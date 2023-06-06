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Plane - открытая система отслеживания ошибок и управления проектами

06.06.2023 10:24

Доступен выпуск платформы Plane 0.7, предоставляющей инструменты для управления проектами, отслеживания ошибок, планирования работ, сопровождения развития продуктов, построения списка задач и координации их выполнения. Платформа, которую можно развернуть в собственной инфраструктуре и не зависеть от сторонних поставщиков, развивается в качестве отрытого аналога таким проприетарным системам, как JIRA, Linear и Height. Проект находится на стадии разработки и готовится к формированию первого стабильного выпуска. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django и распространяется под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД используется PostgreSQL, а для быстрого хранилища - Redis. Web-интерфейс написан на TypeScript с использованием библиотеки Next.js.

Plane поддерживает различные типы рабочих процессов и позволяет отдельно отслеживать поставленные задачи (ToDo), список дел (backlog), находящиеся в работе задачи и завершённые задачи. Система рассчитана на использование каскадной (waterfall) и гибкой (agile) методик разработки проектов. В каскадной модели разработка рассматривается как непрерывный поток, последовательно проходящий стадии планирование, анализа требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки. В гибкой модели разработка проекта разбивается на отдельные мелкие фракции, обеспечивающие постепенное развитие функциональности и в своей реализации проходящие типичные для разработки всего проекта стадии, такие как планирование, анализ требований, проектирование, разработка, тестирование и документирование.

Ключевые возможности Plane:

  • Отслеживание ошибок и планирование работ. Поддерживается три режима просмотра - список, виртуальная карта (Kanban) и календарь. Возможна привязка работ к определённым сотрудникам. Для редактирование используется визуальный редактор с поддержкой разметки (rich text). Возможно прикрепление файлов, добавление ссылок на другие задачи, оставление комментариев и проведение обсуждений.
  • Циклы разработки - период времени, в течение которого команда планирует завершить очередной этап разработки. Завершение цикла обычно приводит к формировании новой версии. В интерфейсе для циклов наглядно представлена информация о ходе разработки.
  • Модули - возможность дробления крупных проектов на мелкие части, разработка которых может быть привязана разным командам и координироваться по-отдельности.
  • Представления (View) - возможность фильтрации при выводе только задач и issue, имеющих значение для конкретного работника.
  • Страницы - позволяет использовать AI-помощник для быстрого создания заметок и документирования проблем и планов, разобранных в процессе обсуждений.
  • Универсальное меню, вызываемое при нажатии "Ctrl + K" и предоставляющее возможность быстрой навигации по всем проектам.
  • Интеграция с внешними сервисами, например, доставка уведомлений через Slack и синхронизация issue с GitHub.
  • Управление сотрудниками и командами. Различные уровни полномочий (владелец, администратор, участник, наблюдатель). Поддержка определения разного состояния issue для разных команд.
  • Возможность изменения темы оформления и использования тёмных режимов просмотра.



Ключевые улучшения в новой версии:

  • Добавлен раздел с аналитикой, позволяющий наглядно оценить работу каждого сотрудника, изучить прогресс реализации проекта и отследить динамику работы над задачами.
  • Поддержка отображения графика работ в форме календарной ленточной диаграммы (график Ганта).
  • Поддержка подключения собственных тем оформления, настройки стиля и цветов.
  • Переделан интерфейс Циклов разработки.
  • Расширена информация, отображаемая в календарном представлении.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  5. OpenNews: Выпуск системы управления проектами Calligra Plan 3.2
  6. OpenNews: Открыт код системы отслеживания ошибок TinyIssue
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59242-plane
Ключевые слова: plane, jira
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 06/06/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Добавлен раздел с аналитикой, позволяющий наглядно оценить работу каждого сотрудника

    это невозможно сделать простыми столбиками

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:28, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оказывается можно (см. скрины)
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:37, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя просто проблема с выстраиванием бизнес процессов если нельзя оценить работу простыми столбиками.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:37, 06/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Разработку ведут два индуса. С одной стороны вроде бы ничего, но количество эмодзи и эксайтмента зашкаливает. С другой стороны и проект технически вроде не очень сложный, может и затащат. Благословим!
     
     
  • 2.6, beck (??), 10:42, 06/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, начинание интересное, если из этого ещё и толк будет... 👍
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:47, 06/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    sPlan 7.0?
     

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