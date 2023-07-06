Online-мероприятие для интересующихся открытыми прошивками

Сегодна в 9 вечера по москвскому времени состоится седьмое международное онлайн-мероприятие «виртПиво», на котором можно будет больше узнать о мире открытых прошивок, например, адаптации CoreBoot для нового оборудования AMD, а также интересном открытом аппаратном обеспечении, таком как аппаратные ключи безопасности Nitrokey.

Первая часть мероприятия, чуть более нишевая «Dasharo User Group (DUG)» - посвящена экосистеме Dasharo, форка открытой прошивки coreboot для ПК c дополнительными возможностями (например, скоро появится возможность перепрошивки БИОСа с Flash). DUG продлится с 7 до 9 вечера по Москве - и затем плавно переходит в «виртПиво», которое начнётся примерно в 9. Прошлые мероприятия оказались весьма успешны (было множество увлекательных обсуждений и важных гостей, например, на одном мероприятии присутствовал Ричард Столлман). Для общения будут доступны аудио/видео конференция и текстовый чат.



