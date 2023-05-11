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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.70

11.05.2023 09:25

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.70, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Основные изменения:

  • В mod_cgi ускорен запуск CGI-скриптов.
  • Обеспечена экспериментальная поддержка сборки для платформы Windows.
  • Проведена подготовка к выносу кода с реализацией HTTP/2 из основной сервера в отдельный модуль mod_h2, который можно отключить, если нет необходимости в поддержке HTTP/2. Переход со встроенной реализации на mod_h2 ожидается в одном из будущих выпусков.
  • В режиме прокси для HTTP/2 реализована возможность обработки запросов нескольких клиентов в рамках одного соединения к между сервером и прокси (mod_extforward, mod_maxminddb).
  • Прекращена сборка отдельных динамически загружаемых модулей mod_access, mod_alias, mod_evhost, mod_expire, mod_fastcgi, mod_indexfile, mod_redirect, mod_rewrite, mod_scgi, mod_setenv, mod_simple_vhost и mod_staticfile, функциональность которых встроена в основной исполняемый файл (отдельные модули не использовались на практике).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.68
  3. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Представлен HTTP-сервер hinsightd, использующий Linux-подсистему io_uring
  5. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.74
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59116-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd
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  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора переписывать раст на паскале
     
     
  • 2.8, EULA (?), 10:32, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    его разве не на бейсике пишут?
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:45, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаем
     

  • 1.2, Anonim (??), 10:01, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особенно радует встраивание в основной исполняемый файл таких "востребованных" модулей, как mod_evhost, mod_scgi, mod_simple_vhost.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:06, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже есть nginx, который можно скомпилировать с инимальным набором модулей - будет еще тоньше, чем так называемый "light"tpd.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:51, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему к nginx нету cgi
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 11:02, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не знаю, не в курсе. Вот о чем я точно в курсе, так это то, что CGI устарел и уже не нужен.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:08, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но как ты собираешься без CGI писать сайты на баше, си, ассемблере наконец?
     
     
  • 5.12, Аноним (3), 11:40, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я делаю по-другому: на си/ассемблере оформляю ограниченный HTTP-сервер, который единственное, что умеет - это апгрейдить соединение до WebSocket. Далее всё общение по нему. Перед приложухой ставлю nginx, который подавляющее большинство запросов отдает в виде статики (картинки, html, css, js), но определенный URL (URL вебсокета) передает приложению.
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну он человек здравый, и наверное не собирается писать сайты на предназначенных для этого языках. Даже PHP в тысячу раз лучше ассемблера для сайтостроения
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:13, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт на ассемблере и всём вышеперечисленном, ну кроме bash, можно сделать и на SGCI. Прослушивать несколько портов, принимать разделённые нулями переменные (то, что в CGI в environment), парсить запрос и давать ответ.
     
  • 4.15, Аноним (14), 11:47, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Nginx устарел.
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:48, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устарел, но например Network UPS Tolls (NUT) имеет веб морду на CGI. Я когда-то пытался совместить его с ngnix, помучался, плюнул и быстро все сделал на lighttpd.
     
     
  • 5.19, Аноним (3), 12:06, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nginx слишком современный для этого вашего CGI
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Обеспечена экспериментальная поддержка сборки для платформы Windows."
    Срамота же, под самую популярную ОС делают через черную дыру
     
     
  • 2.7, EULA (?), 10:31, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К сожалению, количество устройств, на которых может работать Windows в десятки раз меньше, чем количество устройств на которых нужен web-сервер.
     

  • 1.5, Джамшут (?), 10:25, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >из основной сервера

    Правильнама писати, Равшанама.

     
     
  • 2.18, Равшан (?), 11:55, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ми всио плавильна писать, твоя не понимать
     

  • 1.6, Аноним (-), 10:25, 11/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:49, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно: "... отдельные модули не использовались на практике", так их встроили в Lighttpd. Чтобы мёртвым грузом в памяти сидело, раз функциональность не использовали?
     

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