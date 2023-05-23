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В Chrome появится индикация потребления памяти отдельными вкладками

23.05.2023 11:10

Компания Google добавила в тестовые сборки Chrome Canary, которые лягут в основу выпуска Chrome 115, намеченного на 17 июля, возможность просмотра объёма памяти, потребляемого отдельной вкладкой. Информация о занимаемой вкладкой памяти показывается при нажатии на кнопку "Memory Saver" в адресной строке и позволяет определить сайты, наиболее интенсивно потребляющие память, а также понять сколько памяти удалось высвободить при вытеснении вкладки.

Изменение продолжает развитие режима Memory Saver, который даёт возможность значительно снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками, что позволяет предоставить необходимые ресурсы для обработки просматриваемых в текущий момент сайтов в ситуациях, когда в системе параллельно выполняются другие приложения, интенсивно потребляющие память. При переходе к вытесненным из памяти неактивным вкладкам, их содержимое загружается автоматически. Режим включается в настройках "Производительность/ Экономия памяти". Дополнительно проводится тестирование эвристического режима вытеснения вкладок ("chrome://flags/#heuristic-memory-saver-mode"), учитывающего разные факторы для выбора вытесняемой вкладки. При необходимости можно отключить применение Memory Saver для выбранных сайтов.

В тестовом режиме также доступен режим экономии энергопотребления ("chrome://flags/#battery-saver-mode-available"), нацеленный на продление автономной работы устройства в условиях, когда заряд аккумулятора кончается, а поблизости отсутствует стационарные источники энергии для подзарядки. Режим активируется при снижении уровня заряда до 20% и производит ограничение выполнения фоновых работ и отключение визуальных эффектов для сайтов с анимацией и видео.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2023/05/c...)
  2. OpenNews: В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки
  3. OpenNews: Релиз Chrome 113
  4. OpenNews: В Chrome внесены значительные оптимизации производительности
  5. OpenNews: В Chrome будет включена поддержка WebGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59184-chrome
Ключевые слова: chrome, memory
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дожили, теперь браузеры должны батарею экономить. Никуда не годится.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:46, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под сопровождение Лицедеи "Blue canary".
     
     
  • 3.32, WE (?), 13:28, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Либо Blue, либо Сanary.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:42, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще недурно это ограничение включать всегда, и отключать сознательно - ничего полезного фоновые работы, обычно, не производят. Ну, кроме, наверное, Яндекса, слушающего разговоры вокруг смартфона/ПК, и делающего вид, что таргетинг рекламы работает сам собой, и к подслушке разговоров отношения не имеет.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:44, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ну, кроме, наверное, Яндекса, слушающего разговоры вокруг смартфона/ПК

    Пруф?

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 11:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Какой еще пруф. Свидетельские показания устроят? Обсудил в курилке проблему, вернулся - на рабочем месте реклама по теме.
     
     
  • 4.12, Жук (?), 11:55, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И есть стопроцентная уверенность, что никто из коллег в той же локации на тему этой проблемы до или после не искал в интернетах?
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:20, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы поэтому и обсудили что ещё до этого были зазомбированы обсудить эту тему. И рекламная сеть это на изи поняла просто на основании статистики того что вы смотрели до этого. Для этого даже нейронка не нужна простая статистика.
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:52, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не устроят.
     
  • 4.42, жявамэн (ok), 14:42, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таблетки пей
     
     
  • 5.74, ДМИТРИЙ НАГИЕВ (?), 19:39, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    привет жертва просроченного доместоса
     
  • 3.15, КО (?), 12:11, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой сниффер трафика включи и будет тебе пруф
     
     
  • 4.55, Анонимчик (?), 17:09, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... пруф что не слушает
     
  • 2.33, WE (?), 13:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпл точно таким занимается. Очень интересная реклама начинает всплывать сразу после разговора рядом.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 15:54, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот это точно ложь
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 18:40, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, там сказу нейросеть все медиаматериалы сканирует и эту информацию на сервера отправляет. А то вдруг ты всякие непристойности у себя хранишь.
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:43, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Будет как в Android - запускаешь приложение и Android предалагает закрыть его, чтобы освободить память?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:46, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    неплохая вещь для тех, кто не может себе позволить сверх-дешевую оперативку (на 64 Гб можно накопить за неделю)
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 11:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > можно накопить за неделю

    Если сабж и деривативы не запускать.

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:54, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм, 15000 в регарде, допустим. Но ты же не будешь покупать 1 планку, надо минимум 4? Это ещё процессор и материнскую плату поменять придётся, расходники типа термопасты опять же. Ещё тысяч 100 надо. И тут уже не купишь 1/4.
     
