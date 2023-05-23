В Chrome появится индикация потребления памяти отдельными вкладками

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|1.1, Аноним (1), 11:42, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дожили, теперь браузеры должны батарею экономить. Никуда не годится.
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|1.2, Аноним (2), 11:42, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще недурно это ограничение включать всегда, и отключать сознательно - ничего полезного фоновые работы, обычно, не производят. Ну, кроме, наверное, Яндекса, слушающего разговоры вокруг смартфона/ПК, и делающего вид, что таргетинг рекламы работает сам собой, и к подслушке разговоров отношения не имеет.
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|2.4, Аноним (4), 11:44, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ну, кроме, наверное, Яндекса, слушающего разговоры вокруг смартфона/ПК
Пруф?
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|3.7, Аноним (6), 11:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Какой еще пруф. Свидетельские показания устроят? Обсудил в курилке проблему, вернулся - на рабочем месте реклама по теме.
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|4.12, Жук (?), 11:55, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И есть стопроцентная уверенность, что никто из коллег в той же локации на тему этой проблемы до или после не искал в интернетах?
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|4.16, Аноним (16), 12:20, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы поэтому и обсудили что ещё до этого были зазомбированы обсудить эту тему. И рекламная сеть это на изи поняла просто на основании статистики того что вы смотрели до этого. Для этого даже нейронка не нужна простая статистика.
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|2.33, WE (?), 13:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эпл точно таким занимается. Очень интересная реклама начинает всплывать сразу после разговора рядом.
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|4.69, Аноним (69), 18:40, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно, там сказу нейросеть все медиаматериалы сканирует и эту информацию на сервера отправляет. А то вдруг ты всякие непристойности у себя хранишь.
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|1.3, Аноним (4), 11:43, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Будет как в Android - запускаешь приложение и Android предалагает закрыть его, чтобы освободить память?
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|1.5, Аноним (5), 11:46, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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неплохая вещь для тех, кто не может себе позволить сверх-дешевую оперативку (на 64 Гб можно накопить за неделю)
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|2.9, Аноним (6), 11:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> можно накопить за неделю
Если сабж и деривативы не запускать.
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|2.11, Аноним (11), 11:54, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хм, 15000 в регарде, допустим. Но ты же не будешь покупать 1 планку, надо минимум 4? Это ещё процессор и материнскую плату поменять придётся, расходники типа термопасты опять же. Ещё тысяч 100 надо. И тут уже не купишь 1/4.
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|3.20, Аноним (5), 12:47, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это ещё процессор и материнскую плату поменять придётся
> расходники типа термопасты опять же
Это тебя продавец-консультант в этом убедил? Аккуратнее там, смотри ипотеку еще в регарде не возьми.
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|4.30, Аноним (11), 13:09, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут может оказаться, что крепление твоего кулера не подходит к новой материнской плате, а приличные бесшумные кулеры тоже не дешёвые, может в 10000 уложимся. И тут оказывается, что нужен новый корпус под новенький радиатор, это ещё до 20000. А в новый корпус старый блок питания не полезет, это ещё денег под 30000. Видишь, не всё так просто с этой оперативкой. И у многих вся зарплата за год уйдёт на веб-браузер, это несколько странно тратить столько средств если из задач на компьютере только просмотр интернета.
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|5.37, Аноним (5), 13:40, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подсказываю обычный советский (доступен в любой аптеке!) способ экономить память: не открываешь туеву хучу вкладок - и все! Приучай себя к порядку.
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|2.14, FF (?), 12:07, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Когда у тебя будет своё жилье, не доставшееся в наследство, семья, потребность уменьшить рабочее время в пользу чего-то более ценного, чем заработать на ОЗУ, вот тогда и пиши
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|3.17, Аноним (16), 12:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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На ОЗУ не нужно копить. Можно просто не купить пару разу кофе. Но это не в том случае если ты работаешь на стройке маляром.
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|4.21, FF (?), 12:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой же ты лжец, это где ты видел кофе за три десятка тыщ рублей? Какой фантазер
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|5.56, Анонимчик (?), 17:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в ситилинке планка памяти 16gb стоит меньше трёх тысяч рублей (2890). Четыре планки - чуть больше 11к. Откуда тридцать?
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|4.22, FF (?), 12:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И да, в конторах, где прогеры копают деньги, кофе бесплатный
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|5.34, Аноним (16), 13:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну тут конечно спору. Нет в самую точку. У каждого человека своё место и предназначение.
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|4.28, Аноним (28), 13:04, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Но это не в том случае если ты работаешь на стройке маляром."
А если он работает малярлм, иди скажи каждому маляру что на ОЗУ не нужно копить, ДБ!
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|4.31, _kp (ok), 13:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо или к кофе девки прилагаются, или речь о паре оптовых закупок
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|4.64, BeLord (ok), 18:07, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те, кто могут позволить себе кофе за такой прайс, не экономят на кофе, чтобы купить память-)))
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|3.70, Аноним (70), 18:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раз и нужен мощный компьютер, чтобы «уменьшить рабочее время в пользу чего-то более ценного». Время слишком дорого, чтобы ждать отклика от машины или тратить его на менеджмент ресурсов. Так что 64ГБ ОЗУ, NVME диск и мощный процессор просто необходимы для комфортной работы. Как положительный побочный эффект, пропадает желание ныть о тормознутости и жручести современного веба, что тоже экономит время.
