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MIT удалил коллекцию Tiny Images из-за выявления расистских и женоненавистнических терминов

02.07.2020 09:40

Массачусетский технологический институт удалил набор данных Tiny Images, включающий аннотированную коллекцию из 80 миллионов небольших изображений с разрешением 32x32. Набор поддерживался группой, развивающей технологии компьютерного зрения, и использовался c 2008 года различными исследователями для тренировки и проверки распознавания объектов в системах машинного обучения.

Причиной удаления стало выявление использования расистских и женоненавистнических терминов в метках, характеризующих изображённые на картинках объекты, а также наличия образов, которые воспринимались как оскорбительные. Например, присутствовали изображения половых органов с жаргонными терминами, изображения некоторых женщин характеризовались как "шлюхи", применялись недопустимые в современном обществе термины для чернокожих и азиатов.

Причиной появления недопустимых слов было использование автоматизированного процесса, использующего при классификации семантические связи из лексической базы данных английского языка WordNet, созданной в 1980-е годы в Принстонском университете. Так как вручную проверить наличие оскорбительной лексики в 80 млн мелких картинок не представляется возможным, было принято решение полностью закрыть доступ к БД. MIT также призвал других исследователей прекратить использование данной коллекции и удалить её копии. Аналогичные проблемы наблюдаются и в крупнейшей аннотированной базе изображений ImageNet, в которой также используются привязки из WordNet.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53277-ai
Ключевые слова: ai, image
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жека Воробьев (?), 10:05, 02/07/2020 [ответить]  
    		• +7 +/
    жопа есть, а слова нет
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:05, 02/07/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну теперь заживем!
     
  • 1.3, Аноним (-), 10:06, 02/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Может изначально Сет был мусорным, а теперь просто предлог нашли.
     
  • 1.4, Шлеев Денис Анатольевич (?), 10:06, 02/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Где скачать?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 02/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Означает ли это что системы компьютерного зрения натренированные на этих расистских изображениях тоже несут в себе расизм и женоненавистнечество? Нужно избавиться и от них тоже! Тренировку, впредь, производить на изображениях официально одобренных ЛГБТ и BLM сообществами.
     
     
  • 2.8, Im banana man (?), 10:13, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поверите, я все больше зарубежных статей на эту тему вижу последнее время
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:09, 02/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ненавижу я баб, ну что поделать
     
     
  • 2.7, Омноним (?), 10:11, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пел Валентин Стрыкало…
     
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