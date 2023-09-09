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Уязвимость, позволяющая обойти блокировку пакетным фильтром pf во FreeBSD

09.09.2023 07:22

Во FreeBSD выявлена уязвимость (CVE-2023-4809) в коде пакетного фильтра pf, позволяющая обойти заданные для IPv6 правила блокировки через манипуляцию с фрагментированными пакетами IPv6. Проблема проявляется при использовании pf для фильтрации трафика IPv6 при включённом режиме пересборки фрагментированных пакетов ("scrub fragment reassemble"). Атакующий может обойти правила pf, отправляя специально оформленные некорректные IPv6-пакеты, вопреки требованиям спецификации содержащие несколько расширенных заголовков с данными фрагментации.

Уязвимость вызвана ошибкой в обработчике атомарных фрагментов - расширенного типа фрагментации, при котором фрагментированную передачу образует только первый и единственный фрагмент (пакет фрагментируется с использованием только одного фрагмента). IPv6-пакеты в режиме атомарной фрагментации, в которых указывалось более одного расширенного заголовка фрагмента (Fragment Extension Header), не отбрасывались как некорректные, а обрабатывались как отдельные фрагменты. Соответственно, правила, рассчитанные на применение к итоговому пакету, пересобранному из фрагментов, не срабатывали.

Уязвимость устранена (патч) в обновлениях FreeBSD 13.2-RELEASE-p3 и 12.4-RELEASE-p5. Оригинальная реализация pf из состава OpenBSD уязвимости не подвержена, так как в 2013 году во время реализации атомарных фрагментов в код разбора заголовка в pf была добавлена проверка, блокирующая IPv6-пакеты с несколькими специфичными для фрагмента заголовками. Функция pf_walk_header6, содержащая необходимую проверку, не была перенесена во FreeBSD.

Дополнительно можно отметить исправление в беспроводном стеке FreeBSD уязвимости (CVE-2022-47522), выявленной марте и известной под кодовым именем MacStealer. Уязвимость затрагивает механизм формирования очередей для буферизации кадров перед отправкой получателям, а также недоработки в управлении контекстом защиты для помещённых в очередь кадров. Уязвимость может применяться для перехвата трафика других пользователей в обход изоляции клиентов на уровне MAC, даже если клиентам запрещено взаимодействовать друг с другом (например для атаки на пользователей корпоративных сетей, в которых пользователи отделены друг от друга или в которых используются протоколы WPA2 и WPA3 в режиме изоляции клиентов).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi
  3. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  4. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
  5. OpenNews: Во FreeBSD 13 чуть не оказалась халтурная реализация WireGuard с нарушением лицензии и уязвимостями
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая root-уязвимость в утилите ping, поставляемой во FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59731-pf
Ключевые слова: pf, fragment, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонит (?), 08:22, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ip6 почти не используется как мне думается. В любом случае его отключение никак не сказывается у меня.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:32, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это фряха почти не используется.
     
     
  • 3.7, timur.davletshin (ok), 08:59, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо называть, кто сетевой стек BSD заюзал или сам знаешь? Выходит, что он самый популярный в мире )))
     
     
  • 4.12, пох. (?), 09:10, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у них есть v6, к сожалению, и им тоже пришлось.

     
  • 2.4, Аноним (4), 08:47, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как мне думается ipv6 популярнее, чем FreeBSD
    а сколько уязвимостей еще предстоит выявить? А между прочим Linux проходит школу молодого бойца. И унего не плохо получается. Вон, на коммоде уже запустили. Универсальный солдат!
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 08:57, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выходи из анабиоза, IPv6 даже государственный Ростелеком подключил уже.
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:32, 09/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.5, kazancevss (ok), 08:50, 09/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.8, КриоМух (?), 09:00, 09/09/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, crypt (ok), 09:06, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я отказался от pf во FreeBSD сразу после тестов, когда выяснилось, что в

    1. pf во FreeBSD отстает от актуальной кодовой базы в OpenBSD и по нему просто не найти актуальной документации.

    2. ошибка pf with bridge приводит к глухому зависанию системы. лично репортил этот баг после выхода F13.

     
     
  • 2.14, пох. (?), 09:18, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто у тебя есть варианты? Не простыню же ipfw использовать.

     
     
  • 3.15, crypt (ok), 09:36, 09/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как будто у тебя есть варианты? Не простыню же ipfw использовать.

    когда объем конфига стал основным критерием качества?

    у ipfw больше возможностей. он может работать на линк-левел. кодовая база стабильнее.

    другое дело, что все файрволы во FreeBSD - говно по сравнению с линуксовыми чисто by design. все пакеты валятся в одно ведро и нет разделения на input/forward/output. отлаживать любой файрвол на фрибзд - это какой-то ад, потому что пакеты чекаются одним и тем же правилом на всех направлениях, а часть правил их еще и инжектирует повторно.:(

    да, кстати, если не приглашал еще, то неанонимам можно регаться у нас на linuxtalks.co

     

  • 1.11, Аноним (11), 09:06, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит академично.
     
  • 1.13, пох. (?), 09:16, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, кто-то может подтвердить или опровергнуть наличие очередного глюка?
    https://www.truenas.com/community/threads/unmap-failed.85345/
    https://forums.freebsd.org/threads/zfs-unmap-and-vmware-esxi-troubles.77648/
    https://forum.netgate.com/topic/167882/scsi-error-on-vm

    приборы и материалы - esxi/сфера выше 6.0 с vmfs6 по умолчанию и freebsd выше 11.1 c zfs.
    Возможно, понадобится сделать снапшот.

    Ожидаемый результат - полный лог воплей про сперва failed unmap, а потом про failed scsi command (и мертвое взвисание файловой системы через некоторое время работы в таком режиме, но можно не дожидаться).

    А то баг, похоже, так никем и не оформлен. Всем рассказывателям сказочек про незаброшенность-незаброшенность на их локалхостах конечно же пoxpeн, но может тут найдется кто-то неленивый и имеющий подходящую инфраструктуру?

     

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