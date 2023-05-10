Выпуск OpenToonz 1.7, открытого пакета для создания 2D-анимации

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|3.3, Аноним (3), 14:45, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема которая не позволяет тебе рисовать в 3д редакторе в 2д?
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|4.5, Аноним (5), 14:59, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да есть небольшие, но вроде был у кого-то форк блендера для 2д, получается, можно и доработать при желании.
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|4.11, Аноним (11), 16:27, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делать 2d анимацию в 3d редакторе это сравни забиванию гвоздей микроскопом.
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|1.9, Аноним (9), 16:22, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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От 2D профессионалы давно отказались. Даже если у них 2D сцены, то проще сделать в 3D, а потом выбратт нужный ракурс и рейтрейсингом отрендерить. 2D остаётся лишь уделом тех, у кого работа создана вокруг неидеальностей 2D. Комиксисты, где кадры друг от друга не зависят почти, а стилизация - способ откреститься от неидеальностей 3д моделей, которые вызовут зловещую долину, да аниме, где фотореалистичность не любят и искажения считают за фичи. То есть статические изображения.
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|1.10, Аноним (-), 16:23, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Осталось японский выучить. Англоязычный форум тоже доставляет - то одно crashed, то другое.
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|1.12, Аноним (12), 16:38, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Работаю в нём над сложной "перекладной" анимацией в ярусных сценах (псевдо-3D). Отличный инструмент. Конечно, не для начинающих. Похоже, остальные комментаторы - теоретики.
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