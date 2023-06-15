Вышел Savant 0.2.3, Python-фреймворк для компьютерного зрения и видеоаналитики

Опубликован новый выпуск Python-фреймворка Savant, который упрощает использование NVIDIA DeepStream для инженеров, использующих машинное обучение. Фреймворк берет на себя всю сложную работу с GStreamer, позволяя сосредоточиться на построении оптимизированных конвейеров вывода с помощью декларативного синтаксиса (YAML) и функций Python. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Savant позволяет создавать конвейеры (pipeline), которые одинаково работают как на ускорителях в датацентре (NVIDIA Turing, Ampere, Hopper), так и на edge-устройствах (NVIDIA Jetson NX, AGX Xavier, Orin NX, AGX Orin, New Nano). С помощью Savant можно легко обрабатывать несколько видеопотоков одновременно, быстро создавать надёжные, высокопроизводительные и готовые к рабочим применениям конвейеры видеоаналитики, использующие NVIDIA TensorRT.



