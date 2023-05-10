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Выпуск OpenToonz 1.7, открытого пакета для создания 2D-анимации

10.05.2023 13:47

После года разработки опубликован выпуск проекта OpenToonz 1.7, продолжающего развитие исходных текстов профессионального пакета 2D-анимации Toonz, который использовался при производстве мультипликационного сериала Футурама и некоторых мультипликационных фильмах, номинированных на премию Оскар. В 2016 году код Toonz был открыт под лицензией BSD и с тех пор продолжает развиваться как свободный проект.

В OpenToonz в том числе поддерживается подключение плагинов с эффектами, реализованными с использованием технологий машинного обучения, например, при помощи эффектов можно автоматически изменить стиль картинки и симулировать искажённый падающий свет, как в мультфильмах, снятых с использованием классических технологий, применявшихся до появления цифровых пакетов создания анимации.

В новой версии:

  • Включена поддержка вставки изображений через буфер обмена.
  • Добавлена панель предпроизводства (Preproduction Board) с инструментами для проведения подготовительных работ, таких как управление сценами и создание раскадровки.
  • Предоставлена возможность создания собственных панелей.
  • Добавлен режим полупрозрачности основного окна, позволяющий частично видеть сразу все окна OpenToonz.
  • Добавлена поддержка операционной системы Haiku.
  • Добавлена поддержка экспорта картинки с информацией о перемещении камеры.
  • Добавлена поддержка экспорта анимации в формате OCA (Open Cel Animation).
  • Расширены возможности экспорта сцены.
  • Добавлена возможность преобразования формата TZP в TLV для всех файлов в выбранном каталоге.
  • Предложены новые визуальные эффекты Floor Bump Fx Iwa и Flow Fx.
  • Добавлена поддержка дополнительных звуковых форматов. Ускорено преобразование звука из Fast Render в MP4.
  • В инструменте "кисть" добавлен режим прямой линии и реализованы треугольные курсоры для кисти (как в Clip Studio Paint).
  • Добавлена поддержка кистей GIMP и Mypaint.
  • В геометрическом инструменте добавлена поддержка стилей MyPaint.
  • В панель добавлены опции для поворота и переворота.
  • В инструменты заливки добавлен совмещённый режим "Pick + Freehand".
  • Добавлена поддержка форматов MOV и APNG.
  • Улучшены возможности предпросмотра.
  • Добавлена поддержка рендеринга с использованием для представления цвета пикселей чисел с плавающей запятой и линейного цветового пространства.
  • Расширены возможности Xsheet и монтажной шкалы. Реализована навигация по тегам. Добавлена возможность настройки цветовых фильтров.
  • Возможность кэширования TLV теперь может включаться для всех растровых уровней при любых загрузках.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/opentoonz/o...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenToonz 1.6, открытого пакета для создания 2D-анимации
  3. OpenNews: Релиз пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.4
  4. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  5. OpenNews: Открытие анимационного пакета Toonz, применяемого в производстве Футурамы
  6. OpenNews: Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59111-opentoonz
Ключевые слова: opentoonz
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо конечно, но уже есть блендер.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:34, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2d?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 14:45, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема которая не позволяет тебе рисовать в 3д редакторе в 2д?
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 14:59, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да есть небольшие, но вроде был у кого-то форк блендера для 2д, получается, можно и доработать при желании.
     
     
  • 5.6, Аноним (3), 15:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакого форка берешь и рисуешь в блендере на одной грани что хочешь вон видос даже есть и их есть сколько угодно. https://www.youtube.com/watch?v=zr5cr1I6328&list=PL4om2Iqz4wB3aq_eK4E-LRuuWf-3 Никаких проблем.
     
     
  • 6.7, Аноним (5), 15:13, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нет никакого форка берешь и рисуешь в блендере на одной грани что
    > хочешь вон видос даже есть и их есть сколько угодно. https://www.youtube.com/watch?v=zr5cr1I6328&list=PL4om2Iqz4wB3aq_eK4E-LRuuWf-3
    > Никаких проблем.

    На практике всё конечно немного сложнее и в блендере никто никогда 2д делать не станет. Это разные задачи с совершенно отричными требованиями к инструментам.

     
  • 5.8, Dwarf (?), 15:28, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58603
     
  • 4.11, Аноним (11), 16:27, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать 2d анимацию в 3d редакторе это сравни забиванию гвоздей микроскопом.
     
  • 3.4, Аноним (1), 14:59, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2D - это частный случай 3D.
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:22, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От 2D профессионалы давно отказались. Даже если у них 2D сцены, то проще сделать в 3D, а потом выбратт нужный ракурс и рейтрейсингом отрендерить. 2D остаётся лишь уделом тех, у кого работа создана вокруг неидеальностей 2D. Комиксисты, где кадры друг от друга не зависят почти, а стилизация - способ откреститься от неидеальностей 3д моделей, которые вызовут зловещую долину, да аниме, где фотореалистичность не любят и искажения считают за фичи. То есть статические изображения.
     
  • 1.10, Аноним (-), 16:23, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось японский выучить. Англоязычный форум тоже доставляет - то одно crashed, то другое.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:38, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Работаю в нём над сложной "перекладной" анимацией в ярусных сценах (псевдо-3D). Отличный инструмент. Конечно, не для начинающих. Похоже, остальные комментаторы - теоретики.
     
  • 1.13, Аноним (13), 17:41, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слово "профессионал" уже давно почернело и стало осветлевать )
     
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