
     

  • 1.2, ИмяХ (?), 14:14, 06/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.3, rshadow (ok), 14:14, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все уязвимо было всегда и будет всегда. Надо запускать в песочнице и будет счастье.
     
     
  • 2.32, Анонимусс (?), 16:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг в песочнице тоже дырень!
    Нужно просто писать без багов, а с багами писать не нужно, дело-то...
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:15, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Таким образом, для атаки достаточно добавить к PNG-изображению параметр "profile" с необходимым файловым путём (например, "/etc/passwd")…

    Доверие внешним данным. Классика.

     
     
  • 2.7, Вечно недовольный аноним (?), 14:19, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто надо верить что все люди добрые. Вы пессимист.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 15:09, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майор - добрейшей души человек.
     
  • 2.9, rshadow (ok), 14:24, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Классика еще и в том что либу пишут те, кому интересна обработка картинок. А о вебе и прочих страшных вещах вполне могут не подумать (не иметь ни опыта, ни желания).
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:18, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И о том, что либа в вебе используется вовсю, авторам никто не сказал.
     
  • 3.20, Аноним (15), 15:36, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А о вебе и прочих страшных вещах вполне могут не подумать

    А что если тем, кто занимается вебом, написать необходимый функционал, прислать коммиты и обьяснить владельцам проекта почему это нужно добавить в основную ветку?

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:21, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Помню времена, PSP-3000 взламывали PNGшками. А ведь прошло с десяток лет :)
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 15:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фичи такие фичи.
     

  • 1.13, анон (?), 14:28, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему эту уязвимость заметил васян с завода, а не многомиллиардные компании апле и адобе, которые постоянно внедряют опенсурс в свои платные проекты? Хмммм.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:12, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им надо многомиллиарды считать, а не отвлекаться на какие-то уязвимости.
     
  • 2.31, iPony129412 (?), 16:33, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где у Apple imageMagick?
     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 14:54, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > содержимое параметра "profile" из блока метаданных для определения имени файла с профилем, который включается в результирующий файл

    Что авторы формата PNG, что авторы ImageMagic - друг друга стОят.

     
  • 1.21, corvuscor (ok), 15:46, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но разработчики ImageMagick рекомендовали

    Зря они не порекомендовали не использовать ImageMagick.
    Там и так в политиках куча всего отключено. Конечно, безмерно уважаю разработчиков столь полезной открытой утилиты, но это просто срам какой-то...

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:38, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо в веб бекенде использовать такое. Для таких макак и разрабатывают ASP.NET Core + ImageSharp и подобное (где если и упадёт, то не так страшно).
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:40, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только GD, только hurtcore!
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:49, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    файл coders/jpeg.c, функция JPEGSetImageQuality, константные массивы hash и sums не объявлены как статические -- это всё, что нужно знать о програмиздах ImageMagick
     
  • 1.26, Аноним (26), 15:55, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каком место это уязвимость то? Это особенность работы с хз чем. И вообще это возможно описано в документации и просто кто-то неправильно формирует PNG-файлы.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:02, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно с какой это стати возможность получить любой файл сервера подсунув на сайте "неправильно сгенерированую" картинку считают уязвимостью...
     

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