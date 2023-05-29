Выпуск дистрибутива Nitrux 2.8.1 с пользовательскими окружениями NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.8.1, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 2.8.1: По умолчанию задействован сеанс KDE Plasma на базе протокола Wayland.

Задействовано ядро Linux 6.3.4 с патчами Liquorix (ранее предлагалось ядро 6.2).

Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.27.5, KDE Frameworks 5.106.0 и KDE Gear (KDE Applications) 23.04.1. Обновлены версии программ, включая Mesa 23.2-git и Firefox 113.0.2.

Добавлен прокси для доступа через интерфейс D-Bus к устройствам IIO (Industrial I/O), таким как различные датчики и цифро-аналоговые преобразователи.

По умолчанию обеспечена загрузка AppArmor.

В состав включён сервис DNSCrypt-Proxy, поддерживающий DNSCrypt v2, DNS-over-HTTPS, анонимизированный DNSCrypt и ODoH (Oblivious DoH).

В состав добавлены пакеты с Tor и Torsocks.

В настройках sysctl отключено формирование core-дампов.

Для хэширования паролей задействован алгоритм SHA-2 512 с 60 тысячами итераций хэширования вместо применяемого в Debian yescrypt с 5000 итераций (замена специализированного yescrypt на обычный быстрый хэш SHA-2 512 с большим числом итераций позиционируется как изменение для усложнения подбора, но это весьма сомнительное заявление). Сокращено время действия пароля и ужесточены требования к сложности пароля.

Отключены модули для ядра, связанные с неиспользуемыми протоколами, такими как dccp, rds, sctp и tipc.

Добавлена систем обнаружения атак AIDE (Advanced Intrusion Detection Environmen).

Добавлена поддержка запуска дистрибутива под управлением гипервизора Hyper-V.

Добавлены пакеты с Rsyslog, открытым Vulkan-драйвером для GPU AMD, Git LFS и xdg-desktop-portal-gnome.



