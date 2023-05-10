Выпуск OpenToonz 1.7, открытого пакета для создания 2D-анимации

После года разработки опубликован выпуск проекта OpenToonz 1.7, продолжающего развитие исходных текстов профессионального пакета 2D-анимации Toonz, который использовался при производстве мультипликационного сериала Футурама и некоторых мультипликационных фильмах, номинированных на премию Оскар. В 2016 году код Toonz был открыт под лицензией BSD и с тех пор продолжает развиваться как свободный проект.

В OpenToonz в том числе поддерживается подключение плагинов с эффектами, реализованными с использованием технологий машинного обучения, например, при помощи эффектов можно автоматически изменить стиль картинки и симулировать искажённый падающий свет, как в мультфильмах, снятых с использованием классических технологий, применявшихся до появления цифровых пакетов создания анимации.

В новой версии: