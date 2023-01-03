Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.68

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|1.1, Аноним (1), 22:02, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Спасибо, но уже есть nginx, который можно собрать с отключенными модулями.
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|2.11, Аноним (11), 23:01, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Собрать можно, но совершенно не нужно, как впрочем и сабж. Современный бэкэнд сам себе сервер, куда более производительный, чем что угодно, что ты воткнёшь перед ним, а фронтэду сервер и вовсе не нужен. Остаётся 3½ нишевых применения, из которых 2 — поддержка легаси.
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|3.14, Аноним (14), 23:40, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"фронтэду сервер и вовсе не нужен"...
Фронтэнд поставляется вместе с браузером? Как расширение или хрен выпилишь?
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|1.3, Аноним (3), 22:12, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> безопасность
> написан на языке Си
да ладно! он просто никто сильно не ковырял
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|2.4, Аноним (4), 22:24, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если сильно поковырять, то даже в Java можно найти интересное(log4shell)
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|4.10, Аноним (10), 22:54, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сишка по крайней мере производительная. А этот чёртов дотнет нет.
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|1.5, Аноним (6), 22:29, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный нормальный http сервер в отличии от мусорного nginx который растолстел и затормозил похлеще апача.
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|2.7, Аноним (1), 22:43, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишешь из-под денди? Нгинкс никогда ни у кого не тормозил. А тем более с отключенными модулями
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|2.9, Аноним (10), 22:53, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, сабж то менее производительный, что-то из одной категории с питоном. По-моему долгое время не было http/2 тоже (когда он уже продемонстрировал достаточно очевидную пользу), теперь вот нет http/3.
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|2.13, Аноним (-), 23:07, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ща исправят, погоди!
Продолжена чистка мини-модулей, которые можно заменить более гибкой Lua-реализацией mod_magnet. Удалены модули mod_evasive, mod_secdownload, mod_uploadprogress и mod_usertrack.
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