Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.70

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:51, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – почему к nginx нету cgi

3.10 , Аноним ( 3 ), 11:02, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не знаю, не в курсе. Вот о чем я точно в курсе, так это то, что CGI устарел и уже не нужен.

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:08, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но как ты собираешься без CGI писать сайты на баше, си, ассемблере наконец?

5.12 , Аноним ( 3 ), 11:40, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я делаю по-другому: на си/ассемблере оформляю ограниченный HTTP-сервер, который единственное, что умеет - это апгрейдить соединение до WebSocket. Далее всё общение по нему. Перед приложухой ставлю nginx, который подавляющее большинство запросов отдает в виде статики (картинки, html, css, js), но определенный URL (URL вебсокета) передает приложению.

5.13 , Аноним ( 13 ), 11:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну он человек здравый, и наверное не собирается писать сайты на предназначенных для этого языках. Даже PHP в тысячу раз лучше ассемблера для сайтостроения

5.20 , Аноним ( 20 ), 12:13, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сайт на ассемблере и всём вышеперечисленном, ну кроме bash, можно сделать и на SGCI. Прослушивать несколько портов, принимать разделённые нулями переменные (то, что в CGI в environment), парсить запрос и давать ответ.

4.15 , Аноним ( 14 ), 11:47, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Nginx устарел.

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:48, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Устарел, но например Network UPS Tolls (NUT) имеет веб морду на CGI. Я когда-то пытался совместить его с ngnix, помучался, плюнул и быстро все сделал на lighttpd.

5.19 , Аноним ( 3 ), 12:06, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – nginx слишком современный для этого вашего CGI

