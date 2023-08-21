Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 7.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Представлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 7.0, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается два установочных образа: обычный (1.3 ГБ) и с наиболее свежим ядром Linux (1.3 ГБ). В новой версии: Осуществлён переход на использование пакетной базы Ubuntu 22.04 LTS (в прошлом выпуске применялся Ubuntu 20.04).

Добавлена дополнительная сборка s76 с ядром Linux 6.4 (в обычной сборке предлагается ядро 5.15.0).

Пользовательское окружение обновлено до выпуска Moksha 0.4.0-11 и библиотек EFL 1.26.99-3.

Обновлена версия Slick-greeter 1.8.1.

Активирован репозиторий backports с более свежими версиями программ, а также PPA-репозитории mozillateam и kelebek333 со свежими версиями Firefox и драйверов NVIDIA.

По умолчанию задействована тема оформления Moksha Green. Обновлены темы оформления экрана входа в систему и загрузочная заставка.

Предустановлен плагин для работы с архивами в файловом менеджере Thunar.

Для упрощения установки различных web-браузеров предложено приложение Web-browser-manager, основанное на коде Zorin OS Browser Manager.

Добавлен интерфейс для настройки клавиатурных комбинаций.

В модуле iBar реализовано меню приложений.

Переделан модуль вывода уведомлений.



