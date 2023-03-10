Выпуск Chrome OS 111

2.21 , Аноним ( 21 ), 13:19, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причем нигде больше отсутствие привязки к гугл-профилю не мешает переключаться между устройствами вывода звука. Этим ребятам дай волю, они к гуглу привяжут и проводные наушники, и клавомышь, и монитор, и стол, и пользователя, и небо.

3.22 , Аноньимъ ( ok ), 13:21, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И люди этим пользуются внезапно.

Отсюда вывод, пользователь потребляет то что ему спускают корпоративные маркетологи.

2.24 , Zenitur ( ok ), 14:11, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google

> Да чтож это такое делается? По GSM/3G/4G/5G можно отслеживать по базовым станциям. По Wi-Fi по окружающим точкам доступа. GPS ну тут понятно всё. А если отрубить всё (режим "в самолёте") и включить только Bluetooth (раздача интернета по Bluetooth - штатная фича любого смартфона на андроиде), то хрен тебе, гугл, а не геолокация. Вот фиксят.

