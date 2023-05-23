В Chrome появится индикация потребления памяти отдельными вкладками

2.9 , Аноним ( 6 ), 11:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > можно накопить за неделю Если сабж и деривативы не запускать.

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:54, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хм, 15000 в регарде, допустим. Но ты же не будешь покупать 1 планку, надо минимум 4? Это ещё процессор и материнскую плату поменять придётся, расходники типа термопасты опять же. Ещё тысяч 100 надо. И тут уже не купишь 1/4.

3.20 , Аноним ( 5 ), 12:47, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это ещё процессор и материнскую плату поменять придётся

> расходники типа термопасты опять же Это тебя продавец-консультант в этом убедил? Аккуратнее там, смотри ипотеку еще в регарде не возьми.

4.30 , Аноним ( 11 ), 13:09, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тут может оказаться, что крепление твоего кулера не подходит к новой материнской плате, а приличные бесшумные кулеры тоже не дешёвые, может в 10000 уложимся. И тут оказывается, что нужен новый корпус под новенький радиатор, это ещё до 20000. А в новый корпус старый блок питания не полезет, это ещё денег под 30000. Видишь, не всё так просто с этой оперативкой. И у многих вся зарплата за год уйдёт на веб-браузер, это несколько странно тратить столько средств если из задач на компьютере только просмотр интернета.

5.37 , Аноним ( 5 ), 13:40, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подсказываю обычный советский (доступен в любой аптеке!) способ экономить память: не открываешь туеву хучу вкладок - и все! Приучай себя к порядку.

4.57 , Аноним ( 57 ), 17:45, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычная лавка, как все по бразу и подобию. Чего прицепились?

2.14 , FF ( ? ), 12:07, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Когда у тебя будет своё жилье, не доставшееся в наследство, семья, потребность уменьшить рабочее время в пользу чего-то более ценного, чем заработать на ОЗУ, вот тогда и пиши

3.17 , Аноним ( 16 ), 12:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – На ОЗУ не нужно копить. Можно просто не купить пару разу кофе. Но это не в том случае если ты работаешь на стройке маляром.

4.21 , FF ( ? ), 12:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой же ты лжец, это где ты видел кофе за три десятка тыщ рублей? Какой фантазер

5.56 , Анонимчик ( ? ), 17:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в ситилинке планка памяти 16gb стоит меньше трёх тысяч рублей (2890). Четыре планки - чуть больше 11к. Откуда тридцать?

6.75 , ДМИТРИЙ НАГИЕВ ( ? ), 19:41, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в ситилинке дальше читать?

4.22 , FF ( ? ), 12:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, в конторах, где прогеры копают деньги, кофе бесплатный

4.23 , FF ( ? ), 12:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Главное, что я не работаю вебмакакой

5.34 , Аноним ( 16 ), 13:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тут конечно спору. Нет в самую точку. У каждого человека своё место и предназначение.

6.58 , Аноним ( 57 ), 17:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Макакой?

4.28 , Аноним ( 28 ), 13:04, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Но это не в том случае если ты работаешь на стройке маляром." А если он работает малярлм, иди скажи каждому маляру что на ОЗУ не нужно копить, ДБ!

5.35 , Аноним ( 16 ), 13:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажу маляру не нужно ОЗУ.

6.60 , Аноним ( 57 ), 17:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обойдётся макака без маляра?

7.71 , Аноним ( 16 ), 19:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю что на изи.

4.31 , _kp ( ok ), 13:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо или к кофе девки прилагаются, или речь о паре оптовых закупок

4.64 , BeLord ( ok ), 18:07, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те, кто могут позволить себе кофе за такой прайс, не экономят на кофе, чтобы купить память-)))

5.72 , Аноним ( 16 ), 19:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том и речь.

3.70 , Аноним ( 70 ), 18:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как раз и нужен мощный компьютер, чтобы «уменьшить рабочее время в пользу чего-то более ценного». Время слишком дорого, чтобы ждать отклика от машины или тратить его на менеджмент ресурсов. Так что 64ГБ ОЗУ, NVME диск и мощный процессор просто необходимы для комфортной работы. Как положительный побочный эффект, пропадает желание ныть о тормознутости и жручести современного веба, что тоже экономит время.

2.38 , Аноним ( 38 ), 13:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если не копить открытые вкладки по полгода, браузеру за глаза хватает и 4 ГБ.

2.62 , Аноним ( 62 ), 17:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну проверить твои утверждения про неделю работы мы не можем.

Утверждения про сверх дешевую ддр3 память они вообще смешны.

Чувачок, ты бы понтоваться научился сначала, а то в лужу сел с понтом.

Твои заскоки тринадцатилетних и полная безграмотность не дадут осознать сколько потребляет браузер.

А еще одной памяти недостаточно чтобы компьютер заработал.

Но ты навернякамне в курсе что это могут понять девочки малолетние, ведь Задорнова малые не смотрят обычно.

