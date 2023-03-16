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Docker Hub упраздняет бесплатный сервис для организаций, развивающих открытые проекты

16.03.2023 11:49

Разработчики некоторых открытых проектов, размещающие образы контейнеров в каталоге Docker Hub, получили уведомление о скором прекращении действия сервиса по подписке "Docker Free Team", ранее бесплатно предоставляемого организациям, курирующим открытые проекты. Возможность бесплатного персонального размещения образов отдельными разработчиками сохраняется. Также продолжат бесплатно размещаться официально поддерживаемые образы открытых проектов.

По оценке компании Docker изменение затронет около 2% пользователей, которым до 14 апреля рекомендовано перейти на платный тариф ($420 в год) или заполнить заявку на участие в инициативе Docker-Sponsored Open Source Program, позволяющей получить бесплатный доступ к Docker Hub для активно обновляемых открытых проектов, соответствующих критериям Open Source Initiative, развиваемых в публичных репозиториях и не получающих коммерческой выгоды от своих разработок (допускаются проекты, существующие на пожертвования (но без спонсоров), а также проекты некоммерческих фондов, подобных Cloud Native Computing Foundation и Apache Foundation)

После 14 апреля доступ к приватным и публичным репозиториям образов будет ограничен, а учётные записи организаций заморожены (персональные учётные записи отдельных разработчиков продолжат действовать). В дальнейшем, ещё в течение 30 дней владельцам будет предоставлена возможность возобновления доступа после перехода на платный тариф, но затем образы и учётные записи организаций будут удалены, а имена зарезервированы, чтобы недопустить повторную регистрацию злоумышленниками.

В сообществе возникло опасение, что удаление может нарушить работу различных инфраструктур, завязанных на образы контейнеров, загружаемые из Docker Hub, так как нет понимания того, образы каких именно проектов будут удалены (предупреждение о предстоящем прекращении работы отображается только в личном кабинете владельца образа) и нет гарантии, что используемый образ не исчезнет. В связи с этим открытым проектам, использующим Docker Hub, рекомендовано разъяснить пользователям сохранятся ли их образы в Docker Hub или будут перенесены в другой сервис, такой как GitHub Container Registry.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Docker Hub выявлено 1600 вредоносных образов контейнеров
  3. OpenNews: Уязвимости в сканерах безопасности образов Docker-контейнеров
  4. OpenNews: Docker продал компании Mirantis часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise
  5. OpenNews: Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера
  6. OpenNews: 19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58803-docker
Ключевые слова: docker
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:14, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А вам говорили, что надо в докер лезть.
     
     
  • 2.4, Жижа (?), 12:23, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не нам, а вам.
     
     
  • 3.10, A (?), 13:02, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сколько было молодых, жаждущих роста... Накостыливших на облачных сервисах и ушедших в другое место.

    При том, что вот это вот - введение платы за бесплатное - непрывно 10+ лет. И заранее всё хорошо понятно и заранее видно.

    Закон Ома: денег нету - сиди дома. (с) Безбилетник подмосковной электрички после ночи в ОВД.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 16:13, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшно подумать что сделают с гитхабом, а ведь сделают это точный факт.  
     

  • 1.6, An (??), 12:28, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё как мы любим )))
     
  • 1.9, rshadow (ok), 12:53, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Первое что должна сделать компания использующая докер так это поднять свой локальный registry и работать в нем.
     
     
  • 2.11, A (?), 13:03, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 2014-го года раз за разом на практике подтверждения, что - on-prem надёжнее всего внутри МКАД.
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:22, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это сделать?
    Не гуглится ничего дельного
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:29, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Harbor, например. Можно как прокси для Docker Hub — вытянет нужное и закеширует у себя.
     
  • 2.27, Аноним (34), 15:07, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты вместо правильного решения бежать в панике с докера, предложил как лучше сесть на стул из которого торчат не только пики, но и не пики тоже.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:07, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пришло время стричь шерсть.
     
     
  • 2.13, An (??), 13:09, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни шерсть, а баранов.  
     
     
  • 3.15, Самый Лучший Гусь (?), 13:22, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не баранов, а козлят
     
     
  • 4.26, Аноним (34), 15:06, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не козлят, а хомячков.  
     
  • 4.31, Аноним (31), 15:43, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не стричь, а ___ть. И не козлят, а гусей.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:39, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Т.е. для OSI по итогу ничего не поменяется, а бугуртят только те кто не разобрался и коммерсы
     
  • 1.17, keydon (ok), 14:08, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а что - подсадили на иглу, теперь платно.
    Было ожидаемо еще тогда, еще тогда эти вопросы поднимались (и замалчивались).

    И судя по всему человечество снова наступит на грабли.
    Ближайшие варианты:
    rust (мелкософт+гугл, что может пойти не так? тут конечно схема будет другой, не связанной с хостингом)
    snap (а тут 1 в 1 как докер в начале)

     
  • 1.21, Аноним (21), 14:40, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Заголовочек ведь кликбейтный. Написано что халяву прикрыли, а из текста следует вывод что только некоторым
     
     
  • 2.25, Аноним (34), 15:04, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда они пришли за некоторыми ты молчал. Когда они вставили тебе швабру за тебя уже некому было заступиться.  
     
     
  • 3.33, Аноним (21), 15:54, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это на личном опыте проверил или просто модный мемчик в инете вычитал?
     
     
  • 4.38, Аноним (34), 16:50, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты шути, шути. За тобой уже выехали.  Жди, бойся!
     
  • 2.28, Олег (??), 15:08, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *только всем организациям кроме некоторых

    Про личные аккаунты в заголовке ничего не сказано

     
     
  • 3.32, Аноним (21), 15:52, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По оценке компании Docker изменение затронет около 2% пользователей

    Про это тоже

     
     
  • 4.39, Аноним (34), 16:52, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе даёт эти 2% типа, а если было бы 20% ты бы сказал всего-то 20% ничего беспокоится. У вас у терпил это так и работает жизнь дальше 5 секунд вперёд не планируется.  
     

  • 1.23, Аноним (34), 15:03, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут же та же стратегия как в любой финансовой пирамиде. Делаем бесплатным собираем пользователей. Как только пользователи собраны и их количество больше не растет как и наша предполагаемая стоимость компании. Всё начинаем стричь хомячков.  
     
  • 1.24, IdeaFix (ok), 15:04, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С бажественнай клеткай такова ни будит никагда. Никагда.
     
  • 1.29, хрю (?), 15:25, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    крызыс прижмёт и не так раскорячишься.
     
  • 1.30, Tron is Whistling (?), 15:43, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - удаление может нарушить работу различных инфраструктур, завязанных на образы контейнеров, загружаемые из Docker Hub

    Туда им, в общем-то, и дорога.

     
     
  • 2.35, Аноним (34), 16:14, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если заплатишь, то не нарушит. Тут каждый решает сам.
     

  • 1.36, Аноним (36), 16:28, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У этого дюкера жизни висит на нитке, а все думает о прибытке.
     

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