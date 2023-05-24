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Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus 2023

24.05.2023 23:21

Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. Премия присуждается разработчикам, техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.

В этом году на получение премии были номинированы 255 человек, что на 49% больше, чем в прошлом году. Премию получили 203 человека из 35 стран, участвующих в развитии 150 открытых проектов, среди которых Angular, Apache Beam, Arch Linux ARM, Bluez, Carbon, CUPS, Dart, Debian, Flutter, Gentoo, GNOME, HarfBuzz, Kubernetes, ядро Linux, OpenCV, OpenRISC, PyPI, Python, Rust, Chromium, LLVM, Mesa. Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Проекту seL4 присуждена премия ACM Software System Award
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  4. OpenNews: Spotify выделил 100 тысяч евро на премии разработчикам открытого ПО
  5. OpenNews: Pwnie Awards 2021: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59192-google
Ключевые слова: google, award
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:09, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хочу спросить, где отечественные компании? Всякие тинькоффы, сберы, которые не банки, а экосистемы?
     
     
  • 2.2, Амомин (?), 00:14, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А им некогда опен сорс экосистемы развивать, у них планы выручки горят (если кто-то еще верит что банки это ит компании с банковской лицензией), а опенсорсить свои кишки чтоб публично обсмеянным за качество оных никому не хочется.
     
  • 2.4, деанон (ok), 00:32, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деньги зарабатывают и рабочие места предоставляют, а не дурацкие комментарии пишут
     
  • 2.5, деанон (ok), 00:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где ОпенСорц проекты от американских и европейских банков?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:41, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    американские и европейские банки не пищат из каждого утюга какое у них крутое IT
     
     
  • 4.7, деанон (ok), 01:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отечественные банки разве заявляли, что будут опен сорсить? Нет. То, что компания по зарабатыванию денег не опен сорсит это ее личное право, потому что вкладывает свои собственные деньги.
    Дай сначала цитату, чтобы можно было оперировать, а потом уже можно будет обсуждать конкретные заявления.
     
  • 4.8, деанон (ok), 01:03, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не пищат потому что качество их услуг говно полное, за редким исключением
     
  • 3.9, Самый умный из вас (?), 01:09, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/capitalone
     
     
  • 4.10, деанон (ok), 01:18, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это их право, но они заявляют, что опен сорсят, а другие не заявляют, поэтому не понимаю в чем претензия?! Какая то дурацкая детская обидка как будто человек у мамки на шее сидит и злится, что ему посторонние люди на чипсы денег не дают.
    П.С. Пробежавшись по репам ничего существенного не увидел.
     

  • 1.3, kawaii_boy (?), 00:19, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хромиум есть, а Фаерфокс нет.
    Гном есть, а Федоры нет.
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:42, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше у них названия не было?
     
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