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Обновление ОС Qubes 4.1.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений

15.03.2023 08:04

Сформировано обновление операционной системы Qubes 4.1.2, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы необходима система с 6 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа - 6 ГБ.

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.

В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов.

В новом выпуске отмечено только обновление версий программ, формирующих базовое системное окружение (dom0). Подготовлен шаблон для формирования виртуальных окружений на базе Fedora 37. В инсталляторе добавлена возможность использования USB-клавиатур. В загрузочном меню установочного образа предложена опция kernel-latest для использования последнего выпуска ядра с расширенной поддержкой оборудования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  3. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.9, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  6. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58796-qubes
Ключевые слова: qubes, virtual, chroot
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:29, 15/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь использует на постоянной основе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:40, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверно Джоанна Рутковски
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:42, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не использую, если тебе так интересно.
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:56, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не для этого.
     

  • 1.4, Аноним (3), 08:43, 15/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    ОС — Мечта параноика.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:52, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У параноиков реальные физические машины вместо виртуальных. Выдернутые из сети. Силовой.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:57, 15/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Поставил на ноут. Ощущение, что вернулся в 2004. Визуально неудобно, всего 3 дистрибутива по умолчанию, тор не работает, видео тормозит, шрифты корявые. В общем на любителя.
     
  • 1.8, beck (??), 09:04, 15/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я, хоть дерись, не понимаю,  в чём смысл этого поделия, кроме "когда коту делать нечего..."
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 09:41, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивняк. Рутковска кормится с грантов Евросоюза. Смысл предельно понятен.
     
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