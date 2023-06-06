Plane - открытая система отслеживания ошибок и управления проектами

Доступен выпуск платформы Plane 0.7, предоставляющей инструменты для управления проектами, отслеживания ошибок, планирования работ, сопровождения развития продуктов, построения списка задач и координации их выполнения. Платформа, которую можно развернуть в собственной инфраструктуре и не зависеть от сторонних поставщиков, развивается в качестве отрытого аналога таким проприетарным системам, как JIRA, Linear и Height. Проект находится на стадии разработки и готовится к формированию первого стабильного выпуска. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Django и распространяется под лицензией Apache 2.0. В качестве СУБД используется PostgreSQL, а для быстрого хранилища - Redis. Web-интерфейс написан на TypeScript с использованием библиотеки Next.js. Plane поддерживает различные типы рабочих процессов и позволяет отдельно отслеживать поставленные задачи (ToDo), список дел (backlog), находящиеся в работе задачи и завершённые задачи. Система рассчитана на использование каскадной (waterfall) и гибкой (agile) методик разработки проектов. В каскадной модели разработка рассматривается как непрерывный поток, последовательно проходящий стадии планирование, анализа требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки. В гибкой модели разработка проекта разбивается на отдельные мелкие фракции, обеспечивающие постепенное развитие функциональности и в своей реализации проходящие типичные для разработки всего проекта стадии, такие как планирование, анализ требований, проектирование, разработка, тестирование и документирование. Ключевые возможности Plane: Отслеживание ошибок и планирование работ. Поддерживается три режима просмотра - список, виртуальная карта (Kanban) и календарь. Возможна привязка работ к определённым сотрудникам. Для редактирование используется визуальный редактор с поддержкой разметки (rich text). Возможно прикрепление файлов, добавление ссылок на другие задачи, оставление комментариев и проведение обсуждений.

Циклы разработки - период времени, в течение которого команда планирует завершить очередной этап разработки. Завершение цикла обычно приводит к формировании новой версии. В интерфейсе для циклов наглядно представлена информация о ходе разработки.

Модули - возможность дробления крупных проектов на мелкие части, разработка которых может быть привязана разным командам и координироваться по-отдельности.

Представления (View) - возможность фильтрации при выводе только задач и issue, имеющих значение для конкретного работника.

Страницы - позволяет использовать AI-помощник для быстрого создания заметок и документирования проблем и планов, разобранных в процессе обсуждений.

Универсальное меню, вызываемое при нажатии "Ctrl + K" и предоставляющее возможность быстрой навигации по всем проектам.

Интеграция с внешними сервисами, например, доставка уведомлений через Slack и синхронизация issue с GitHub.

Управление сотрудниками и командами. Различные уровни полномочий (владелец, администратор, участник, наблюдатель). Поддержка определения разного состояния issue для разных команд.

Возможность изменения темы оформления и использования тёмных режимов просмотра.





Ключевые улучшения в новой версии: Добавлен раздел с аналитикой, позволяющий наглядно оценить работу каждого сотрудника, изучить прогресс реализации проекта и отследить динамику работы над задачами.

Поддержка отображения графика работ в форме календарной ленточной диаграммы (график Ганта).

Поддержка подключения собственных тем оформления, настройки стиля и цветов.

Переделан интерфейс Циклов разработки.

Расширена информация, отображаемая в календарном представлении.



