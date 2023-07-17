Выпуск Savant 0.2.4, фреймворка компьютерного зрения и глубокого обучения

После месяца разработки опубликован выпуск Python-фреймворка Savant 0.2.4, упрощающего использование NVIDIA DeepStream для решения задач, связанных с машинным обучением. Фреймворк берет на себя всю сложную работу с GStreamer или FFmpeg, позволяя сосредоточиться на построении оптимизированных конвейеров вывода с помощью декларативного синтаксиса (YAML) и функций Python. Savant позволяет создавать конвейеры (pipeline), которые одинаково работают как на ускорителях в датацентре (NVIDIA Turing, Ampere, Hopper), так и на edge-устройствах (NVIDIA Jetson NX, AGX Xavier, Orin NX, AGX Orin, New Nano). С помощью Savant можно легко обрабатывать несколько видеопотоков одновременно, быстро создавать готовые к рабочим применениям конвейеры видеоаналитики, использующие NVIDIA TensorRT. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Три новых примера использования: Предсказание возраста/пола, демонстрирующее использование YoloV5-Face, работу с пользовательской атрибутивной моделью, предсказывающей возраст и пол, и аффинные преобразования в GPU на основе лицевых лэндмарок с помощью OpenCV-CUDA и Python;

Условное кодирования видео, демонстрирующие конвейер, который рисует на кадрах и кодирует видеопоток только по запросу (в примере - только при обнаружении объектов моделью); показывает, как избежать нерационального использования вычислительных ресурсов, когда кадры требуются по определённому внешнему условию;

Обработка нескольких RTSP-потоков, демонстрирующая простой конвейер, обрабатывающий два RTSP-потока; поскольку Savant сильно отличается от ожиданий пользователей в отношении динамической обработки потоков, реализован простой конвейер, обрабатывающий несколько потоков одновременно, чтобы показать, как это работает. Новые возможности Условная отрисовка и кодирование, позволяющие снизить трафик и рационально использовать ресурсы CPU/GPU;

Новый адаптер источника RTSP на базе FFmpeg, который работает гораздо лучше, чем GStreamer, когда потоки включают B-кадры;

Новый универсальный адаптер на базе FFmpeg, который может работать со всеми входными данными, поддерживаемыми FFmpeg.

При разработке внедрена практика отслеживания возможных регрессий производительности при объединении каждого тикета.

Продолжен перенос внутренних компонентов Savant с Python на Rust: реализована библиотека основной функциональности Savant-rs с тщательно тестируемым кодом; постепенно производится замена компонентов на основе Python на компоненты на основе Rust, чтобы обеспечить работу Savant без глобальной блокировки (GIL), где это возможно, и высокое качество кода.

Расширена документация: Документированы адаптеры для работы с данными; Добавлены примеры использования препроцессинга изображений; Создан раздел по настройке среды разработки в VS Code.

Выявленаа ошибка в реализации функциональности NVENC на устройствах Jetson: NVENC некорректно упорядочивает кодируемые кадры, если фактическая частота кадров в потоке не равна настроенной, что часто происходит при работе с потоками RTSP или при пропуске кадров по определённым условиям. В Savant проблема решена обходным путём через переупорядочивание кадров, когда это необходимо. Ошибка проявляется в DeepStream 6.2 и о ней отправлено уведомление компании NVIDIA, которая подтвердила наличие ошибки и исправит это в ближайшем релизе DeepStream. В следующем релизе Savant 0.2.5 планируется интегрировать больше кода на языке Rust, чтобы сделать конвейеры менее зависимыми от GIL. Также планируется предложить новые функции, связанные с динамической конфигурацией конвейера и разработкой edge, и добавить три-четыре новых примера, охватывающих базовые и расширенные функции.



