Google назвал обладателей премии Open Source Peer Bonus 2023

Компания Google объявила обладателей премии Open Source Peer Bonus, присуждаемой за вклад в развитие открытых проектов. Претендентов выдвигают сотрудники Google, но номинанты не должны быть связаны с данной компанией. Премия присуждается разработчикам, техническим писателям, дизайнерам, активистам сообщества, наставникам, экспертам по безопасности и другим людям, связанным с открытым ПО.

В этом году на получение премии были номинированы 255 человек, что на 49% больше, чем в прошлом году. Премию получили 203 человека из 35 стран, участвующих в развитии 150 открытых проектов, среди которых Angular, Apache Beam, Arch Linux ARM, Bluez, Carbon, CUPS, Dart, Debian, Flutter, Gentoo, GNOME, HarfBuzz, Kubernetes, ядро Linux, OpenCV, OpenRISC, PyPI, Python, Rust, Chromium, LLVM, Mesa. Победителям будет отправлен сертификат, выражающий признание компанией Google, и денежное вознаграждение, размер которого не сообщается.



