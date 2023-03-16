Docker Hub упраздняет бесплатный сервис для организаций, развивающих открытые проекты

Разработчики некоторых открытых проектов, размещающие образы контейнеров в каталоге Docker Hub, получили уведомление о скором прекращении действия сервиса по подписке "Docker Free Team", ранее бесплатно предоставляемого организациям, курирующим открытые проекты. Возможность бесплатного персонального размещения образов отдельными разработчиками сохраняется. Также продолжат бесплатно размещаться официально поддерживаемые образы открытых проектов.

По оценке компании Docker изменение затронет около 2% пользователей, которым до 14 апреля рекомендовано перейти на платный тариф ($420 в год) или заполнить заявку на участие в инициативе Docker-Sponsored Open Source Program, позволяющей получить бесплатный доступ к Docker Hub для активно обновляемых открытых проектов, соответствующих критериям Open Source Initiative, развиваемых в публичных репозиториях и не получающих коммерческой выгоды от своих разработок (допускаются проекты, существующие на пожертвования (но без спонсоров), а также проекты некоммерческих фондов, подобных Cloud Native Computing Foundation и Apache Foundation)

После 14 апреля доступ к приватным и публичным репозиториям образов будет ограничен, а учётные записи организаций заморожены (персональные учётные записи отдельных разработчиков продолжат действовать). В дальнейшем, ещё в течение 30 дней владельцам будет предоставлена возможность возобновления доступа после перехода на платный тариф, но затем образы и учётные записи организаций будут удалены, а имена зарезервированы, чтобы недопустить повторную регистрацию злоумышленниками.

В сообществе возникло опасение, что удаление может нарушить работу различных инфраструктур, завязанных на образы контейнеров, загружаемые из Docker Hub, так как нет понимания того, образы каких именно проектов будут удалены (предупреждение о предстоящем прекращении работы отображается только в личном кабинете владельца образа) и нет гарантии, что используемый образ не исчезнет. В связи с этим открытым проектам, использующим Docker Hub, рекомендовано разъяснить пользователям сохранятся ли их образы в Docker Hub или будут перенесены в другой сервис, такой как GitHub Container Registry.