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Online-мероприятие для интересующихся открытыми прошивками

06.07.2023 16:21

Сегодна в 9 вечера по москвскому времени состоится седьмое международное онлайн-мероприятие «виртПиво», на котором можно будет больше узнать о мире открытых прошивок, например, адаптации CoreBoot для нового оборудования AMD, а также интересном открытом аппаратном обеспечении, таком как аппаратные ключи безопасности Nitrokey.

Первая часть мероприятия, чуть более нишевая «Dasharo User Group (DUG)» - посвящена экосистеме Dasharo, форка открытой прошивки coreboot для ПК c дополнительными возможностями (например, скоро появится возможность перепрошивки БИОСа с Flash). DUG продлится с 7 до 9 вечера по Москве - и затем плавно переходит в «виртПиво», которое начнётся примерно в 9. Прошлые мероприятия оказались весьма успешны (было множество увлекательных обсуждений и важных гостей, например, на одном мероприятии присутствовал Ричард Столлман). Для общения будут доступны аудио/видео конференция и текстовый чат.

  1. Главная ссылка к новости (https://vpub.dasharo.com/e/7/d...)
  2. OpenNews: Опубликован порт CoreBoot для материнской платы MSI PRO Z690-A
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.20
  4. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  5. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230625
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59390-dasharo
Ключевые слова: dasharo, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 17:25, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видео на ютьюб выложите?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:49, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора бы свой PeerTube Instance поднять
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 18:36, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на прошлых встречах все обещались друг друга не записывать ;-) ну, чтобы чувствовать себя посвободнее... поэтому видео вряд ли будет, приходите вживую. можно и в текстовом чате без своей вэбки сидеть, если стесняетесь)
     

  • 1.7, Аноним (5), 17:28, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >We also maintain 🧙‍♂️ our own forks

    А не надо форки. Либо вливайте в апстрим, либо проваливайте, если сготовили такое, что в апстрим влить нельзя.

     
     
  • 2.15, Аноним (23), 18:06, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю нелюбовь к форкам, но в коребут что-нибудь смёржить - то ещё приключение: пока всем угодишь сто ревизий патчей пройдёшь, а некоторые реально нужные ништяки (например, поддержку дискретки у коребутного AMD-ноута G505S) замёржить так и не удалось, приходится пользоваться неофициальными патчами поверх официальных исходников (по сути полуфорк)
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 18:35, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть форки не удовлетворяют критериям качества корбута. Ясно.
     
     
  • 4.24, Аноним (23), 18:37, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у разных людей разные взгляды на качество, к тому же когда накодил годную вещь или крутую фичу - хочется замёржить её уже сейчас, а не ждать по полгода пока все старожилы одобрят
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:30, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пиво выдают или с собой приносить?
     
     
  • 2.14, Аноним (23), 18:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или приносить своё или смотреть на виртуальное)
     
     
  • 3.32, Расмус Лердорф (?), 20:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно один интегратор проводил мероприятие в аналогичном формфакторе. Всем кто зарегался, накануне курьер доставил ящик пива) подозреваю конечно, что все были плюс минус из мск...
     

  • 1.12, Дмитрий Постолов (?), 17:48, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередные клепальщики(-цы) прошивок, не наигравшиеся в свое время с Sinclair ZX Spectrum. Играться нужно было в те времена. Сегодня уже поздно.
     
     
  • 2.16, Ананоним (?), 18:09, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сегодня нужно только по-взрослому тра... работать?
     
     
  • 3.18, Дмитрий Постолов (?), 18:14, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не буду участвовать в дальнейших дискуссиях и кормить всех вас. Своё мнение я высказал. Воспринимайте это как данность. Всего хорошего!
     
     
  • 4.21, Аноним (23), 18:32, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а почему поздно-то?) безопасность нужна будет и сегодня, и завтра - а в проприетарщине зачастую дыры с бэкдорами! вот и нужно накатывать себе опенсорсные прошивки, БИОСы, OpenWRT и т.д. всюду где можно, чтобы уберечься от этих напастей
     
  • 4.28, Аноним (28), 19:59, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обязательно держи весь мир в курсе какие дискуссиях ты собираешься участвовать. Это очень важно для нас.
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:27, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросить забыли, с чем играться.
     
  • 2.20, Name123 (?), 18:31, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несмотря на то что много таких закрывающих мероприятий для играющихся..
    Врем на исходе. Но оно еще есть.
    А бисер у нас у всех давно закончился.

     
  • 2.30, Аноним (28), 20:00, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной комментатор, который порицает всех кто не лежит на диване и не смотрит телек.
     

  • 1.29, Аноним (19), 20:00, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конференцию сделать оффлайновой, назвать КОРЕБУТ и фоткать участников так, чтобы КОР было за кадром. Веселее как-то будет.
     

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