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Выпуск Chrome OS 111

10.03.2023 09:41

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 111, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 111. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 111 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 111:

  • Предложен более простой и быстрый способ сопряжения с Bluetooth-устройствами и Android-смартфонами. После включения устройства, для которого включён режим быстрого сопряжения (Fast Pair), платформа автоматически определяет новое устройство и позволяет подключить его одним нажатием. Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google, что упрощает переключение между устройствами.
  • В текстовый редактор добавлена подсказка по доступным клавиатурным комбинациям.
  • Для централизовано управляемых устройств предоставлена возможность идентификации устройства, с которого была отправлена работа вывода на печать. Информация об источнике передаётся через IPP-атрибут client-info.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 111
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 110. Эксплоит для отключения централизованного управления Chromebook
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Доступна операционная система Chrome OS 108
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58771-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот самый Линукс, который смог. Хорошо что он снова обновился.  
     
     
  • 2.6, kawaii_girl (ok), 10:49, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >обновился

    Какое-то очень слабое обновление. Дизайн все еще старый. На Material You так и не перешли. А обещали еще в ChromeOS 110. Да и в остальном новых функций маловато.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:00, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а помимо материал-свистелок и перделок, каких функций тебе не хватает?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:38, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кастомизировать хоткей для смены раскладки завезли? Нет? Пусть и дальше лежит в помойке.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 14:00, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кастомизировать
    >Chrome
    >Google

    /0

     

  • 1.2, Аноним (8), 10:18, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линукс здорового человека.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:38, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    выздоравливай скорее
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:59, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там пользуюсь Хром ОС и не болею.  
     

  • 1.3, Anonim1685 (?), 10:36, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкладки DE
     
     
  • 2.5, Аноним (8), 10:47, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окна WM
     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 10:47, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google

    Да чтож это такое делается?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:19, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем нигде больше отсутствие привязки к гугл-профилю не мешает переключаться между устройствами вывода звука. Этим ребятам дай волю, они к гуглу привяжут и проводные наушники, и клавомышь, и монитор, и стол, и пользователя, и небо.
     
     
  • 3.22, Аноньимъ (ok), 13:21, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И люди этим пользуются внезапно.
    Отсюда вывод, пользователь потребляет то что ему спускают корпоративные маркетологи.
     
  • 2.24, Zenitur (ok), 14:11, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google
    > Да чтож это такое делается?

    По GSM/3G/4G/5G можно отслеживать по базовым станциям. По Wi-Fi по окружающим точкам доступа. GPS ну тут понятно всё. А если отрубить всё (режим "в самолёте") и включить только Bluetooth (раздача интернета по Bluetooth - штатная фича любого смартфона на андроиде), то хрен тебе, гугл, а не геолокация. Вот фиксят.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:51, 10/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.9, Аноним (9), 11:04, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 3.10, Аноним (7), 11:07, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 4.11, Аноним (11), 11:28, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 5.19, Аноним (20), 12:36, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 4.14, iPony129412 (?), 11:39, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 5.15, Аноним (11), 11:58, 10/03/2023 Скрыто модератором
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  • 6.16, Аноним (16), 12:02, 10/03/2023 Скрыто модератором
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