     
  • 3.20, Аноним (5), 12:47, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ещё процессор и материнскую плату поменять придётся
    > расходники типа термопасты опять же

    Это тебя продавец-консультант в этом убедил? Аккуратнее там, смотри ипотеку еще в регарде не возьми.

     
     
  • 4.30, Аноним (11), 13:09, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут может оказаться, что крепление твоего кулера не подходит к новой материнской плате, а приличные бесшумные кулеры тоже не дешёвые, может в 10000 уложимся. И тут оказывается, что нужен новый корпус под новенький радиатор, это ещё до 20000.  А в новый корпус старый блок питания не полезет, это ещё денег под 30000. Видишь, не всё так просто с этой оперативкой. И у многих вся зарплата за год уйдёт на веб-браузер, это несколько странно тратить столько средств если из задач на компьютере только просмотр интернета.
     
     
  • 5.37, Аноним (5), 13:40, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подсказываю обычный советский (доступен в любой аптеке!) способ экономить память: не открываешь туеву хучу вкладок - и все! Приучай себя к порядку.
     
  • 4.57, Аноним (57), 17:45, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная лавка, как все по бразу и подобию. Чего прицепились?
     
  • 2.14, FF (?), 12:07, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Когда у тебя будет своё жилье, не доставшееся в наследство, семья, потребность уменьшить рабочее время в пользу чего-то более ценного, чем заработать на ОЗУ, вот тогда и пиши
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 12:22, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    На ОЗУ не нужно копить. Можно просто не купить пару разу кофе. Но это не в том случае если ты работаешь на стройке маляром.
     
     
  • 4.21, FF (?), 12:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же ты лжец, это где ты видел кофе за три десятка тыщ рублей? Какой фантазер
     
     
  • 5.56, Анонимчик (?), 17:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в ситилинке планка памяти 16gb стоит меньше трёх тысяч рублей (2890). Четыре планки - чуть больше 11к. Откуда тридцать?
     
     
  • 6.75, ДМИТРИЙ НАГИЕВ (?), 19:41, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в ситилинке

    дальше читать?

     
  • 4.22, FF (?), 12:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, в конторах, где прогеры копают деньги, кофе бесплатный
     
  • 4.23, FF (?), 12:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное, что я не работаю вебмакакой
     
     
  • 5.34, Аноним (16), 13:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут конечно спору. Нет в самую точку. У каждого человека своё место и предназначение.
     
     
  • 6.58, Аноним (57), 17:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макакой?
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:04, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Но это не в том случае если ты работаешь на стройке маляром."

    А если он работает малярлм, иди скажи каждому маляру что на ОЗУ не нужно копить, ДБ!

     
     
  • 5.35, Аноним (16), 13:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажу маляру не нужно ОЗУ.
     
     
  • 6.60, Аноним (57), 17:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обойдётся макака без маляра?
     
     
  • 7.71, Аноним (16), 19:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю что на изи.
     
  • 4.31, _kp (ok), 13:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо или к кофе девки прилагаются, или речь о паре оптовых закупок
     
  • 4.64, BeLord (ok), 18:07, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто могут позволить себе кофе за такой прайс, не экономят на кофе, чтобы купить память-)))
     
     
  • 5.72, Аноним (16), 19:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том и речь.
     
  • 3.70, Аноним (70), 18:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз и нужен мощный компьютер, чтобы «уменьшить рабочее время в пользу чего-то более ценного». Время слишком дорого, чтобы ждать отклика от машины или тратить его на менеджмент ресурсов. Так что 64ГБ ОЗУ, NVME диск и мощный процессор просто необходимы для комфортной работы. Как положительный побочный эффект, пропадает желание ныть о тормознутости и жручести современного веба, что тоже экономит время.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не копить открытые вкладки по полгода, браузеру за глаза хватает и 4 ГБ.
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну проверить твои утверждения про неделю работы мы не можем.
    Утверждения про сверх дешевую ддр3 память они вообще смешны.
    Чувачок, ты бы понтоваться научился сначала, а то в лужу сел с понтом.
    Твои заскоки тринадцатилетних и полная безграмотность не дадут осознать сколько потребляет браузер.
    А еще одной памяти недостаточно чтобы компьютер заработал.
    Но ты навернякамне в курсе что это могут понять девочки малолетние, ведь Задорнова малые не смотрят обычно.
     

  • 1.8, Аноним (11), 11:49, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда хромоног перестанет врать о потребляемых ресурсах? И что даст информация о табах, если тормозят глобальные процессы? Или они будут сообщать правдивую информацию? В таком случае, может, для начала, стоило прекратить врать?
     
