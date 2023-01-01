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Выпуск дистрибутива Siduction 2023.1

18.08.2023 09:03

Состоялся релиз проекта Siduction 2023.1, развивающего десктоп-ориентированный дистрибутив Linux, построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable). Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid было использование в качестве пользовательского окружения более свежей версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE. Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.1 ГБ), Xfce (2.7 ГБ) и LXQt (3 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ), поставляемая без графического окружения и предназначенная для пользователей, которые желают сами скомпоновать свою систему. Отдельно собираются неофициальные сборки с GNOME, Cinnamon и MATE.

В новом выпуске пакетная база синхронизирована с репозиторием Debian Unstable. Обновлены версии ядра Linux 6.4, системного менеджера systemd 254 и инсталлятора Calamares. Из рабочих столов предложены KDE Plasma 5.27.7.1, LXQt 1.3.0 и Xfce 4.18.



  1. Главная ссылка к новости (https://siduction.org/2023/08/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2022.1
  3. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd
  5. OpenNews: Проект Aptosid продолжил развитие Linux-дистрибутива Sidux. Релиз Aptosid 2010-02
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59625-siduction
Ключевые слова: siduction, debian
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Тьфу! Какая-то винда на картинке.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:40, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо что ли? Хорошо!
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:47, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ето жи кеды!!1!один1!
     

  • 1.4, Аноним (2), 10:09, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    минималистическая сборка поХ ?
    ну наверное оно кому-то нужно
     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 12:30, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    КUbuntu 10: кеды из коробки, драйвера на все случаи жизни, компилятор, интерпретаторы, офисный пакет и другие утилиты на все случаи жизни. Размер: один CD-диск (менее 700Мб)
    Siduction: ничего нет для полноценной работы, даже иксов. Размер: 1Гб
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:40, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ка, заведи мне свою кубунту 10 на новеньком радеоне. И с двумя 4к мониторами. И чтобы на одном мониторе я работал, а на втором крутился Ютьюб в 4к.
     
     
  • 4.12, Самый Лучший Гусь (?), 14:23, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а одном мониторе я работал, а на втором крутился Ютьюб в 4к.

    Это не работа а какой то позор

     
     
  • 5.15, Анонимусс (?), 17:10, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разумеется, "здесь мерилом работы считают усталость"))
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:24, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > построенный на пакетной базе Debian Sid (unstable).

    Какой смысл? Все ветки Debian существуют _только_ для формирования stable. Они являются роллингом не намеренно.
    Проверьте kotlin в sid репозитории Debian и удивитесь, что там протухшая аж 1.3 версия из 2020 года. Уже давно 1.4-1.9 вышли.
    Сколько ни пользуюсь Debian, натыкаюсь на такие вот заброшенные пакеты.

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:27, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если кратко, то я к тому, что считать sid новейшими пакетами ошибочно. Идите ставьте тот же arch или void, если хотите настоящий роллинг с новыми пакетами.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 13:42, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сид есть сид, нестабильная, постоянно обновляемая ветка. Так что да, это именно ролинг релиз. И в нем новые пакеты. Так что нет, не лучше, а тоже самое.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:45, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > постоянно обновляемая ветка

    Где новая версия kotlin?

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:44, 18/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >kotlin

    Что это такое вообще? Ты бы ещё спросил, где новая версия Semeru.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:49, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриншот из старой версии.
     
  • 1.14, Аноним (14), 16:48, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как время летит - последний релиз AptoSID был 10 лет назад. Ё-маё.
     
  • 1.16, Аноним (16), 17:46, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для загрузки предлагаются сборки на основе KDE (3.1 ГБ), Xfce (2.7 ГБ) и LXQt (3 ГБ), а также минималистичная сборка "noX" (1 ГБ)

    Когда вижу перечисления нескольких сред рабочего стола в обном дистрибутиве понимаю что автор сам не понимает чего хочет а пытается охватить большую аудиторию. В результате вместо того чтобы сконцентрироваться на одной среде рабочего стола и попытаться довести её до болие-имения получается среднестатистический проходняк, коих тысячи.

     
  • 1.17, Chromium (ok), 17:51, 18/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От внушения до соблазнения одна "e": "sEduction".
     
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