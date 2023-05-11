Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.70

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|1.2, Anonim (??), 10:01, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Особенно радует встраивание в основной исполняемый файл таких "востребованных" модулей, как mod_evhost, mod_scgi, mod_simple_vhost.
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|1.3, Аноним (3), 10:06, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже есть nginx, который можно скомпилировать с инимальным набором модулей - будет еще тоньше, чем так называемый "light"tpd.
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|3.10, Аноним (3), 11:02, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю, не в курсе. Вот о чем я точно в курсе, так это то, что CGI устарел и уже не нужен.
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|4.11, Аноним (11), 11:08, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но как ты собираешься без CGI писать сайты на баше, си, ассемблере наконец?
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|5.12, Аноним (3), 11:40, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я делаю по-другому: на си/ассемблере оформляю ограниченный HTTP-сервер, который единственное, что умеет - это апгрейдить соединение до WebSocket. Далее всё общение по нему. Перед приложухой ставлю nginx, который подавляющее большинство запросов отдает в виде статики (картинки, html, css, js), но определенный URL (URL вебсокета) передает приложению.
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|5.13, Аноним (13), 11:41, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну он человек здравый, и наверное не собирается писать сайты на предназначенных для этого языках. Даже PHP в тысячу раз лучше ассемблера для сайтостроения
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|5.20, Аноним (20), 12:13, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сайт на ассемблере и всём вышеперечисленном, ну кроме bash, можно сделать и на SGCI. Прослушивать несколько портов, принимать разделённые нулями переменные (то, что в CGI в environment), парсить запрос и давать ответ.
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|4.16, Аноним (16), 11:48, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Устарел, но например Network UPS Tolls (NUT) имеет веб морду на CGI. Я когда-то пытался совместить его с ngnix, помучался, плюнул и быстро все сделал на lighttpd.
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|1.4, Аноним (4), 10:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Обеспечена экспериментальная поддержка сборки для платформы Windows."
Срамота же, под самую популярную ОС делают через черную дыру
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|2.7, EULA (?), 10:31, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, количество устройств, на которых может работать Windows в десятки раз меньше, чем количество устройств на которых нужен web-сервер.
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|1.17, Аноним (17), 11:49, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно: "... отдельные модули не использовались на практике", так их встроили в Lighttpd. Чтобы мёртвым грузом в памяти сидело, раз функциональность не использовали?
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