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|2.38, Аноним (38), 13:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не копить открытые вкладки по полгода, браузеру за глаза хватает и 4 ГБ.
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|2.62, Аноним (62), 17:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну проверить твои утверждения про неделю работы мы не можем.
Утверждения про сверх дешевую ддр3 память они вообще смешны.
Чувачок, ты бы понтоваться научился сначала, а то в лужу сел с понтом.
Твои заскоки тринадцатилетних и полная безграмотность не дадут осознать сколько потребляет браузер.
А еще одной памяти недостаточно чтобы компьютер заработал.
Но ты навернякамне в курсе что это могут понять девочки малолетние, ведь Задорнова малые не смотрят обычно.
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|1.8, Аноним (11), 11:49, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда хромоног перестанет врать о потребляемых ресурсах? И что даст информация о табах, если тормозят глобальные процессы? Или они будут сообщать правдивую информацию? В таком случае, может, для начала, стоило прекратить врать?
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|2.13, Аноним (5), 11:56, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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подтверждаю, что хром нагло врет. Вот реальные исходники хрома:
let memoryUsage = getMemoryUsage();
memoryUsage *= 0.1; // НАГЛО ВРЕМ
if (Math.random() < 0.3) {
memoryUsage *= 0.1; // ИНОГДА ВРЕМ ЕЩЕ НАГЛЕЕ
}
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|3.18, Аноним (16), 12:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это перевод из одних единиц в другие с грубым округлением. Скорее всего для скорости (sic!)
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|2.19, Аноним (16), 12:25, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фича ради фичи. Создаём проблемы и делаем фичи для их решения.
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|3.24, FF (?), 12:51, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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нужно довести производительность до такой степени, чтобы было эффективнее тупо транслировать картинку как VNC/RDP
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|3.25, Аноним (5), 12:51, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Создаём проблемы
Доподлинно известно, что до появления хрома оперативка была безлимитной.
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|4.27, 1 (??), 12:57, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну не совсем безлимитной, хотя 640Кб хватало всем !
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|1.29, Аноним (29), 13:07, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Собственный своп файл уже есть или все впереди?
Пора уже системные требования для просмотра сайтов вводить.
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|2.40, 1 (??), 13:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно !
И выдавать картинку - "Ваш компьютер устарел для просмотра этого сайта !"
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|3.77, Аноним (77), 20:00, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже было такое. Можно было сидеть в ВК на IE6 и втором пне под Win 98, лёг спать, а на утро картинка что мой браузер устарел.
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|2.41, Аноним (41), 14:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в ядре Linux менеджер памяти - говно, то да, придётся делать свой своп.
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|3.44, Абц (?), 15:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Менеджер памяти ваще плахой, как впрочем и все остальное.
- В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
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|4.46, Аноним (38), 15:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жаль, что у меня дома не суперкомпьютер.
И вы серьёзно думаете, что в задачах, выполняемых на них, используется стандартный менеджер памяти?
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|5.47, Абц (?), 15:28, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какой же там менеджер памяти используется?
Конкретно, с фактами отвечайте, по серьзному.
По списку - в каком случае, где и какой.
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|6.52, Аноним (38), 15:56, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё в Doom был свой аллокатор памяти. Системным никто при решении узкоспециализированных задач не станет пользоваться, а тем более на таком кастомном железе.
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|4.48, Аноним (16), 15:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому линукса и нет на десктопах почти. Просто для примера у Мака, системы заточенной на десктоп, своп есть вообще всегда с самого запуска ОС и большой. И работает он с ним специально так чтобы картинка текущего приложения прорисовывалась плавно как можно дольше по мере заполнения оперативы.
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|5.61, Аноним (61), 17:58, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мак by design изначально, ещё с первого макинтоша 128К, заточен под gui. В отличии от всяких там юниксов и линуксов, которые исключительно cli и место которым во всяких серверах и embedded системах.
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|1.36, Аноним (36), 13:39, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но будет небольшой баг из-за которого на гмейле и ютубе не будет показывать?
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|1.50, Абц (?), 15:39, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора воодить рейтинг сайтов нагревающих планету и понижать в списке выдачи поисковиками.
Кто там в первых рядах, фейсбук?
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|1.59, Аноним (59), 17:50, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хм, а что, количеством памяти кто-то всё ещё озадачивается в 2023 году? Я набил 128 гигов и даже не парюсь сколько её там занято. Стоит она сущие копейки. Разве что пенсионеры на 4 пнях, но они сидят на IE6, так что вряд ли это актуально даже для них.
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|1.63, Аноним (63), 18:06, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как правильно засунуть Хром в контейнер - изолировать от железа, от системы, от соседних процессов?
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|1.65, Аноним (63), 18:08, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками, что позволяет
... заставить пользователя часто обновлять страницы. Со страницы может быть удалено нужное пользователю. И это даёт возмоность скорее закрыть доступ к нужному пользователю.
"Удобно". Чё. Вебня на марше.
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|1.66, Аноним (63), 18:12, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Режим активируется при снижении уровня заряда до 20%
Неприятно.
В нормальном софте это можно выбрать. Без хардкода.
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