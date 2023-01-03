Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.68

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.68, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Основные изменения: В mod_openssl и mod_gnutls обеспечено включение функций SSL_sendfile() и gnutls_record_send_file(), использующих KTLS (реализация TLS на уровне ядра).

Для TLS применены более строгие настройки шифров и отключены по умолчанию устаревшие шифры. Настройка CipherString изменена со значения "HIGH" на "EECDH+AESGCM:AES256+EECDH:CHACHA20:SHA256:!SHA384". Также удалены устаревшие опции TLS: ssl.honor-cipher-order, ssl.dh-file, ssl.ec-curve, ssl.disable-client-renegotiation, ssl.use-sslv2, ssl.use-sslv3.

Продолжена чистка мини-модулей, которые можно заменить более гибкой Lua-реализацией mod_magnet. Удалены модули mod_evasive, mod_secdownload, mod_uploadprogress и mod_usertrack.

В mod_magnet прекращена поддержка экспериментальной настройки lighty.r.req_attr["response.*"].

Прекращена поддержка опции libev fdevent.



