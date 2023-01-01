Выпуск дистрибутива Siduction 2023.1

Состоялся релиз проекта Siduction 2023.1, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более свежей версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.1 ГБ), Xfce (2.7 ГБ) и LXQt (3 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ), поставляемая без графического окружения и предназначенная для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему. Отдельно собираются неофициальные сборки с GNOME, Cinnamon и MATE.

В новом выпуске пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable. Обновлены версии ядра Linux 6.4, системного менеджера systemd 254 и инсталлятора Calamares. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 5.27.7.1, LXQt 1.3.0 и Xfce 4.18.