     
  • 2.13, Аноним (5), 11:56, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    подтверждаю, что хром нагло врет. Вот реальные исходники хрома:

        let memoryUsage = getMemoryUsage();
        memoryUsage *= 0.1; // НАГЛО ВРЕМ
        if (Math.random() < 0.3) {
          memoryUsage *= 0.1; // ИНОГДА ВРЕМ ЕЩЕ НАГЛЕЕ
        }

     
     
  • 3.18, Аноним (16), 12:24, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это перевод из одних единиц в другие с грубым округлением. Скорее всего для скорости (sic!)
     
     
  • 4.68, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:35, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А рандом зачем?
     
     
  • 5.73, Аноним (70), 19:36, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы врать ещё наглее, там же русским языком написано!
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:52, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    индикация смузи-сайтов?
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 12:25, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фича ради фичи. Создаём проблемы и делаем фичи для их решения.
     
     
  • 3.24, FF (?), 12:51, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нужно довести производительность до такой степени, чтобы было эффективнее тупо транслировать картинку как VNC/RDP
     
     
  • 4.26, FF (?), 12:51, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (с облачной подписьки конечно же)
     
  • 3.25, Аноним (5), 12:51, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Создаём проблемы

    Доподлинно известно, что до появления хрома оперативка была безлимитной.

     
     
  • 4.27, 1 (??), 12:57, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не совсем безлимитной, хотя 640Кб хватало всем !
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:07, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собственный своп файл уже есть или все впереди?
    Пора уже системные требования для просмотра сайтов вводить.
     
     
  • 2.40, 1 (??), 13:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно !

    И выдавать картинку - "Ваш компьютер устарел для просмотра этого сайта !"

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 20:00, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже было такое. Можно было сидеть в ВК на IE6 и втором пне под Win 98, лёг спать, а на утро картинка что мой браузер устарел.
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в ядре Linux менеджер памяти - говно, то да, придётся делать свой своп.
     
     
  • 3.43, 1 (??), 15:08, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там вместо менеджера киллер.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 16:42, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Которого нужно вызывать заказным письмом и ждать неделю
     
  • 3.44, Абц (?), 15:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджер памяти ваще плахой, как впрочем и все остальное.
    - В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
     
     
  • 4.46, Аноним (38), 15:21, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль, что у меня дома не суперкомпьютер.
    И вы серьёзно думаете, что в задачах, выполняемых на них, используется стандартный менеджер памяти?
     
     
  • 5.47, Абц (?), 15:28, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой же там менеджер памяти используется?
    Конкретно, с фактами отвечайте, по серьзному.
    По списку - в каком случае, где и какой.
     
     
  • 6.52, Аноним (38), 15:56, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё в Doom был свой аллокатор памяти. Системным никто при решении узкоспециализированных задач не станет пользоваться, а тем более на таком кастомном железе.
     
  • 4.48, Аноним (16), 15:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому линукса и нет на десктопах почти. Просто для примера у Мака, системы заточенной на десктоп, своп есть вообще всегда с самого запуска ОС и большой. И работает он с ним специально так чтобы картинка текущего приложения прорисовывалась плавно как можно дольше по мере заполнения оперативы.
     
     
  • 5.53, Абц (?), 16:00, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Макак это святое, нк упомянем в суе.
    Аминь.
     
  • 5.61, Аноним (61), 17:58, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мак by design изначально, ещё с первого макинтоша 128К, заточен под gui. В отличии от всяких там юниксов и линуксов, которые исключительно cli и место которым во всяких серверах и embedded системах.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:39, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но будет небольшой баг из-за которого на гмейле и ютубе не будет показывать?
     
  • 1.50, Абц (?), 15:39, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора воодить рейтинг сайтов нагревающих планету и понижать в списке выдачи поисковиками.
    Кто там в первых рядах, фейсбук?
     
  • 1.59, Аноним (59), 17:50, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм, а что, количеством памяти кто-то всё ещё озадачивается в 2023 году? Я набил 128 гигов и даже не парюсь сколько её там занято. Стоит она сущие копейки. Разве что пенсионеры на 4 пнях, но они сидят на IE6, так что вряд ли это актуально даже для них.
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 19:56, 23/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.63, Аноним (63), 18:06, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Как правильно засунуть Хром в контейнер - изолировать от железа, от системы, от соседних процессов?
     
  • 1.65, Аноним (63), 18:08, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    > снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками, что позволяет

    ... заставить пользователя часто обновлять страницы. Со страницы может быть удалено нужное пользователю. И это даёт возмоность скорее закрыть доступ к нужному пользователю.

    "Удобно". Чё. Вебня на марше.

     
  • 1.66, Аноним (63), 18:12, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    > Режим активируется при снижении уровня заряда до 20%

    Неприятно.
    В нормальном софте это можно выбрать. Без хардкода.

     
  • 1.67, Аноним (67), 18:19, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    А эта новая "фича" для своей работы сколько памяти потребует?
     

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