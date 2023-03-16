Docker Hub упраздняет бесплатный сервис для организаций, развивающих открытые проекты

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|3.10, A (?), 13:02, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А сколько было молодых, жаждущих роста... Накостыливших на облачных сервисах и ушедших в другое место.
При том, что вот это вот - введение платы за бесплатное - непрывно 10+ лет. И заранее всё хорошо понятно и заранее видно.
Закон Ома: денег нету - сиди дома. (с) Безбилетник подмосковной электрички после ночи в ОВД.
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|4.34, Аноним (34), 16:13, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Страшно подумать что сделают с гитхабом, а ведь сделают это точный факт.
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|1.9, rshadow (ok), 12:53, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Первое что должна сделать компания использующая докер так это поднять свой локальный registry и работать в нем.
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|2.11, A (?), 13:03, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 2014-го года раз за разом на практике подтверждения, что - on-prem надёжнее всего внутри МКАД.
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|3.19, Аноним (19), 14:29, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Harbor, например. Можно как прокси для Docker Hub — вытянет нужное и закеширует у себя.
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|2.27, Аноним (34), 15:07, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты вместо правильного решения бежать в панике с докера, предложил как лучше сесть на стул из которого торчат не только пики, но и не пики тоже.
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|1.16, Аноним (16), 13:39, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Т.е. для OSI по итогу ничего не поменяется, а бугуртят только те кто не разобрался и коммерсы
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|1.17, keydon (ok), 14:08, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну а что - подсадили на иглу, теперь платно.
Было ожидаемо еще тогда, еще тогда эти вопросы поднимались (и замалчивались).
И судя по всему человечество снова наступит на грабли.
Ближайшие варианты:
rust (мелкософт+гугл, что может пойти не так? тут конечно схема будет другой, не связанной с хостингом)
snap (а тут 1 в 1 как докер в начале)
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|1.21, Аноним (21), 14:40, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Заголовочек ведь кликбейтный. Написано что халяву прикрыли, а из текста следует вывод что только некоторым
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|2.25, Аноним (34), 15:04, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда они пришли за некоторыми ты молчал. Когда они вставили тебе швабру за тебя уже некому было заступиться.
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|3.33, Аноним (21), 15:54, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты это на личном опыте проверил или просто модный мемчик в инете вычитал?
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|2.28, Олег (??), 15:08, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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*только всем организациям кроме некоторых
Про личные аккаунты в заголовке ничего не сказано
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|3.32, Аноним (21), 15:52, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По оценке компании Docker изменение затронет около 2% пользователей
Про это тоже
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|4.39, Аноним (34), 16:52, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что тебе даёт эти 2% типа, а если было бы 20% ты бы сказал всего-то 20% ничего беспокоится. У вас у терпил это так и работает жизнь дальше 5 секунд вперёд не планируется.
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|1.23, Аноним (34), 15:03, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут же та же стратегия как в любой финансовой пирамиде. Делаем бесплатным собираем пользователей. Как только пользователи собраны и их количество больше не растет как и наша предполагаемая стоимость компании. Всё начинаем стричь хомячков.
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|1.30, Tron is Whistling (?), 15:43, 16/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- удаление может нарушить работу различных инфраструктур, завязанных на образы контейнеров, загружаемые из Docker Hub
Туда им, в общем-то, и дорога.
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