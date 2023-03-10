Выпуск Chrome OS 111

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|2.6, kawaii_girl (ok), 10:49, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>обновился
Какое-то очень слабое обновление. Дизайн все еще старый. На Material You так и не перешли. А обещали еще в ChromeOS 110. Да и в остальном новых функций маловато.
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|3.8, Аноним (8), 11:00, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а помимо материал-свистелок и перделок, каких функций тебе не хватает?
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|4.13, Аноним (13), 11:38, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кастомизировать хоткей для смены раскладки завезли? Нет? Пусть и дальше лежит в помойке.
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|1.4, Аноньимъ (ok), 10:47, 10/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google
Да чтож это такое делается?
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|2.21, Аноним (21), 13:19, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем нигде больше отсутствие привязки к гугл-профилю не мешает переключаться между устройствами вывода звука. Этим ребятам дай волю, они к гуглу привяжут и проводные наушники, и клавомышь, и монитор, и стол, и пользователя, и небо.
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|3.22, Аноньимъ (ok), 13:21, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И люди этим пользуются внезапно.
Отсюда вывод, пользователь потребляет то что ему спускают корпоративные маркетологи.
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|2.24, Zenitur (ok), 14:11, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Bluetooth-устройства привязываются к учётной записи в Google
> Да чтож это такое делается?
По GSM/3G/4G/5G можно отслеживать по базовым станциям. По Wi-Fi по окружающим точкам доступа. GPS ну тут понятно всё. А если отрубить всё (режим "в самолёте") и включить только Bluetooth (раздача интернета по Bluetooth - штатная фича любого смартфона на андроиде), то хрен тебе, гугл, а не геолокация. Вот фиксят.
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