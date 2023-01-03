The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.68

03.01.2023 21:30

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.68, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Основные изменения:

  • В mod_openssl и mod_gnutls обеспечено включение функций SSL_sendfile() и gnutls_record_send_file(), использующих KTLS (реализация TLS на уровне ядра).
  • Для TLS применены более строгие настройки шифров и отключены по умолчанию устаревшие шифры. Настройка CipherString изменена со значения "HIGH" на "EECDH+AESGCM:AES256+EECDH:CHACHA20:SHA256:!SHA384". Также удалены устаревшие опции TLS: ssl.honor-cipher-order, ssl.dh-file, ssl.ec-curve, ssl.disable-client-renegotiation, ssl.use-sslv2, ssl.use-sslv3.
  • Продолжена чистка мини-модулей, которые можно заменить более гибкой Lua-реализацией mod_magnet. Удалены модули mod_evasive, mod_secdownload, mod_uploadprogress и mod_usertrack.
  • В mod_magnet прекращена поддержка экспериментальной настройки lighty.r.req_attr["response.*"].
  • Прекращена поддержка опции libev fdevent.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.65
  3. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.59 с включением модуля HTTP/2
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки GNU libmicrohttpd 0.9.74
  5. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.54 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58425-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Спасибо, но уже есть nginx, который можно собрать с отключенными модулями.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:10, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:01, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собрать можно, но совершенно не нужно, как впрочем и сабж. Современный бэкэнд сам себе сервер, куда более производительный, чем что угодно, что ты воткнёшь перед ним, а фронтэду сервер и вовсе не нужен. Остаётся 3½ нишевых применения, из которых 2 — поддержка легаси.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:40, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "фронтэду сервер и вовсе не нужен"...
    Фронтэнд поставляется вместе с браузером? Как расширение или хрен выпилишь?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:12, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > безопасность
    > написан на языке Си

    да ладно! он просто никто сильно не ковырял

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:24, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сильно поковырять, то даже в Java можно найти интересное(log4shell)
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:45, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сишке уязвимости уровня log4shell -- каждый день.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 22:54, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сишка по крайней мере производительная. А этот чёртов дотнет нет.
     
  • 4.12, Аноним (-), 23:05, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ну отсыпь пяток?
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:30, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю какой ты ойтишник, но петросян так себе
     

  • 1.5, Аноним (6), 22:29, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный http сервер в отличии от мусорного nginx который растолстел и затормозил похлеще апача.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 22:43, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишешь из-под денди? Нгинкс никогда ни у кого не тормозил. А тем более с отключенными модулями
     
  • 2.9, Аноним (10), 22:53, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, сабж то менее производительный, что-то из одной категории с питоном. По-моему долгое время не было http/2 тоже (когда он уже продемонстрировал достаточно очевидную пользу), теперь вот нет http/3.
     
  • 2.13, Аноним (-), 23:07, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща исправят, погоди!



    Продолжена чистка мини-модулей, которые можно заменить более гибкой Lua-реализацией mod_magnet. Удалены модули mod_evasive, mod_secdownload, mod_uploadprogress и mod_usertrack.



     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру