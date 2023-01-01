Выпуск дистрибутива Siduction 2023.1

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|2.7, ИмяХ (?), 12:30, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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КUbuntu 10: кеды из коробки, драйвера на все случаи жизни, компилятор, интерпретаторы, офисный пакет и другие утилиты на все случаи жизни. Размер: один CD-диск (менее 700Мб)
Siduction: ничего нет для полноценной работы, даже иксов. Размер: 1Гб
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|3.9, Аноним (9), 13:40, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ка, заведи мне свою кубунту 10 на новеньком радеоне. И с двумя 4к мониторами. И чтобы на одном мониторе я работал, а на втором крутился Ютьюб в 4к.
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|1.5, Аноним (5), 10:24, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable).
Какой смысл? Все ветки Debian существуют _только_ для формирования stable. Они являются роллингом не намеренно.
Проверьте kotlin в sid репозитории Debian и удивитесь, что там протухшая аж 1.3 версия из 2020 года. Уже давно 1.4-1.9 вышли.
Сколько ни пользуюсь Debian, натыкаюсь на такие вот заброшенные пакеты.
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|2.6, Аноним (5), 10:27, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если кратко, то я к тому, что считать sid новейшими пакетами ошибочно. Идите ставьте тот же arch или void, если хотите настоящий роллинг с новыми пакетами.
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|3.10, Аноним (9), 13:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сид есть сид, нестабильная, постоянно обновляемая ветка. Так что да, это именно ролинг релиз. И в нем новые пакеты. Так что нет, не лучше, а тоже самое.
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|5.13, Аноним (13), 14:44, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>kotlin
Что это такое вообще? Ты бы ещё спросил, где новая версия Semeru.
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|1.16, Аноним (16), 17:46, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.1 ГБ), Xfce (2.7 ГБ) и LXQt (3 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ)
Когда вижу перечисления нескольких сред рабочего стола в обном дистрибутиве понимаю что автор сам не понимает чего хочет а пытается охватить большую аудиторию. В результате вместо того чтобы сконцентрироваться на одной среде рабочего стола и попытаться довести её до болие-имения получается среднестатистический проходняк, коих тысячи.
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