Online-мероприятие для интересующихся открытыми прошивками

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|3.23, Аноним (23), 18:36, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на прошлых встречах все обещались друг друга не записывать ;-) ну, чтобы чувствовать себя посвободнее... поэтому видео вряд ли будет, приходите вживую. можно и в текстовом чате без своей вэбки сидеть, если стесняетесь)
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|1.7, Аноним (5), 17:28, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>We also maintain 🧙♂️ our own forks
А не надо форки. Либо вливайте в апстрим, либо проваливайте, если сготовили такое, что в апстрим влить нельзя.
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|2.15, Аноним (23), 18:06, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаю нелюбовь к форкам, но в коребут что-нибудь смёржить - то ещё приключение: пока всем угодишь сто ревизий патчей пройдёшь, а некоторые реально нужные ништяки (например, поддержку дискретки у коребутного AMD-ноута G505S) замёржить так и не удалось, приходится пользоваться неофициальными патчами поверх официальных исходников (по сути полуфорк)
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|3.22, Аноним (22), 18:35, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть форки не удовлетворяют критериям качества корбута. Ясно.
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|4.24, Аноним (23), 18:37, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у разных людей разные взгляды на качество, к тому же когда накодил годную вещь или крутую фичу - хочется замёржить её уже сейчас, а не ждать по полгода пока все старожилы одобрят
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|3.32, Расмус Лердорф (?), 20:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно один интегратор проводил мероприятие в аналогичном формфакторе. Всем кто зарегался, накануне курьер доставил ящик пива) подозреваю конечно, что все были плюс минус из мск...
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|1.12, Дмитрий Постолов (?), 17:48, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередные клепальщики(-цы) прошивок, не наигравшиеся в свое время с Sinclair ZX Spectrum. Играться нужно было в те времена. Сегодня уже поздно.
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|3.18, Дмитрий Постолов (?), 18:14, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не буду участвовать в дальнейших дискуссиях и кормить всех вас. Своё мнение я высказал. Воспринимайте это как данность. Всего хорошего!
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|4.21, Аноним (23), 18:32, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а почему поздно-то?) безопасность нужна будет и сегодня, и завтра - а в проприетарщине зачастую дыры с бэкдорами! вот и нужно накатывать себе опенсорсные прошивки, БИОСы, OpenWRT и т.д. всюду где можно, чтобы уберечься от этих напастей
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|4.28, Аноним (28), 19:59, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обязательно держи весь мир в курсе какие дискуссиях ты собираешься участвовать. Это очень важно для нас.
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|2.20, Name123 (?), 18:31, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несмотря на то что много таких закрывающих мероприятий для играющихся..
Врем на исходе. Но оно еще есть.
А бисер у нас у всех давно закончился.
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|2.30, Аноним (28), 20:00, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередной комментатор, который порицает всех кто не лежит на диване и не смотрит телек.
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|1.29, Аноним (19), 20:00, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конференцию сделать оффлайновой, назвать КОРЕБУТ и фоткать участников так, чтобы КОР было за кадром. Веселее как-то будет.
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