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Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 7.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

21.08.2023 22:50

Представлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 7.0, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается два установочных образа: обычный (1.3 ГБ) и с наиболее свежим ядром Linux (1.3 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлён переход на использование пакетной базы Ubuntu 22.04 LTS (в прошлом выпуске применялся Ubuntu 20.04).
  • Добавлена дополнительная сборка s76 с ядром Linux 6.4 (в обычной сборке предлагается ядро 5.15.0).
  • Пользовательское окружение обновлено до выпуска Moksha 0.4.0-11 и библиотек EFL 1.26.99-3.
  • Обновлена версия Slick-greeter 1.8.1.
  • Активирован репозиторий backports с более свежими версиями программ, а также PPA-репозитории mozillateam и kelebek333 со свежими версиями Firefox и драйверов NVIDIA.
  • По умолчанию задействована тема оформления Moksha Green. Обновлены темы оформления экрана входа в систему и загрузочная заставка.
  • Предустановлен плагин для работы с архивами в файловом менеджере Thunar.
  • Для упрощения установки различных web-браузеров предложено приложение Web-browser-manager, основанное на коде Zorin OS Browser Manager.
  • Добавлен интерфейс для настройки клавиатурных комбинаций.
  • В модуле iBar реализовано меню приложений.
  • Переделан модуль вывода уведомлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bodhilinux.com/202...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 6.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
  4. OpenNews: Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.25
  6. OpenNews: Уязвимость в пользовательском окружении Enlightenment, позволяющая получить права root
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59637-bodhi
Ключевые слова: bodhi, linux, enlightenment
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:02, 21/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    cinnamon
     
     
  • 3, alexandr_0503 (ok), 23:07, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое это cinnamon, это enlightenment
     

  • 2, name (??), 23:06, 21/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Новый Enlightenment тоже прикольный, интересно, они уже обкатали вейланд, а то раньше крашило с ним.
     
     
  • 4, alexandr_0503 (ok), 23:07, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и причём давно
     
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