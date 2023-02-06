Уязвимость в ImageMagick, приводящая к утечке содержимого локальных файлов

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|1.1, полуфрактал (?), 14:07, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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2. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
3. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
4. OpenNews: В рамках проекта ImageFlow началось развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick
5. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
6. OpenNews: Критическая уязвимость в пакете ImageMagick, используемом на многих сайтах
у него есть новости кроме уязвимостей?
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|1.3, rshadow (ok), 14:14, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все уязвимо было всегда и будет всегда. Надо запускать в песочнице и будет счастье.
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|2.32, Анонимусс (?), 16:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вдруг в песочнице тоже дырень!
Нужно просто писать без багов, а с багами писать не нужно, дело-то...
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|1.4, Аноним (4), 14:15, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Таким образом, для атаки достаточно добавить к PNG-изображению параметр "profile" с необходимым файловым путём (например, "/etc/passwd")…
Доверие внешним данным. Классика.
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|2.9, rshadow (ok), 14:24, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классика еще и в том что либу пишут те, кому интересна обработка картинок. А о вебе и прочих страшных вещах вполне могут не подумать (не иметь ни опыта, ни желания).
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|3.19, Аноним (19), 15:18, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И о том, что либа в вебе используется вовсю, авторам никто не сказал.
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|3.20, Аноним (15), 15:36, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А о вебе и прочих страшных вещах вполне могут не подумать
А что если тем, кто занимается вебом, написать необходимый функционал, прислать коммиты и обьяснить владельцам проекта почему это нужно добавить в основную ветку?
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|1.8, Аноним (8), 14:21, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Помню времена, PSP-3000 взламывали PNGшками. А ведь прошло с десяток лет :)
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|1.13, анон (?), 14:28, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему эту уязвимость заметил васян с завода, а не многомиллиардные компании апле и адобе, которые постоянно внедряют опенсурс в свои платные проекты? Хмммм.
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|2.29, Аноним (29), 16:12, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им надо многомиллиарды считать, а не отвлекаться на какие-то уязвимости.
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|1.14, YetAnotherOnanym (ok), 14:54, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> содержимое параметра "profile" из блока метаданных для определения имени файла с профилем, который включается в результирующий файл
Что авторы формата PNG, что авторы ImageMagic - друг друга стОят.
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|1.21, corvuscor (ok), 15:46, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>но разработчики ImageMagick рекомендовали
Зря они не порекомендовали не использовать ImageMagick.
Там и так в политиках куча всего отключено. Конечно, безмерно уважаю разработчиков столь полезной открытой утилиты, но это просто срам какой-то...
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|2.33, Аноним (33), 16:38, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо в веб бекенде использовать такое. Для таких макак и разрабатывают ASP.NET Core + ImageSharp и подобное (где если и упадёт, то не так страшно).
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|1.22, Аноним (22), 15:49, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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файл coders/jpeg.c, функция JPEGSetImageQuality, константные массивы hash и sums не объявлены как статические -- это всё, что нужно знать о програмиздах ImageMagick
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|1.26, Аноним (26), 15:55, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В каком место это уязвимость то? Это особенность работы с хз чем. И вообще это возможно описано в документации и просто кто-то неправильно формирует PNG-файлы.
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|2.35, Аноним (35), 17:02, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно с какой это стати возможность получить любой файл сервера подсунув на сайте "неправильно сгенерированую" картинку считают уязвимостью...
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