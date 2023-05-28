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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.71

28.05.2023 22:15

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.71, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии осуществлён переход со встроенной в основной сервер реализации HTTP/2 на отдельный модуль mod_h2, который можно отключить, если нет необходимости в поддержке HTTP/2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.70
  3. OpenNews: Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Представлен HTTP-сервер hinsightd, использующий Linux-подсистему io_uring
  6. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59208-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.5, Аноним (5), 23:54, 28/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Эльбрусе пойдёт? На аналоговнетном
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:10, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Говорят у вас в ципсо уже половину серверов на него перевели
     
  • 2.10, Бабка алкоголичка из совка (?), 00:25, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужОн нам энтот интОрнет. Диды ваивали без этих ваших тиктоков.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:31, 29/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Активность: 29 май 2023 - 29 май 2023

    Просто прилестно.
    Надеюсь, что ихтутнетам хотя бы мивину выдают.

     

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